УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6405 відвідувачів онлайн
Новини Війна
49 340 178

Оборона Бахмуту може впасти найближчими днями, - Столтенберг

столтенберг

У НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту. І це може статися найближчими днями.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС з міністрами оборони.

Генсек НАТО наголосив, що це не буде "переломним моментом" у російській загарбницькій війні. Однак, це свідчить про те, Росію "не можна недооцінювати" і треба продовжувати підтримувати Україну.

Читайте: Взяття Бахмуту відкриє Росії дорогу до Слов’янська та Краматорська, - Зеленський

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд євро", - додав Столтенберг.

Також читайте: Залужний не потрапив у пастку Росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, - The Economist

Автор: 

прогноз (1397) Бахмут (1562) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
Зразу видно, що Столтенберг порохобот і не дивиться "єдиний марафон", по якому нам кажуть і Зеленський і Буданов, що все ось-ось будемо брати Крим... , а під Бахмутом ми перемололи майже всю кацапську армію.
показати весь коментар
08.03.2023 14:55 Відповісти
+36
НАТО і ЄС дають нам стільки зброї, скільки можуть дати і за це їм велика подяка. А де наша зброя? Де наші "Нептуни", "Гріми", "Відьхи м", "Кільчені"...? Чому не запитуєте у тих, хто мав за це піклуватися тут, бо напали на нас? Як їх дістати з-під асфальту, не пробували?
показати весь коментар
08.03.2023 15:06 Відповісти
+35
Зеленский вважає цю оборону особистим статусом. Грається в палководца. Давно готові оборонні рубежі, і далі кацапня не пройде. Як під Соледаром. І не витрачати резерви, які готувались для весняного контрнаступу.
показати весь коментар
08.03.2023 14:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Якщо цивілізаційний світ так трясеться за свої інтереси" --- певно що трясеться,тому і через 2 убитих людей ніхто не буде розвязувати війну з кацапами, а там ще не дай бог Китай підтягнеться і так далі, на чаші терезів 2 вбиті людини а з другої сторони десятки,а може й сонті тисяч загиблих у війні яку потрібно розпочинати, це просто незрівнянні велечини. Війна буде тільки тоді коли кацапи відкрито вторгнуться в одну з країн НАТО, все інше буде спускатися на гальмах до останнього, це тільки вам хочеться якнайскоріше щоб нато почало воювати з кацапами і допомогало Україні, НАТО не хоче воювати,вони не раз про це говорили
показати весь коментар
08.03.2023 15:43 Відповісти
Звичайно буде спускатись це називається терпілізм, країни НАТО на чолі з США ******* бути терпілами. Зокрема не вчать помилок історії давайте згадаємо як умиротворяли Гітлера. Як Чехословаччину здали і ні США ні Британія ні Франція тоді не заступились і не розпочали війну хоча мали б чи ти теж це виправдовуєш ?
показати весь коментар
08.03.2023 15:48 Відповісти
Слухай,друже,ти сидиш в країні у котрій за 30 років роздеребанили все вздовж і впоперек,де у владі були проросійські консеври,а мудрий нарід ходив за ці консерви голосувати і ще тут будеш комусь тут щось розказувати про терпілізм? Жалюгідно виглядає. За тебе ніхто воювати не буде, якщо ти цього не розумієш то це твої проблеми, і війна почалася також не через американців,німців чи британців,тому що починаючи з 1991 року потрібно було вибирати Чорновола і виховувати патріотизм у проросійських манкуртів котрі складали понад 60% країни. В майбутньому їх трохи поменшало,але це крапля в морі. Саме через політику "мишебратья" склалася ситуація нв Криму де люди взагалі Україну не любили,на Донбассі і так далі,це все недолуга політика влади котру привели люди. Тому ця війна це проблема українскього суспільства,котре за 30 років так і не змогло себе в достатній мірі усвідомити як окремою нацією, і тільки в 2014 році щось почало мінятися,а докорінно змінилося тільки рік тому, це не проблема НАТО, це проблема твоя,твоїх родичів,сусідів,усіх українців котрі жили так як жили,що привело до війни в результаті
показати весь коментар
08.03.2023 16:03 Відповісти
А те що Захід відгодував кацапстан не давши йому подохнути також ми винуваті? А те що Захід ніяк не реагував на те що кацапи робили в Молдові Грузії Ічкерії ми теж винуваті ? Швидше за все аналітики казали урядам Заходу що кацапам попускати не треба - але політики вирішили що їм вдасться приборкати "дикого звіра"(це попередники лохи а ми ні - ми сильно "вумні" не те що попередники) + заробити "трохи" ( гроші не пахнуть тай корупція ніяка не завада щоб там нам не розказували - а то за 30 років скільки нам розказували що їнвестувати в Україну не будуть бо в нас корупція, в нас корупція а в кацапстані її не має ). Те що ви написали діяло би повністью лише в тому випадку якби на нашій планеті існували би тільки Україна і кацапстан - але це не так від слова зовсім.
показати весь коментар
08.03.2023 17:05 Відповісти
Те що я написав би діяло прекрасно в любому випадку,просто є протса істина: не треба дивитися що роблять інші,не треба вимагати чогось там від інших,не треба думати що вам увесь світ винен. Треба займатися розвитком,безпекою своєї держави,будувати сильну економіку,армію,розвідку і тоді вам буде все одно що діється навколо. Якщо бу нас мудрий нарід не ходив і не голосував за проросійських імбіцилів,котрі потім розпродали і роздеребанили усю армію,віддали ядерну зброю,а потім знищили по суті економіку України,якщо б у нас популяризували Україну,її мову, пробуджували у людях на сході,півдні українську самоідентичність то цього всього не було б. Ніякі би путіни сюди б не прийшли захищати русськіх і русський язик, тому що ніхто би його сюди не кликав, а якщо була б ядерна зброя і сильна армія то поготів. Тому захід там нехай собі б годував кого там хотів і робив що хотів,це вас не мало взагалі інтересувати,ви мали будувати сильну державу в своїх інтересах, а в результаті у нас навіть одягом забезпечити воєнних не можуть,пр що тут говорити? Все розікрали і порізали на металолом
показати весь коментар
08.03.2023 17:12 Відповісти
Гаразд - поляки до 1939 робили в Польщі все те що ви писали про нас і це ніяк не вберегло від нападу двох підорасів ( ще раз ми з кацапами не єдині країни в світі - і якби Захід не годував кацапів ймовірність нападу була би меншою а якщо ще би по рукам кацапні давав нападу можливо би не сталося).
показати весь коментар
08.03.2023 17:28 Відповісти
"і якби Захід не годував кацапів ймовірність нападу була би меншою" --- а якби наша влада не віддала ядерну зброю і не роізкрала армію то нападу взагалі не було б, для чого ви шукаєте любу причниу лиш би перекласти з себе відповідальність на інших? І до чого тут поляки і українці,у нас різні ситуації були, і різні можливості
показати весь коментар
08.03.2023 17:32 Відповісти
Як ти задовбав вже. Йди лісом.
показати весь коментар
08.03.2023 15:27 Відповісти
Отакої... Так ніби ж наші сказали, що Бахмут не здадуть.
показати весь коментар
08.03.2023 15:14 Відповісти
Якщо ваші сказали, то немає чого хвилюватися....( Вони ж не якісь там бла-бла)...
показати весь коментар
08.03.2023 15:24 Відповісти
баклан !!!!(((( если бы они на вас бы сначала НАПАЛИ , вы б уже ОБОСРАЛИСЬ !!! ((((
показати весь коментар
08.03.2023 15:14 Відповісти
в імпотентного нато вже нічого не впаде, воно і так давно висить на пів-шостого. "Батьки" Холодної війни в могилах переворочуються дивлячись на цей колись грізний блок. Що там до речі з ракетами що впали в Польщі? так і не провели експертиз, засцяли щоб путіна не образити...
показати весь коментар
08.03.2023 15:15 Відповісти
а досточно было дать дальнобойные снаряды для химарсов
показати весь коментар
08.03.2023 15:17 Відповісти
Ммм, знову почалися ці манси, які були на початку війни - Київ за 3 дні та наступні години будуть вирішальними
показати весь коментар
08.03.2023 15:20 Відповісти
Це казали свиномобаки.
показати весь коментар
08.03.2023 16:21 Відповісти
Этот старый пердун подтвердил что он бесполезное дно.
показати весь коментар
08.03.2023 15:20 Відповісти
пишешь, как бабочка
показати весь коментар
08.03.2023 15:27 Відповісти
Це буде ідеологічна перемога русні.
"Нет таких крепостей, которые бы не взяла Русская Армия. ДАП взяли, Мариуполь взяли, Соледар взяли, Бахмут взяли - все остальное тоже возьмем. Авдеевка, Славянск-Краматорск, Херсон вернем, Николаев, Днепр, Запорожье. До Львова и дальше дойдем. За ценой не постоим, платить есть чем, не сомневайтесь".
показати весь коментар
08.03.2023 15:25 Відповісти
Дали бы в конце осени АТАКМС в нормальном количестве и не было бы не Бахмута, ни даже Соледара
показати весь коментар
08.03.2023 15:28 Відповісти
ТАК ОТВЕДИТЕ ВОЙСКО Е@НИТЕ С ТЕРРИТОРИИ РФ ПО БУХМУТУ ТАКТИЧЕСКИМ ЯДЕРОМ И СРАЗУ ПО МОСКВЕ И ПИТЕРУ !!!
показати весь коментар
08.03.2023 15:35 Відповісти
Столсенберг нас ні до чого не схиляє на відміну від західної вати, яка, підіграючи ху#лу з самого початку російського вторгнення схиляє нас здавати території. А якщо НАТО і вірішить давати нам поради, то, звичайно, зробить це не публічно
показати весь коментар
08.03.2023 15:54 Відповісти
Очевидно что США ждут смены путинского режима ,поэтому и помощь соответственная . Ждут какой то революции на рассии ,глубокого падения экономики ,а пока этого нет война будет продолжатся
показати весь коментар
08.03.2023 15:40 Відповісти
Ніяка "революція" на паРаші взагалі неможлива. Там не народ, а біомаса.
показати весь коментар
08.03.2023 15:45 Відповісти
" революция" это просто слово ,можно сказать "бунт" " госпереворот" ,но смысл за этими словами один - смена власти
показати весь коментар
08.03.2023 15:49 Відповісти
Ще й як можлива - лютнева, жовтнева революція, ГКЧП, розстріл Білого дому тому приклади. Вони віками жили у кріпацтві, вірили у доброго царя, молилися на нього, а потім звіряче вбили і зараз повторють це з ху#лом
показати весь коментар
08.03.2023 15:50 Відповісти
Це ще були не нинішні кацапи. У теперішніх - воля повністю атрофована. Якесь аморфне болото "А что мі можєм?" "Я внє палітікі"... та ін.
Якби одна Москва вийшла 24.02 і сказала, що вона проти війни - війни б і не було. Не вийшов ніхто - тільки десятки якихось студентиків.
показати весь коментар
08.03.2023 15:57 Відповісти
А ті, що вбили царя не аморфним болотом були? Аморфних пращурів кацапів віками сотнями поміщки засікали до смерті, а вони терпиіли і терпіли
показати весь коментар
08.03.2023 16:07 Відповісти
Щоб нинішніх кацапів розкачати, потрібен Ленін №2 і фінансування революції з закордону. Поки що цього не видно, а в самій паРаші, без зовнішнього впливу, революція не зародиться. Тай навіть якщо зараз почнуть готувати революцію, кілька років ще буде потрібно на розкачку, а там ***** й саме може здохнути.
показати весь коментар
08.03.2023 16:25 Відповісти
Ленін був німецьким агентом, якого переправила німецька розвідка до росії, щоб він здійснив переворот з метою ганебної капітуляції росії німеччині, яка і надіслала Леніна саме для цього, що він і здійснив. Тобто нам потрібно вести підривну роботу і коли така робота проводиться, то не було б Леніна, замість нього було б десять інших ленінів і як у ті часи, так і в наші. Тож потрібно розхитувати російське суспільство ззвовні і ніщо так не підходить на роль такої Антиросії, як Україна у співпраці з західними спецслужбами і не треба навіть створювати агентуру з нуля - на росії є вже сотні тисяч людей, які втратили на Українні рідних та близьких, роботу, майбутнє і вони готові помститися за це режиму, тож потрібно лише підлити масла до вогню за поребриком
показати весь коментар
08.03.2023 16:39 Відповісти
Пращури нинішніх росіян теж були не способними на простест - ніякі декабристи та революціонери не могли їх підняти з колін, а потім вони так піднялися, що влаштували дику різанину по всій імперії і ніщо тоді не говорило про те, що так все станеться. Зараз така ж сама ситуація і все повоториться знову тільки буде ще жорстокіше
показати весь коментар
08.03.2023 16:09 Відповісти
Були як і повстання одне за одним, так і часи, коли вони досить довго терпіли знущання і такі періоди стояння на колінах аж ніяк не відміняли подальші криваві повстання, що не стане виключенням і в наші часи
показати весь коментар
08.03.2023 16:23 Відповісти
Тільки кацапи спокійно-присопокійно дохли від голоду у 1921 1947 роках і у 1890 до цього і навіть не думали бунтувати, а спокійно варили собі дітей та внаглу торгували людським м'ясом, а коли треба і не почнуть ще дохїнути, а владу вже зкидають. І ГКЧП це як раз була контрреволюція, тобто остання жалюгідна спроба збережння радянської влади. І у Горбачьова теж нікуди не ділися тратори та комбайни - все було на місті, тільки він нічого так і не зміг зробити з пустими полицями в магазинах, не було ніякого неврожаю, всесоюзної засухи, повеней, мору худоби - були лише санкції після Афганістану і набагато слабші ніж зараз. Тому зараз на росії класична передреволюційна ситуація і тому полихне тільки так, треба лише сірник піднести і навіть і без нас там місцеві можуть піднести чи Госдеп вже підносить
показати весь коментар
08.03.2023 21:42 Відповісти
І як чудово, що імперії так же не витримують і санкції, навіть такі слабкі. як за второгення від Афганістану і так же чудово розпадаються, як і від м'ясорубки Першої світової війни. І туди ім і дорога цим тюрмам народів
показати весь коментар
08.03.2023 21:49 Відповісти
Партія себе з перших днів скомпроментувала знищенням мільйонів ні в чому не повинних людей, геноцидом народів, тортурами, репресіями, стратами дітей, парадами з німецьками нацистами, загарбницькими війнами, тим, що довела народ до злиднів, дефіцитом елементарних речей і незважаючи на найтяжчі злочини проти свого народу успішно проіснувала майже 70 років, перетворивши людей на зазомбованих совків. Тільки санкції США змогли знищити цього монстра і не просто знищили, а стерли в поршок - ці совки пролали родину з потрохами за джинси та жвачку, ганебно стали на коліна перед Дядєй Сєма за ніжки Буша. От тільки ніжок Буша вже більше не буде - будуть жувати лише величезни х3р Байдена
показати весь коментар
08.03.2023 22:02 Відповісти
Радянська влада 70 років нищила у людині все людське що тільки можна і створила істоту, для якої вже немає ні віри, ні совісті, ні Батьківщини. Рідну матір ці совки та їх нащадки готові продати за долари і зараз сотні тисяч цих 8илупків полізни на Укрїану, де їх перетворили та перетворюють на добриво. СРСР закінчив зі свастикою на стінах, на кожному заборі, зі свастикою, набитою на тілах вчорашніх комсомольців і справа тут зовсім не в нацизмі - свастику часто заміняла сатанистьська зірка, чи символ анархії, але це ролі вже не відігравало - молодь у будь якій формі виражала свою ненависть то огидної їй совкової ідеології та внутрішній протест. Ці отравлені ядом пропаганди душі не пішли вбивати імеріалістів, америкосів, НАТО, а направили ті низинні почуття, в яких антилюдський режим 70 років в них культивував та в їх батьків у рекет, ***********, ОПГ, а потім різали, катували прасками, ховали у посадках співітчизників. а написшись крові пішли на Укрїану, де знайшли свою ганебну смерть. Що для совків, до для ******** росії тепер ідеологія одна - банальне скотство, іноземний американський долар, за який вони готові пролити ріки крові співітчизників та за ці долари задовільняти їх низинні потреби, бо нічого іншого ці виведні радянськими селекціонерами істоти не мають у їх пустих душах
показати весь коментар
08.03.2023 22:21 Відповісти
про яку революцію мова? на росісі 75 % підтримують війну
показати весь коментар
08.03.2023 15:48 Відповісти
Сегодня поддерживают,а завтра могут не поддерживать .
показати весь коментар
08.03.2023 15:53 Відповісти
На росії немає справжньої соціології і тому ми ніяк не зможемо дізнатися справжню підтримку війни кацапами. Відомо лише те, що після мобілізації по росії позникали літери Z, а за ху#ла проголосували ногами під час антиконституційного перевороту, коли був фарс с "обнулением" і пусті виборчі дільниці аж ніяк не завадили намалювати високі відсотки фейкового голосування, а тим часом на росії як призирали, так і призирають плешивого чокнутого діда
показати весь коментар
08.03.2023 16:30 Відповісти
Наче в Україні було інакше
показати весь коментар
08.03.2023 20:09 Відповісти
Іди вже на пенсію і передай посаду Борису Джонсону.
показати весь коментар
08.03.2023 15:42 Відповісти
Саме думка цього цивільного задрота мене "дуже цікавить".Та йому дай в руки розряджений пістолет він по-перше обісреться,а по-друге полюбому примудриться відстрелити собі яйця.Хоча останніх у нього явно нема.
показати весь коментар
08.03.2023 16:02 Відповісти
Тобто впасти? Має загинути спецназ, який наші туди натовкали ?
Капець ..
Вже і так там багато визначних людей полягло.
Може зелені хочуть утилізувати там наші сили і звинуватити в провалі Залужного
показати весь коментар
08.03.2023 16:02 Відповісти
...І дагаваріцца пасєрєдінє, а то цей впертий український народ ніяк не хоче капітулювати, що з ним не роби.
показати весь коментар
08.03.2023 16:09 Відповісти
Впасти це не значить, що там повинен загинути спецназ. Не знаю, як він там балакав, як його слова подали журналюги, не знаю, що він мав на увазі...
Але, думаю, що говорилось про те, що Бахмут може захоплять, а може не захоплять.
І ще говорилось, що навіть якщо захоплять, то вони не бачать в цьому якоїсь закральної катастрофи. Однім словом, якщо наші втримають фланги, кацапам нічого не світить.
показати весь коментар
08.03.2023 16:14 Відповісти
Пригадую як мені тут доводили що ніколи в житті Сєвєродонецьк не віддадуть. Що всі аналітики - набиті дурачки.
показати весь коментар
08.03.2023 16:18 Відповісти
Я взагалі не розумію, як взагалі Сєвєродонецьк так довго тримався.
Ще дужче був в шоці, коли Лисичанськ, який ну просто знаходився в ідеальних умовах для оборони (до речі позиції ЗСУ сьогодні за 5 км від Лисичанська), був просто зданий без бою взагалі...
показати весь коментар
08.03.2023 16:33 Відповісти
до тієї пори , допоки Європа і Штати , маючи одну з Україною ціль : :

знищити

путіна

як предмет ,

будуть " боятися розізлити " москальського диктатора - буде точитися кривава бійня .

Її можна зупинити одночасно : десант країн НАТО


Привід : промови представників " думи" з закликом нападу на країни Альянсу

Превентивній напад для усунення загрози



Тим паче - " ядерний потенціал " оцінений як " мальований "
показати весь коментар
08.03.2023 17:42 Відповісти
Путін для західного військово-промислового комплексу- це золоте дно, "золотой мальчик"! . Завдяки Путіну виробництво зброї на Заході досягло апогею, а це означає, що прибутки буржуїв від військово-промислового комплексу зросли фантастично. Замовлення на зброю ростуть в геометричній прогресії. Путін вдихнув нове життя в НАТО. Тому, незважаючи на облудну риторику західних ЗМІ, з Путіна Захід насправді пилинки здувають. А те що при цьому гинуть десятки тисяч українців- так це затрати виробництва. Все насправді набагато цинічніше, ніж та картинка для народу.
показати весь коментар
08.03.2023 21:49 Відповісти
Трамп, трындеж про мега-доходы запада от продажи оружия это просто злословие. Украине помогли уже на 150млрд евро, выгребли снаряды и ищут по миру. Заказы на производство снарядов и оружия для Украины есть, но нам отдают это даром. Какие нах доходы?!
показати весь коментар
08.03.2023 23:07 Відповісти
Роззуй очі, світ не обмежується Україною. Зросли продажі зброї по всьому світу. Військові бюджети багатьох країн різко зростають. Анонсується розробка нових видів зброї.
показати весь коментар
09.03.2023 00:17 Відповісти
А ото ніхто не знав що головна тактика московії і фіноугрів з часів Золотої Орди це закидувати ворогів трупами своїх вояків. При таких розкладах на одного нашого загиблого вояка повинно бути 50 кацапських.
показати весь коментар
08.03.2023 16:08 Відповісти
Незважаючи на коментарі, почекаємо ще тиждень-два,...
показати весь коментар
08.03.2023 16:17 Відповісти
Та бубочка яйцами своими поклялся тримать оборону и не сдавать город...А тут таке
показати весь коментар
08.03.2023 16:22 Відповісти
Столтенберг дуже часто робить такі "алярмістські" заяви, зверніть увагу... Для чогось їм це потрібно.
показати весь коментар
08.03.2023 16:31 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 16:54 Відповісти
Займався би своїми обов'язками а не гаданням.
показати весь коментар
08.03.2023 17:08 Відповісти
Як, наприклад ,секретарь рнбо - данілов, зооветеринар - штучно плідить корівок, він у 21 році всім доказував - нема жодної ознаки війни з рифою, нема ударних угрурпованнь війск рифи на кордоні з Україною, тай взагалі - м'ясо може прокиснути.
показати весь коментар
08.03.2023 17:51 Відповісти
Може впасти, а може не впасти - звідки Вам, воякам декоративним знати? Зброя у Вас добра, проте в ділі я Вас бачив лише, коли Ви гуртом дубасили сербів. А у бік росії дихати боялись.
Зараз ми будемо Вас вчити воювати, а Ви можете гадати на кавовій гущі - впаде Бахмут чи ні.
показати весь коментар
08.03.2023 18:12 Відповісти
Не впаде.не дочекаєшся! приЗЕдент сказав чітко:"город-крєпость" Бахмут, стоім до паследнєго...
показати весь коментар
08.03.2023 19:25 Відповісти
Тіпун тобі на язик!
показати весь коментар
08.03.2023 19:27 Відповісти
вже чули, про Київ за три дні.
показати весь коментар
08.03.2023 19:50 Відповісти
Шото с Цензором? Не добавляет комментарии
показати весь коментар
08.03.2023 20:28 Відповісти
О, работает. Вставлю свои 5 копеек. Гляньте на карту. Я не хочу повторения истории Азовцев
показати весь коментар
08.03.2023 20:30 Відповісти
Йди на пенсію, ти ж казав, що втомився, Йенс
показати весь коментар
08.03.2023 21:36 Відповісти
Йенс точно не кретін. І коментатори не всі. Подача інформації маніпулятивна , та й по всьому.
показати весь коментар
08.03.2023 23:02 Відповісти
Якщо впаде, то готуйтесь приймати мокшу у себе, а китайці з іранцями допоможуть їй зробити зустріч з вами ще більш палкою і полум'яною.
показати весь коментар
09.03.2023 00:04 Відповісти
Йося - ***** товще. Усе токо твоїми молитвами.
показати весь коментар
09.03.2023 03:51 Відповісти
Боягузи натівські!
показати весь коментар
09.03.2023 07:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 