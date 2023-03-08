Оборона Бахмуту може впасти найближчими днями, - Столтенберг

У НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту. І це може статися найближчими днями.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС з міністрами оборони.

Генсек НАТО наголосив, що це не буде "переломним моментом" у російській загарбницькій війні. Однак, це свідчить про те, Росію "не можна недооцінювати" і треба продовжувати підтримувати Україну.

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"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд євро", - додав Столтенберг.

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