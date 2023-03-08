Оборона Бахмуту може впасти найближчими днями, - Столтенберг
У НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту. І це може статися найближчими днями.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив Столтенберг перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС з міністрами оборони.
Генсек НАТО наголосив, що це не буде "переломним моментом" у російській загарбницькій війні. Однак, це свідчить про те, Росію "не можна недооцінювати" і треба продовжувати підтримувати Україну.
"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, а союзники по НАТО протягом останнього року підтримали Україну військовою, фінансовою та економічною підтримкою на суму близько 150 млрд євро", - додав Столтенберг.
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"Нет таких крепостей, которые бы не взяла Русская Армия. ДАП взяли, Мариуполь взяли, Соледар взяли, Бахмут взяли - все остальное тоже возьмем. Авдеевка, Славянск-Краматорск, Херсон вернем, Николаев, Днепр, Запорожье. До Львова и дальше дойдем. За ценой не постоим, платить есть чем, не сомневайтесь".
Якби одна Москва вийшла 24.02 і сказала, що вона проти війни - війни б і не було. Не вийшов ніхто - тільки десятки якихось студентиків.
Капець ..
Вже і так там багато визначних людей полягло.
Може зелені хочуть утилізувати там наші сили і звинуватити в провалі Залужного
Але, думаю, що говорилось про те, що Бахмут може захоплять, а може не захоплять.
І ще говорилось, що навіть якщо захоплять, то вони не бачать в цьому якоїсь закральної катастрофи. Однім словом, якщо наші втримають фланги, кацапам нічого не світить.
Ще дужче був в шоці, коли Лисичанськ, який ну просто знаходився в ідеальних умовах для оборони (до речі позиції ЗСУ сьогодні за 5 км від Лисичанська), був просто зданий без бою взагалі...
знищити
путіна
як предмет ,
будуть " боятися розізлити " москальського диктатора - буде точитися кривава бійня .
Її можна зупинити одночасно : десант країн НАТО
Привід : промови представників " думи" з закликом нападу на країни Альянсу
Превентивній напад для усунення загрози
Тим паче - " ядерний потенціал " оцінений як " мальований "
Зараз ми будемо Вас вчити воювати, а Ви можете гадати на кавовій гущі - впаде Бахмут чи ні.