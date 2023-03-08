Оборона Бахмута может пасть в ближайшие дни, - Столтенберг
В НАТО не исключают возможное падения обороны Бахмута. И это может произойти в ближайшие дни.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", – заявил Столтенберг перед встречей Совета министров иностранных дел ЕС с министрами обороны.
Генсек НАТО подчеркнул, что это не будет "переломным моментом" в российской захватнической войне. Однако это свидетельствует о том, что Россию "нельзя недооценивать" и нужно продолжать поддерживать Украину.
"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд. евро", - добавил Столтенберг.
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"Нет таких крепостей, которые бы не взяла Русская Армия. ДАП взяли, Мариуполь взяли, Соледар взяли, Бахмут взяли - все остальное тоже возьмем. Авдеевка, Славянск-Краматорск, Херсон вернем, Николаев, Днепр, Запорожье. До Львова и дальше дойдем. За ценой не постоим, платить есть чем, не сомневайтесь".
Якби одна Москва вийшла 24.02 і сказала, що вона проти війни - війни б і не було. Не вийшов ніхто - тільки десятки якихось студентиків.
Капець ..
Вже і так там багато визначних людей полягло.
Може зелені хочуть утилізувати там наші сили і звинуватити в провалі Залужного
Але, думаю, що говорилось про те, що Бахмут може захоплять, а може не захоплять.
І ще говорилось, що навіть якщо захоплять, то вони не бачать в цьому якоїсь закральної катастрофи. Однім словом, якщо наші втримають фланги, кацапам нічого не світить.
Ще дужче був в шоці, коли Лисичанськ, який ну просто знаходився в ідеальних умовах для оборони (до речі позиції ЗСУ сьогодні за 5 км від Лисичанська), був просто зданий без бою взагалі...
знищити
путіна
як предмет ,
будуть " боятися розізлити " москальського диктатора - буде точитися кривава бійня .
Її можна зупинити одночасно : десант країн НАТО
Привід : промови представників " думи" з закликом нападу на країни Альянсу
Превентивній напад для усунення загрози
Тим паче - " ядерний потенціал " оцінений як " мальований "
Зараз ми будемо Вас вчити воювати, а Ви можете гадати на кавовій гущі - впаде Бахмут чи ні.