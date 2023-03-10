Околиці Бахмуту з різницею в 6 місяців. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Українські захисники продовжують обороняти Бахмут на Донбасі. За 6 місяців бої з окупантами ставали все інтенсивнішими.

Супутникові фото оприлюднили в Сухопутних війська, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".

Водночас у НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту.

Читайте: Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію. ФОТОрепортаж



