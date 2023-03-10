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Новини Фото Війна
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Околиці Бахмуту з різницею в 6 місяців. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Українські захисники продовжують обороняти Бахмут на Донбасі. За 6 місяців бої з окупантами ставали все інтенсивнішими.

Супутникові фото оприлюднили в Сухопутних війська, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".

Водночас у НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту.

Читайте: Українські воїни у напівоточеному Бахмуті серед уламків зруйнованого будинку знайшли видання "Кобзаря" 1917 року. Книгу передадуть на реставрацію. ФОТОрепортаж

Околиці Бахмуту з різницею в 6 місяців 01
Околиці Бахмуту з різницею в 6 місяців 02

Автор: 

Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+8
Жесть...
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10.03.2023 11:04 Відповісти
+7
Далі отримай свої чесно зароблені рублі , і йди жлуктити пивас .
----------------------

Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
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10.03.2023 11:54 Відповісти
+5
..далі буде Перемога України завдяки Українським Героям (це війна(((), а Роzzія просто зникне
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10.03.2023 11:32 Відповісти
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10.03.2023 11:04 Відповісти
Maxar...😆😆😆😆😆
Притулосупутника зайнятий секретною операцією Буданича.
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10.03.2023 11:07 Відповісти
Найбільш баєздатну та підготовлену ''вагнер'' ??? То ті зеки яких туди понабирали найбільш підготовлені???
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10.03.2023 11:12 Відповісти
..далі буде Перемога України завдяки Українським Героям (це війна(((), а Роzzія просто зникне
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10.03.2023 11:32 Відповісти
Далі отримай свої чесно зароблені рублі , і йди жлуктити пивас .
----------------------

Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.

Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти

1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
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10.03.2023 11:54 Відповісти
"отримай свої чесно зароблені рублі" - скільки ж тут тупих понтарів в рожевих окулярах тусується...
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10.03.2023 12:46 Відповісти
Соловйов вам розкаже - що далі.
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10.03.2023 11:54 Відповісти
Точно знаєте ? У РФ таке саме пишуть. Тільки навпаки, звичайно.
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10.03.2023 12:05 Відповісти
Що характерно, влучань саме в посадку майже немає.
Зате грунт буде багатим на залізо.
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10.03.2023 11:45 Відповісти
І хто ж це так дамбіть бамбас?
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10.03.2023 13:14 Відповісти
 
 