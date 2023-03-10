Околиці Бахмуту з різницею в 6 місяців. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Українські захисники продовжують обороняти Бахмут на Донбасі. За 6 місяців бої з окупантами ставали все інтенсивнішими.
Супутникові фото оприлюднили в Сухопутних війська, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".
Водночас у НАТО не виключають можливе падіння оборони Бахмуту.
Топ коментарі
+8 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар10.03.2023 11:04 Відповісти Посилання
+7 Maksim Perepelitca
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+5 albano miner
показати весь коментар10.03.2023 11:32 Відповісти Посилання
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Притулосупутника зайнятий секретною операцією Буданича.
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Олександр Коваленко, також відомий як Злий одесит, - український військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», журналіст, письменник, блогер.
Найближчим часом російська пропаганда значно посилить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Бахмута.
Про що брехатимуть пропагандисти
1. "У районі Бахмута ЗСУ зазнають катастрофічних втрат внаслідок чого воювати доводиться навіть пораненим, у підрозділах одні старі люди, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх вбили". Тобто відбуватиметься гіпертрофований акцент на втратах.
2....
3...
Зате грунт буде багатим на залізо.