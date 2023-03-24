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Удар по Константиновке: количество жертв возросло до 5, - ГСЧС. ФОТО

Пятеро человек погибли в результате попадания ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 24 марта ночью под ракетным обстрелом оказался город Константиновка. Одна из ракет попала в одноэтажное здание, в котором функционировал Пункт Несокрушимости. На место происшествия прибыли спасатели 16-го государственного пожарно-спасательного подразделения и приступили к аварийно-спасательным работам.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ 1 человек спасен и из-под завалов спасатели извлекли тела 3 погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли 5 человек, в том числе 3 женщины и 2 мужчины", - говорится в сообщении.

Всего к проведению работ от ГСЧС привлекалось 14 спасателей и 3 единицы техники.

Смотрите также: Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке. ФОТОрепортаж

Удар по Константиновке: количество жертв возросло до 5, - ГСЧС 01
Удар по Константиновке: количество жертв возросло до 5, - ГСЧС 02
Удар по Константиновке: количество жертв возросло до 5, - ГСЧС 03

Автор: 

обстрел (27165) жертвы (2073) Донецкая область (9656) ГСЧС (4967) Константиновка (1743)


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Ищем позитив. На жаре от спаленных домов можно пожарить замаринованные шашлыки
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24.03.2023 11:12 Ответить
Ти хворий? Чому не в лавах ЗСУ?
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24.03.2023 12:59 Ответить
Ось вона варварська терористична нациська росія і так званий мирний план Китаю.
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24.03.2023 11:16 Ответить
Що в Сумах? Скільки жертв? Нахєр та Костянтинівка, там одні сєпари живуть.... Головне щоб з воїнами ЗСУ там було усе в порядку.
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24.03.2023 11:21 Ответить
А ти сєпар чи просто довбо...б?
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24.03.2023 13:56 Ответить
Поясни, бовдур.
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27.03.2023 09:24 Ответить
Явно був невпіймайний досі навідник
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24.03.2023 11:51 Ответить
 
 