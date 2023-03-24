Удар по Константиновке: количество жертв возросло до 5, - ГСЧС. ФОТО

Пятеро человек погибли в результате попадания ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 24 марта ночью под ракетным обстрелом оказался город Константиновка. Одна из ракет попала в одноэтажное здание, в котором функционировал Пункт Несокрушимости. На место происшествия прибыли спасатели 16-го государственного пожарно-спасательного подразделения и приступили к аварийно-спасательным работам.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ 1 человек спасен и из-под завалов спасатели извлекли тела 3 погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли 5 человек, в том числе 3 женщины и 2 мужчины", - говорится в сообщении.

Всего к проведению работ от ГСЧС привлекалось 14 спасателей и 3 единицы техники.

Смотрите также: Ночь в Донецкой области: ракетный обстрел Константиновки и авиаудар по Авдеевке. ФОТОрепортаж





