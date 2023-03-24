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Удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла до 5, - ДСНС. ФОТО

П’ятеро людей загинули внаслідок влучення ракети в Пункт незламності в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 24 березня вночі під ракетним обстрілом опинилося місто Костянтинівка. Одна з ракет влучила в одноповерхову будівлю, в якій функціонував Пункт незламності. На місце події прибули рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального підрозділу та приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Всього до проведення робіт від ДСНС залучалося 14 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла до 5, - ДСНС 01
Удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла до 5, - ДСНС 02
Удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла до 5, - ДСНС 03

Також читайте: Ворог вдарив із С-300 по Костянтинівці. Влучання у пункт незламності, є загиблі та поранені, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28486) жертви (1793) Донецька область (8467) ДСНС (5110) Костянтинівка (274)


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Ищем позитив. На жаре от спаленных домов можно пожарить замаринованные шашлыки
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24.03.2023 11:12 Відповісти
Ти хворий? Чому не в лавах ЗСУ?
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24.03.2023 12:59 Відповісти
Ось вона варварська терористична нациська росія і так званий мирний план Китаю.
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24.03.2023 11:16 Відповісти
Що в Сумах? Скільки жертв? Нахєр та Костянтинівка, там одні сєпари живуть.... Головне щоб з воїнами ЗСУ там було усе в порядку.
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24.03.2023 11:21 Відповісти
А ти сєпар чи просто довбо...б?
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24.03.2023 13:56 Відповісти
Поясни, бовдур.
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27.03.2023 09:24 Відповісти
Явно був невпіймайний досі навідник
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24.03.2023 11:51 Відповісти
 
 