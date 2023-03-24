Удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла до 5, - ДСНС. ФОТО

П’ятеро людей загинули внаслідок влучення ракети в Пункт незламності в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 24 березня вночі під ракетним обстрілом опинилося місто Костянтинівка. Одна з ракет влучила в одноповерхову будівлю, в якій функціонував Пункт незламності. На місце події прибули рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального підрозділу та приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Всього до проведення робіт від ДСНС залучалося 14 рятувальників та 3 одиниці техніки.







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