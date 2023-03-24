Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику правоохранительных органов из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые "помогали" получать справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, милиционер придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла около 3 тыс. долларов США.

К схеме правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

ГБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. В настоящее время он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.









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Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.

Экс-правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Работник военкомата подозревается в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.