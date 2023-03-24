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Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику правоохранительных органов из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые "помогали" получать справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, милиционер придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла около 3 тыс. долларов США.

К схеме правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

ГБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. В настоящее время он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР 01
Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР 02
Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР 03
Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР 04

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Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.

Экс-правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Работник военкомата подозревается в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

взятка (6160) Черновцы (676) военкомат (458) мобилизация (2764) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+10
А по какой схеме депутатское племя сваливает за бугор ... или это секретная инфа
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24.03.2023 16:51
+8
1) Сувора дієта: вранці й увечері протягом трьох днів однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогінне.

2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».

3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.

4) Клізма з мильної води з гліцерином.

5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.

Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.

Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.

- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.

- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.

На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.

- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?

- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.
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24.03.2023 16:48
+6
О, а батальйони ''монако'', та ''відень'' пропустили
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24.03.2023 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Шо апять???
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24.03.2023 16:41 Ответить
И не дорого...
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24.03.2023 16:42 Ответить
Про частных врачей, я правда ничего не понял. Мне говорили, что только в государственной больничке, из-за чего я ждал визита к врачу 1,5 месяца. А врач сказал, что ничего в диагнозе менять не будет, т.к диагноз этот снять нельзя... и просто переписал диагноз в свою справку.
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24.03.2023 16:42 Ответить
Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.Джерело:
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24.03.2023 17:05 Ответить
Страна сошла сума окончательно ...
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24.03.2023 16:42 Ответить
Робили гроші на папірцях і ніякого напрягу .
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24.03.2023 16:46 Ответить
Морфіус, матриця- відпочивають...
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24.03.2023 16:46 Ответить
1) Сувора дієта: вранці й увечері протягом трьох днів однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогінне.

2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».

3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.

4) Клізма з мильної води з гліцерином.

5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.

Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.

Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.

- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.

- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.

На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.

- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?

- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.
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24.03.2023 16:48 Ответить
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24.03.2023 18:12 Ответить
взагалі то зовсім не смішно. Лікарі часто не звертають уваги на досить серйозні проблеми із здоровьям.
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24.03.2023 19:06 Ответить
та да. "медицина - сурьйозне дiло." тi "простi люди",на яких "не звертають уваги", вони або мало платять, або забагато хочуть. знову вийшов "чорний гумор", вибач.
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24.03.2023 19:19 Ответить
мало платять. А якщо платятть все що в них є, то вимагають гарантії. Уявіть собі таку наглість.
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25.03.2023 08:58 Ответить
А по какой схеме депутатское племя сваливает за бугор ... или это секретная инфа
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24.03.2023 16:51 Ответить
То дуже хворі люди. В кожного язва прописана у парт.квитку. Тобі того не треба, повір.
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24.03.2023 23:31 Ответить
За відстрочку 3000 доларів? Якось забагато для відстрочки...
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24.03.2023 16:57 Ответить
есть спрос- будут схемы
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24.03.2023 17:01 Ответить
мера пресечения должна быть- содержание в окопах под бахмутом- нулевая линия, без права внесения залога
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24.03.2023 17:03 Ответить
Как раньше с кнвертационными центрами. Отлавливали чуть ли не каждый день, но на следующий же день содавались десятки новых. Так и здесь. Наказание за это у нас слишком мягкое.
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24.03.2023 17:03 Ответить
О, а батальйони ''монако'', та ''відень'' пропустили
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24.03.2023 17:08 Ответить
Андрюша луганський сміється десь там в ваших Монаках.
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24.03.2023 17:13 Ответить
Во время войны любые коррупционные действия должны приравниваться к государственной измене , очень жаль, что власть этого до сих пор так и не поняла.
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24.03.2023 17:52 Ответить
Очень жаль что ВЫ не поняли, что власть это давно поняла. Не просто поняла, а это и была их причина "похода".
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24.03.2023 23:33 Ответить
Воєнний стан не дійсний,оскільки він оголошується на 3 місяці,а той що начебто був в перші три місяці теж не дійсний,оскільки його не підпизав Ослик.Стану війни немає,на основі чого заборона виізду за кордон?Це якийсь *******.
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24.03.2023 17:58 Ответить
Такое чувство, что кордоны именно для этого и закрыли- чтоб взятки брать за выезд.
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24.03.2023 19:24 Ответить
В останні роки нове явище : злочинну діяльність очолюють правоохоронці і держслужбовці. Тупа "чорна" злочинність вимирає - ніхто не хоче напружуватися і ризикувати собою . А "схеми" прогресують, чистенько, без ризику для здоров'я, нікого не бєш, впевнений що "відмажуть"
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24.03.2023 21:32 Ответить
Колись дуже давно, за режиму "кровавих царів" у військо брали далеко не всіх. Не брали кріпаків, поки пан якогось сам не віддавав до війська. Не брали й людських синів, якщо батько мав змогу оплатити відкріпний білет. О диво - для безкінечних війн імперської росіїї солдатів вистачало.
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25.03.2023 09:08 Ответить
 
 