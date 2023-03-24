Разоблачена схема выезда за границу военнообязанных, задержан правоохранитель и сотрудник военкомата в Черновцах, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику правоохранительных органов из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые "помогали" получать справки об отсрочке от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, милиционер придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла около 3 тыс. долларов США.
К схеме правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.
Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.
ГБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. В настоящее время он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.
Экс-правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Работник военкомата подозревается в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2) Щоб ніхто не думав, що військова служба - мед, давати всім великими дозами хінін у порошках. Це називалося - «лизати хінін».
3) Промивання шлунка двічі на день літром теплої води.
4) Клізма з мильної води з гліцерином.
5) Загортання хворого в мокре холодне простирадло.
Траплялися хоробрі, що, перетерпівши всі п'ять ступенів тортур, дозволяли відвезти себе в простій домовині на кладовище. Були, проте, й малодушні, - коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові й нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном попрямувати в окопи.
Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак якраз між тих малодушних симулянтів.
- Я вже більше не витримаю, - сказав його сусід по ліжку, якого тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість.
- Завтра поїду в полк, - розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий як пень.
На ліжку біля дверей умирав якийсь сухотник, загорнений у мокре холодне простирадло.
- Це вже третій на цьому тижні, - зауважив сусід з правого боку. - А ти на що хворий?
- У мене ревматизм, - відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть сухотник, який «симулював» туберкульоз.