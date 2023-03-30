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Враг ударил ракетой по Дружковке, - ОВА. ФОТО

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской громады - повреждены 2 дома. Другая ракета прилетела в Дружковку – поврежден дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки. В Марьинской громаде под огнем Марьинка, Красногоровка и Елизаветовка - в Елизаветовке произошло два пожара. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам, в том числе 2 обстрела "Ураганами" кассетными боеприпасами - повреждены 2 дома в Курахово и 2 дома в Островском.

"На Горловском направлении известно о 4 раненых гражданских и 2 поврежденных многоэтажках в Бахмуте. В Соледарской громаде под огнем Орехово-Василовка, Миньковка, Федоровка и Раздолевка. Громко было в Часовоярской громаде", - информирует Кириленко.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Закотном Лиманской громады, зафиксированы единичные обстрелы в Северской громаде.

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Враг ударил ракетой по Дружковке, - ОВА 01
Враг ударил ракетой по Дружковке, - ОВА 02
Враг ударил ракетой по Дружковке, - ОВА 03

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Автор: 

обстрел (27107) Донецкая область (9629) Марьинка (713) Кириленко Павел (638)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.03.2023 10:49 Ответить
 
 