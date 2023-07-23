Враг ударил ракетами по окрестностям Запорожья. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает ЦензорНЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области

Теперь удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов: жилье и имущество граждан.

"61 артиллерийским ударом российские войска попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового. Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов из РСЗО, а Гуляйпольское - от авиации врага", - говорится в сообщении.

Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район – обошлось без пострадавших.

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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб,22 - пострадали, из них 4 ребенка.