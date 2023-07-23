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Враг ударил ракетами по окрестностям Запорожья. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает ЦензорНЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области

Теперь удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов: жилье и имущество граждан.

"61 артиллерийским ударом российские войска попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового. Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов из РСЗО, а Гуляйпольское - от авиации врага", - говорится в сообщении.

Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район – обошлось без пострадавших.

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Враг ударил ракетами по окрестностям Запорожья 01
Враг ударил ракетами по окрестностям Запорожья 02
Враг ударил ракетами по окрестностям Запорожья 03

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб,22 - пострадали, из них 4 ребенка.

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27151) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+6
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23.07.2023 09:11
+5
Поскільки у нас проблеми з ракетами через зелених. То пропоную замість ракет зарядити оту всю зелену пиз***ту і ''шмальнути'' ними!
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23.07.2023 09:31
+4
Зеленський, Резніков - де наші ракети ???
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23.07.2023 09:10
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По околицях областного центра, чи по області?
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23.07.2023 08:48 Ответить
По городу
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23.07.2023 08:53 Ответить
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23.07.2023 09:10 Ответить
Зеленський, Резніков - де наші ракети ???
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23.07.2023 09:10 Ответить
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23.07.2023 09:11 Ответить
в асфальті...
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23.07.2023 09:14 Ответить
А навіщо Володі українські ракети, коли він собі придбав будиночок в Італії, Ялті, Англії, а його культура в Ізраїлі, подумали?
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23.07.2023 10:35 Ответить
Поскільки у нас проблеми з ракетами через зелених. То пропоную замість ракет зарядити оту всю зелену пиз***ту і ''шмальнути'' ними!
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23.07.2023 09:31 Ответить
Самое интересное, что сколько установок с-300 выехало на позиции, когда подъедут к позициям, время и кол-во пусков, отход с позиций - все детально мониторится и инфа в зп пабликах есть. Но вот почему не накрывают эти установки во время их пусков - вопрос.
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23.07.2023 09:34 Ответить
Сводки посмотри и посчитай сколько за месяц накрыли, потом уже рот открывай
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23.07.2023 21:57 Ответить
В местном Т.Г.канале сказали шо еще две установки остались на месте,одна уехала.
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23.07.2023 09:55 Ответить
 
 