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Представлен проект новой символики Киевщины. ФОТОрепортаж

В Киевской областной военной администрации презентовали первые наработки геральдистов нового герба и флага области депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов. Далее будет проходить широкое обсуждение в громадах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", - подчеркнул во время презентации начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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Представлен проект новой символики Киевщины 09

По инициативе Киевской ОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области. Сформировали рабочую группу из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко. Все наработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ, который поддержал инициативу избавиться от любых намеков на связь современной геральдики с имперским прошлым.

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"Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли по меньшей мере с 1416 года", - отметил Кравченко.

По данным специалистов, герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского. Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых: синий, белый и пурпурный.

Также отмечается, что на реализацию проекта не потратили ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, будет проведен широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.

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"Уверен, что это должно быть взвешенное компромиссное решение, которое прежде всего воспримут жители Киевщины. Уверен, что уже скоро Киевщина будет иметь свою, ни на кого не подобную символику - новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу!" – подытожил начальник Киевской ОВА.

герб (117) Киевская область (4136)


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Топ комментарии
+15
Пес, коли не має що робити, то лиже яйця...
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25.07.2023 12:23
+11


Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.

Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.

Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
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25.07.2023 12:22
+7
що в тому гербу світського й українського??? тупа, дитяча забава... я проти такого герба.
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25.07.2023 12:22
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Замість змія положіть прутіна. І всьо!
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25.07.2023 12:12 Ответить
Идея - огонь!
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26.07.2023 14:57 Ответить
Хто у св. Міші меча скиздив ? 👿

Він - Архистратиг !
себто, Головнокомандувач ангелами
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25.07.2023 12:14 Ответить
https://ekzeget.ru/bible/kniga-proroka-daniila/glava-10/stih-11/ Книга пророка Даниила, Глава 10, стих 11 - Экзегет

https://ekzeget.ru › stih-11

Здесь первое упоминание в Библии некоего князя Михаила, который всем нам известен как архангел Михаил, который является ангелом-хранителем еврейского народа1
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25.07.2023 12:19 Ответить
выскажу свое мнение которое никого не интересует,особенно в мэрии.
1. Плохо нарисовано. Слишком много деталей на крыльях - мешает визуалу. и нарисован он почему-то на все поле, потому кажется что он кудрявой башкой подпирает крышу как атлант. зачем это? и вообще он гламурный какой-то. нельзя попроще,постилизованнее?
2. Не просто ангел, а АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. давний хранитель Киева. Монахи Михайловского златоверхого не дадут соврать. особенно учитывая что они сыграли важную роль в начале Революции Достоинства, когда открыли двери сбежавшим от ментов митингующим в ноябре 13 года и потом закрыли их перед носом у ментов, били в колокола. То есть это не пустой звук - все работает до сих пор.

а без всех этих уточнений это всего лишь рисунок который ничего не значит.
а жаль.
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25.07.2023 14:00 Ответить
довбойоби дармоїди депутати
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25.07.2023 12:14 Ответить
На ********* гербі повинен бути комплекс "Петріот" !
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25.07.2023 12:14 Ответить
Голосую за жіночку з крилами.
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25.07.2023 12:17 Ответить
Валькірія
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25.07.2023 12:51 Ответить


Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.

Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.

Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
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25.07.2023 12:22 Ответить
що в тому гербу світського й українського??? тупа, дитяча забава... я проти такого герба.
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25.07.2023 12:22 Ответить
Пес, коли не має що робити, то лиже яйця...
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25.07.2023 12:23 Ответить
Єдине що дратує так це те, що зараз це не на часі. Київській обласній військовій адміністрації та депутатам Київської облради більше нема чим зайнятися? Ну якщо нема то на фронті люди потрібні...
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25.07.2023 12:36 Ответить
Очень своевременное решение! Тянуть дальше с решением этого вопроса уже нельзя было! Хватит тратить деньги на армию - надо и о красоте подумать! Единственное дополнение - ангел должен быть в боксерских перчатках.

Пы.Сы. Зеленая плесень, вы совсем с ума сошли от жадности! Во время войны на такое тратить, деньги и внимание! Постучите своими яйцами по барабанам!
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25.07.2023 12:41 Ответить
Дуже важливо! І головне -- на часі.
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25.07.2023 12:41 Ответить
Плешивый Путен, пронзенный копьем - самое то было бы... Ангел - как-то на смерть навевает🤔
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25.07.2023 12:52 Ответить
Іде війна і гинуть люди, поранених куча, потребуючих протезування і тп., но тут знайшлась більш важлива справа....
І головне, що вони ще цим пишаються, в змі пишуть
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25.07.2023 13:00 Ответить
Мімішний ангелочок... Няшна дитяча творчість!
Цих би діточок, що досягли віку 18+ та в окопи!
Думаю, що тоді б вони погодились зі мною про те, що на існуючому гербі достатньо реліктову тваринку замінити на двоголову курку!
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25.07.2023 13:09 Ответить
Оооо …. Бруківка скінчилась? В Переяславі памʼятник Сікорському передумали купувати . Тепер терміново герб , оце прямо зараз . Одійот
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25.07.2023 13:19 Ответить
о!

так ось що начасі

всім, хто там був присутнім - повістки, най просто облаштовують лінії оборони в тилу, а не х#@ею маються за наші гроші
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25.07.2023 13:37 Ответить
Продовжуємо довбати дно
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25.07.2023 13:44 Ответить
Історичний герб це рука з луком і стрілою, або рука з самострілом (більш пізній).
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25.07.2023 14:12 Ответить
Дебіли, б....По-перше - змієборець ніякого відношення до московії не має. По-друге, оцей мімішний янгелочек - нікчемна убогість. На коліна його ще поставте та дайте хустинку для утирання сліз - буде саме те
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25.07.2023 14:19 Ответить
Видно деньги не куда тратить.
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25.07.2023 14:27 Ответить
Отакої, оказується, що Святий Георгій Побідоносець, який був страчений під час Великих гонінь у 303 році н.е. - "імперське минуле".
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25.07.2023 14:52 Ответить
Ну та у скількі вклалися? Отим, котрі там сидять, заплатили по справедливому чи по чесному?
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25.07.2023 15:59 Ответить
Це називається "актуалізація бездіяльності". Типова форма діяльності сучкиївськоїї влади.
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26.07.2023 10:43 Ответить
..не варто цього робити..
кацапи вже давно тупо вкрали Київський Герб (як і усе інше, все, що в них є) - отже не треба Києву стелитися ще й під цю окупацію
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26.07.2023 13:05 Ответить
Герб поганий. Дуже поганий.
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26.07.2023 14:29 Ответить
"... має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини..."
==============================

Аякже, Київщина на 100% заселена знавцями геральдики. Тьху!

Перестаньте загравати з плебсом. Нехай учені вирішать. Бо якщо довірити це посполитим, то "сЄрп_і_молот" будуть forever.
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26.07.2023 16:27 Ответить
поки війск і київ адміністрації будуть змінювати історичний гєрб, закошти громадян.московії небудє.
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26.07.2023 18:28 Ответить
А по моему надо просто герб Москвы сменить , какого хрена они нашим гербом пользуются!!???
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26.07.2023 19:43 Ответить
проєкти цє добрє
але краще Міккі мауса би наліпили - а чо? Міккі хоч виглядає норм., а не як якийсь Ахтунг-мутант в пір.ї
тьху, ше би ці змії і борці збили хоч 1 шахед, та шо там - хоч би голуба збили шо Кличку наклав на плече.
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27.07.2023 08:12 Ответить
 
 