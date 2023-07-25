Представлен проект новой символики Киевщины. ФОТОрепортаж

В Киевской областной военной администрации презентовали первые наработки геральдистов нового герба и флага области депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов. Далее будет проходить широкое обсуждение в громадах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", - подчеркнул во время презентации начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.



















По инициативе Киевской ОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области. Сформировали рабочую группу из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко. Все наработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ, который поддержал инициативу избавиться от любых намеков на связь современной геральдики с имперским прошлым.

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"Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли по меньшей мере с 1416 года", - отметил Кравченко.

По данным специалистов, герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского. Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых: синий, белый и пурпурный.

Также отмечается, что на реализацию проекта не потратили ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, будет проведен широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.

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"Уверен, что это должно быть взвешенное компромиссное решение, которое прежде всего воспримут жители Киевщины. Уверен, что уже скоро Киевщина будет иметь свою, ни на кого не подобную символику - новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу!" – подытожил начальник Киевской ОВА.