Представлен проект новой символики Киевщины. ФОТОрепортаж
В Киевской областной военной администрации презентовали первые наработки геральдистов нового герба и флага области депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов. Далее будет проходить широкое обсуждение в громадах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона", - подчеркнул во время презентации начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
По инициативе Киевской ОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области. Сформировали рабочую группу из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко. Все наработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ, который поддержал инициативу избавиться от любых намеков на связь современной геральдики с имперским прошлым.
"Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину, ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли по меньшей мере с 1416 года", - отметил Кравченко.
По данным специалистов, герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского. Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых: синий, белый и пурпурный.
Также отмечается, что на реализацию проекта не потратили ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, будет проведен широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.
"Уверен, что это должно быть взвешенное компромиссное решение, которое прежде всего воспримут жители Киевщины. Уверен, что уже скоро Киевщина будет иметь свою, ни на кого не подобную символику - новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу!" – подытожил начальник Киевской ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він - Архистратиг !
себто, Головнокомандувач ангелами
https://ekzeget.ru › stih-11
Здесь первое упоминание в Библии некоего князя Михаила, который всем нам известен как архангел Михаил, который является ангелом-хранителем еврейского народа1
1. Плохо нарисовано. Слишком много деталей на крыльях - мешает визуалу. и нарисован он почему-то на все поле, потому кажется что он кудрявой башкой подпирает крышу как атлант. зачем это? и вообще он гламурный какой-то. нельзя попроще,постилизованнее?
2. Не просто ангел, а АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. давний хранитель Киева. Монахи Михайловского златоверхого не дадут соврать. особенно учитывая что они сыграли важную роль в начале Революции Достоинства, когда открыли двери сбежавшим от ментов митингующим в ноябре 13 года и потом закрыли их перед носом у ментов, били в колокола. То есть это не пустой звук - все работает до сих пор.
а без всех этих уточнений это всего лишь рисунок который ничего не значит.
а жаль.
Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.
Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.
Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
Пы.Сы. Зеленая плесень, вы совсем с ума сошли от жадности! Во время войны на такое тратить, деньги и внимание! Постучите своими яйцами по барабанам!
І головне, що вони ще цим пишаються, в змі пишуть
Цих би діточок, що досягли віку 18+ та в окопи!
Думаю, що тоді б вони погодились зі мною про те, що на існуючому гербі достатньо реліктову тваринку замінити на двоголову курку!
так ось що начасі
всім, хто там був присутнім - повістки, най просто облаштовують лінії оборони в тилу, а не х#@ею маються за наші гроші
кацапи вже давно тупо вкрали Київський Герб (як і усе інше, все, що в них є) - отже не треба Києву стелитися ще й під цю окупацію
==============================
Аякже, Київщина на 100% заселена знавцями геральдики. Тьху!
Перестаньте загравати з плебсом. Нехай учені вирішать. Бо якщо довірити це посполитим, то "сЄрп_і_молот" будуть forever.
але краще Міккі мауса би наліпили - а чо? Міккі хоч виглядає норм., а не як якийсь Ахтунг-мутант в пір.ї
тьху, ше би ці змії і борці збили хоч 1 шахед, та шо там - хоч би голуба збили шо Кличку наклав на плече.