Презентовано проєкт нової символіки Київщини. ФОТОрепортаж

У Київській обласній військовій адміністрації презентували перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст. Далі проводитиметься широке обговорення в громадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі московської області та москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - наголосив під час презентації начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.



















За ініціативою Київської ОВА провели геральдичну експертизу офіційної символіки області. Сформували робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко. Усі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ, який підтримав ініціативу позбутися будь-яких натяків на зв’язок сучасної геральдики з імперським минулим.

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"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року", - зазначив Кравченко.

За даними фахівців, герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

Також зазначається, що на реалізацію проєкту не витратили жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватимуть у громадах, буде проведене широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

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"Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку - новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу!" - підсумував начальник Київської ОВА.