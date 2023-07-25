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Презентовано проєкт нової символіки Київщини. ФОТОрепортаж

У Київській обласній військовій адміністрації презентували перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст. Далі проводитиметься широке обговорення в громадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА. 

"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі московської області та москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - наголосив під час презентації начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Презентовано проєкт нової символіки Київщини 01
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 02
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 03
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 04
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 05
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 06
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 07
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 08
Презентовано проєкт нової символіки Київщини 09

За ініціативою Київської ОВА провели геральдичну експертизу офіційної символіки області. Сформували робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко. Усі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ, який підтримав ініціативу позбутися будь-яких натяків на зв’язок сучасної геральдики з імперським минулим.

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"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року", - зазначив Кравченко.

За даними фахівців, герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

Також зазначається, що на реалізацію проєкту не витратили жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватимуть у громадах, буде проведене широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

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"Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку - новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу!" - підсумував начальник Київської ОВА.

Автор: 

герб (70) Київська область (4026)


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Топ коментарі
+15
Пес, коли не має що робити, то лиже яйця...
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25.07.2023 12:23
+11


Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.

Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.

Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
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25.07.2023 12:22
+7
що в тому гербу світського й українського??? тупа, дитяча забава... я проти такого герба.
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25.07.2023 12:22
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Замість змія положіть прутіна. І всьо!
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25.07.2023 12:12 Відповісти
Идея - огонь!
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26.07.2023 14:57 Відповісти
Хто у св. Міші меча скиздив ? 👿

Він - Архистратиг !
себто, Головнокомандувач ангелами
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25.07.2023 12:14 Відповісти
https://ekzeget.ru/bible/kniga-proroka-daniila/glava-10/stih-11/ Книга пророка Даниила, Глава 10, стих 11 - Экзегет

https://ekzeget.ru › stih-11

Здесь первое упоминание в Библии некоего князя Михаила, который всем нам известен как архангел Михаил, который является ангелом-хранителем еврейского народа1
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25.07.2023 12:19 Відповісти
выскажу свое мнение которое никого не интересует,особенно в мэрии.
1. Плохо нарисовано. Слишком много деталей на крыльях - мешает визуалу. и нарисован он почему-то на все поле, потому кажется что он кудрявой башкой подпирает крышу как атлант. зачем это? и вообще он гламурный какой-то. нельзя попроще,постилизованнее?
2. Не просто ангел, а АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. давний хранитель Киева. Монахи Михайловского златоверхого не дадут соврать. особенно учитывая что они сыграли важную роль в начале Революции Достоинства, когда открыли двери сбежавшим от ментов митингующим в ноябре 13 года и потом закрыли их перед носом у ментов, били в колокола. То есть это не пустой звук - все работает до сих пор.

а без всех этих уточнений это всего лишь рисунок который ничего не значит.
а жаль.
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25.07.2023 14:00 Відповісти
довбойоби дармоїди депутати
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25.07.2023 12:14 Відповісти
На ********* гербі повинен бути комплекс "Петріот" !
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25.07.2023 12:14 Відповісти
Голосую за жіночку з крилами.
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25.07.2023 12:17 Відповісти
Валькірія
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25.07.2023 12:51 Відповісти


Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.

Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.

Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
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25.07.2023 12:22 Відповісти
що в тому гербу світського й українського??? тупа, дитяча забава... я проти такого герба.
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25.07.2023 12:22 Відповісти
Пес, коли не має що робити, то лиже яйця...
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25.07.2023 12:23 Відповісти
Єдине що дратує так це те, що зараз це не на часі. Київській обласній військовій адміністрації та депутатам Київської облради більше нема чим зайнятися? Ну якщо нема то на фронті люди потрібні...
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25.07.2023 12:36 Відповісти
Очень своевременное решение! Тянуть дальше с решением этого вопроса уже нельзя было! Хватит тратить деньги на армию - надо и о красоте подумать! Единственное дополнение - ангел должен быть в боксерских перчатках.

Пы.Сы. Зеленая плесень, вы совсем с ума сошли от жадности! Во время войны на такое тратить, деньги и внимание! Постучите своими яйцами по барабанам!
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25.07.2023 12:41 Відповісти
Дуже важливо! І головне -- на часі.
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25.07.2023 12:41 Відповісти
Плешивый Путен, пронзенный копьем - самое то было бы... Ангел - как-то на смерть навевает🤔
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25.07.2023 12:52 Відповісти
Іде війна і гинуть люди, поранених куча, потребуючих протезування і тп., но тут знайшлась більш важлива справа....
І головне, що вони ще цим пишаються, в змі пишуть
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Мімішний ангелочок... Няшна дитяча творчість!
Цих би діточок, що досягли віку 18+ та в окопи!
Думаю, що тоді б вони погодились зі мною про те, що на існуючому гербі достатньо реліктову тваринку замінити на двоголову курку!
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25.07.2023 13:09 Відповісти
Оооо …. Бруківка скінчилась? В Переяславі памʼятник Сікорському передумали купувати . Тепер терміново герб , оце прямо зараз . Одійот
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25.07.2023 13:19 Відповісти
о!

так ось що начасі

всім, хто там був присутнім - повістки, най просто облаштовують лінії оборони в тилу, а не х#@ею маються за наші гроші
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Продовжуємо довбати дно
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25.07.2023 13:44 Відповісти
Історичний герб це рука з луком і стрілою, або рука з самострілом (більш пізній).
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25.07.2023 14:12 Відповісти
Дебіли, б....По-перше - змієборець ніякого відношення до московії не має. По-друге, оцей мімішний янгелочек - нікчемна убогість. На коліна його ще поставте та дайте хустинку для утирання сліз - буде саме те
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25.07.2023 14:19 Відповісти
Видно деньги не куда тратить.
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25.07.2023 14:27 Відповісти
Отакої, оказується, що Святий Георгій Побідоносець, який був страчений під час Великих гонінь у 303 році н.е. - "імперське минуле".
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25.07.2023 14:52 Відповісти
Ну та у скількі вклалися? Отим, котрі там сидять, заплатили по справедливому чи по чесному?
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25.07.2023 15:59 Відповісти
Це називається "актуалізація бездіяльності". Типова форма діяльності сучкиївськоїї влади.
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26.07.2023 10:43 Відповісти
..не варто цього робити..
кацапи вже давно тупо вкрали Київський Герб (як і усе інше, все, що в них є) - отже не треба Києву стелитися ще й під цю окупацію
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26.07.2023 13:05 Відповісти
Герб поганий. Дуже поганий.
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26.07.2023 14:29 Відповісти
"... має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини..."
==============================

Аякже, Київщина на 100% заселена знавцями геральдики. Тьху!

Перестаньте загравати з плебсом. Нехай учені вирішать. Бо якщо довірити це посполитим, то "сЄрп_і_молот" будуть forever.
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26.07.2023 16:27 Відповісти
поки війск і київ адміністрації будуть змінювати історичний гєрб, закошти громадян.московії небудє.
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26.07.2023 18:28 Відповісти
А по моему надо просто герб Москвы сменить , какого хрена они нашим гербом пользуются!!???
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26.07.2023 19:43 Відповісти
проєкти цє добрє
але краще Міккі мауса би наліпили - а чо? Міккі хоч виглядає норм., а не як якийсь Ахтунг-мутант в пір.ї
тьху, ше би ці змії і борці збили хоч 1 шахед, та шо там - хоч би голуба збили шо Кличку наклав на плече.
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27.07.2023 08:12 Відповісти
 
 