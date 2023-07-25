Презентовано проєкт нової символіки Київщини. ФОТОрепортаж
У Київській обласній військовій адміністрації презентували перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст. Далі проводитиметься широке обговорення в громадах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"З 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі московської області та москви. Але нічого спільного з терористами ми не маємо. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону", - наголосив під час презентації начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За ініціативою Київської ОВА провели геральдичну експертизу офіційної символіки області. Сформували робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко. Усі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ, який підтримав ініціативу позбутися будь-яких натяків на зв’язок сучасної геральдики з імперським минулим.
"Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року", - зазначив Кравченко.
За даними фахівців, герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири - герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.
Також зазначається, що на реалізацію проєкту не витратили жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватимуть у громадах, буде проведене широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.
"Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку - новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу!" - підсумував начальник Київської ОВА.
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Він - Архистратиг !
себто, Головнокомандувач ангелами
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Здесь первое упоминание в Библии некоего князя Михаила, который всем нам известен как архангел Михаил, который является ангелом-хранителем еврейского народа1
1. Плохо нарисовано. Слишком много деталей на крыльях - мешает визуалу. и нарисован он почему-то на все поле, потому кажется что он кудрявой башкой подпирает крышу как атлант. зачем это? и вообще он гламурный какой-то. нельзя попроще,постилизованнее?
2. Не просто ангел, а АРХАНГЕЛ МИХАИЛ. давний хранитель Киева. Монахи Михайловского златоверхого не дадут соврать. особенно учитывая что они сыграли важную роль в начале Революции Достоинства, когда открыли двери сбежавшим от ментов митингующим в ноябре 13 года и потом закрыли их перед носом у ментов, били в колокола. То есть это не пустой звук - все работает до сих пор.
а без всех этих уточнений это всего лишь рисунок который ничего не значит.
а жаль.
Найстаріше зображення герба міста Києва в кольорі міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа з 1480 року.
Раніше появу міського герба пов'язували з отриманням магдебурзького права. За останніми дослідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 року. Проте, дані про герб у цей період були невідомі.
Дослідник київських печаток Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста приблизно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів,
Пы.Сы. Зеленая плесень, вы совсем с ума сошли от жадности! Во время войны на такое тратить, деньги и внимание! Постучите своими яйцами по барабанам!
І головне, що вони ще цим пишаються, в змі пишуть
Цих би діточок, що досягли віку 18+ та в окопи!
Думаю, що тоді б вони погодились зі мною про те, що на існуючому гербі достатньо реліктову тваринку замінити на двоголову курку!
так ось що начасі
всім, хто там був присутнім - повістки, най просто облаштовують лінії оборони в тилу, а не х#@ею маються за наші гроші
кацапи вже давно тупо вкрали Київський Герб (як і усе інше, все, що в них є) - отже не треба Києву стелитися ще й під цю окупацію
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Аякже, Київщина на 100% заселена знавцями геральдики. Тьху!
Перестаньте загравати з плебсом. Нехай учені вирішать. Бо якщо довірити це посполитим, то "сЄрп_і_молот" будуть forever.
але краще Міккі мауса би наліпили - а чо? Міккі хоч виглядає норм., а не як якийсь Ахтунг-мутант в пір.ї
тьху, ше би ці змії і борці збили хоч 1 шахед, та шо там - хоч би голуба збили шо Кличку наклав на плече.