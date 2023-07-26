Враг ударил по Орехову, ранены два человека. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам.

"61 артиллерийский обстрел пришелся по Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малой Токмачке, Малиновке, Степногорске, Каменском, Степном, Пятихатках и других прифронтовых селах. Кроме этого, 9 авиационных ударов было по Орехову и Новоданиловке, также зафиксировано 6 ударов с РСЗО по Темировке, Егоровке, Новодаровке и 3 БПЛА-атаки по Ольговскому и Новодаровке", - говорится в сообщении.

В результате удара по Орехову ранены мужчины 50 и 55 лет. Они доставлены в врачебные учреждения для оказания медицинской помощи.

Смотрите: Наши воины уничтожили вражескую гаубицу "Гиацинт-Б" в Запорожской области. ВИДЕО







Поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Первомайская громада Харьковской области ночью подверглась атаке дронами-камикадзе. Оккупанты атаковали промышленные объекты. Позже в ОВА уточнили, что в результате атаки ударных БПЛА повреждено здание склада, начался пожар.