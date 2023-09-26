Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины. ФОТОрепортаж
В течение ночи 26 сентября вооруженные силы РФ совершили дроновую атаку по Одесщине. Враг попал в припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В результате атаки пострадали два водителя грузовиков. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.
Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.
На месте происшествий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк сообщила, что рашисты также атаковали приграничье Одесщини.
По данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".
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