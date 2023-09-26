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Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины. ФОТОрепортаж

В течение ночи 26 сентября вооруженные силы РФ совершили дроновую атаку по Одесщине. Враг попал в припортовую и пограничную инфраструктуру Подунавья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате атаки пострадали два водителя грузовиков. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.

Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Читайте: Рашисты атаковали пограничные Одесщины, пострадали водители, был риск для пассажиров автобуса, готовившихся к пересечению границы, - ОК "Південь"

Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 01
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 02
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 03
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 04
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 05
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 06
Последствия вражеской атаки дронами на Подунавье Одесщины 07

На месте происшествий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк сообщила, что рашисты также атаковали приграничье Одесщини.

По данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

Автор: 

обстрел (27151) Одесская область (3571) Офис Генпрокурора (2468)


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Де відповідь? Чому порт Ростову не горить?
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26.09.2023 10:22 Ответить
Ти "час" брав уроки у Пригожина, "де снаряди", або у Соловьйова із Марданом котрим все було мало й вимагали повного знищення усіх міст України???!!! Погані в тебе вчителя, навіть не так - ПОГАНЦІ!!!
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26.09.2023 10:34 Ответить
а что это даст вернет Орловку?
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26.09.2023 10:53 Ответить
Ну це ж точно наводить якась паскуда котра точно знає де саме паркуються авто із вантажем у очікуванні. Досить вже СБУ займатися за завданням ОПи ЗЕзидента економічними злочинами і корупцією для котрих є НАБУ, ДБР, БЕБ, ГПУ і т.д., а лише вести контррозвідку і ловити шпигунів!!!
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26.09.2023 10:32 Ответить
там все забито автівками....та ще й кілометрами аж за Ізмаілом...до того ж у кацапів є супутники..хоча Бесарабію важко назвати проукраїнським регіоном...
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26.09.2023 11:32 Ответить
 
 