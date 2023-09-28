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Новости Фото Война
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Новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. ФОТО

Российские СМИ показали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 01

Снимок показывает масштаб разрушений с близкого расстояния. "В здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", - говорится в сообщении.

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Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

По сообщению Сил специальных операций, в результате поражения штаба ЧФ РФ ликвидировано 35 офицеров, и среди них - командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

Автор: 

Крым (26409) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+24
" Насправді Велика Британія передала ракети Storm Shadow росії, а ми так, просто служба доставки...
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28.09.2023 21:33
+21
Загнать Галустяна и Магдьяша, немного поштукатурить и нормально будет - потерь же и разрушений нету, правда?
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28.09.2023 21:22
+21
У " Баба і кіт" прочитала,що Керч палає.Наші до мостіка добираються? Хіхі.
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28.09.2023 21:30
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Загнать Галустяна и Магдьяша, немного поштукатурить и нормально будет - потерь же и разрушений нету, правда?
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28.09.2023 21:22 Ответить
Насяльника?!
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28.09.2023 22:41 Ответить
- Вровень выпирает, насяльника!!
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28.09.2023 22:44 Ответить
Не строитель. После пожара никакая штукатурка запах не удалит.
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28.09.2023 23:15 Ответить
ПроветриЦА, лет через 5-7.
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28.09.2023 23:34 Ответить
Ну и чудненько...
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28.09.2023 21:22 Ответить
ух ти
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28.09.2023 21:23 Ответить
"У будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", - йдеться у дописі. Джерело:

То узкій дух там рус'ю пахнєт.
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28.09.2023 21:23 Ответить
ювелірна робота
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28.09.2023 21:27 Ответить
Фасад стоїть наче живий
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28.09.2023 21:29 Ответить
Ну так это "Потёмкинская деревня". Всё как русня любит: фасад ляля, а за фасадом барак разваливающийся
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28.09.2023 21:33 Ответить
Как-то раз в институте, где мои дед и прадед проработали всю жизнь, начальство проворовалось, и надо было замести следы. В общем, фасад времён раннего совка не пострадал.
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28.09.2023 22:43 Ответить
Фотообої?
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29.09.2023 10:50 Ответить
Винахід кацапів
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29.09.2023 11:06 Ответить
У " Баба і кіт" прочитала,що Керч палає.Наші до мостіка добираються? Хіхі.
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28.09.2023 21:30 Ответить
Хай воно все згорить!
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28.09.2023 21:31 Ответить
Що згорить, то не погниє.
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28.09.2023 22:20 Ответить
Отак і по ************ бункеру треба
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28.09.2023 21:30 Ответить
Немного не точно . Здание наше , Крым тоже наш , мясная ватная начинка , временно .
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28.09.2023 21:31 Ответить
развалінамі рейхстага удовлєтворьон
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28.09.2023 21:32 Ответить
Ех, як же хочеться побачити подібне фото "Дома Союзов"! Особливо, якщо там проходило якесь збіговисько кремлядів (госдури, совфєда з присутністю уряду і ботоксного)
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28.09.2023 21:33 Ответить
" Насправді Велика Британія передала ракети Storm Shadow росії, а ми так, просто служба доставки...
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28.09.2023 21:33 Ответить
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28.09.2023 21:45 Ответить
Ага))))
Швидка доставка, швиденька 😊
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28.09.2023 22:17 Ответить
Головне, що чітко за адресою.
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29.09.2023 09:03 Ответить
Англичанка гадит (ТМ)
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28.09.2023 22:45 Ответить
Окупанти
То у будівлі штабу ЧФ , на той час ( в робочий день , опівдні ) перебувала лише одна людина .!!?
Мабуть сторож .
Невже на світі існують люди які в таку маячню ще й можуть вірити . ??
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28.09.2023 21:39 Ответить
Існують. Це в основному кримчани. Мусять вірити. Бо інакше потрібно признавати себе ідіотами.
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28.09.2023 21:51 Ответить
Може одна була. Решта - кацапи.
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28.09.2023 21:57 Ответить
Я ще при совку проходив строкову службу у штабі КВО , і бачив скільки там кожен день снувало люду , навіть у вихідні дні . Як бджіл у вулику . Тому мені дико читати про одного загиблого у тій - наполовину зруйнованій будівлі штабу ЧФ .
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28.09.2023 22:03 Ответить
Зробіть поправку на те, що у кацапів своя - альтернативна - дійсність. І в тій дійсності загинула лише одна людина. Цілком реально, ніт?
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28.09.2023 22:24 Ответить
так мацнути щоб колони залишились як глузлива насмішка ...

це майстерність !
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28.09.2023 21:45 Ответить
Десь там в уламках лего-адміирал буде керувати рашен Банд-ЧФ.
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28.09.2023 21:45 Ответить
Ну, то такі "камні с нєба" високоточні були...мабуть. Ну, їх же за язика ніхто не тягнув, самі карму розштурхали - держіть тепер і...обтікайте, каци, блдь.
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28.09.2023 21:53 Ответить
Прям Парфенон...
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28.09.2023 21:56 Ответить
Не , наши просто античные архитекторы - портики сваяли.
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28.09.2023 22:00 Ответить
Типо, акрополь.
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28.09.2023 22:02 Ответить
Акрополь занадто оптимістично, а ось некрополь... саме те 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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28.09.2023 22:23 Ответить
З мови зняли.
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28.09.2023 22:25 Ответить
До дифирамбов еще далеко . Пусть сначала всех каамадиров соскребут с портиков.
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28.09.2023 23:45 Ответить
Величезна гордість за англійську і французську ракету, яка розвалила цей ворожий гадюшник, чи то вдарили асфальтом із "великого крадівництва"? А могли б мати свої ракети, свої пускові, але захотілося поржати.
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28.09.2023 22:46 Ответить
Ну, как дети малые. Дурень думкой богатеет. Во время войны сидят в штабе, ждут удара.
Вы хоть сами в это верите?
Лично вы оставили бы уважаемого Залужного работать в здании генштаба?
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28.09.2023 23:22 Ответить
Спочатку розчарувався, наче майже ціла будівля, а потім придивився уважніше між колонами і посмішка засяяла на моєму обличчі.
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28.09.2023 23:27 Ответить
Ну пи.данули не подумавши. Чего дальше в этом упорствовать?
Или мы один народ?
Кацапы байки травили про уничтожение наших командиров. Но там хоть на телеграм канал в ссылки были. Своего Конашенкова они на бред не подписывали.
Фигуры такого ранга невозможно утаить дольше суток.
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28.09.2023 23:28 Ответить
Так у чому проблема? Соколов може САМ,без вас,ботів,підтвердити,що він живий і посміятись над нами. ЧИ НЕ МОЖЕ?
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29.09.2023 02:00 Ответить
Не, ну красівож!
Усе як ******* кацапи - Колони, франтони у стилі "ампір" й купа гівна всередині...
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29.09.2023 00:14 Ответить
Судячи з фото,прапор чифлоту,ймовірніше за все також ,згорів.
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29.09.2023 01:55 Ответить
Занадто затратно пуляти ракетами для знищення однієї людини, пардон, кацапа. Так принаймі какашенков гутарив
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29.09.2023 05:39 Ответить
а для чого ти брехунка транслюеш? Співчутник?
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29.09.2023 07:54 Ответить
А ви не відчули сарказму?
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29.09.2023 11:51 Ответить
У какашенкова - ні.
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29.09.2023 12:57 Ответить
норм. фотка, але ракурс не той. дайте той, де пів даху знесло і він просів конкретно!
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29.09.2023 11:02 Ответить
десь там, посеред цієї красоти, їхній адмірал.
живий звісно!
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29.09.2023 14:04 Ответить
вже скоро ув всіх куточках Криму:

"гастролі газманова ув театрі чмф сосии"
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29.09.2023 15:10 Ответить
фсьосбілі, ніктоніумєр
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29.09.2023 15:32 Ответить
скільки можна на це надрочувати?

подивіться на фото останніх прильотів по Одесі або по Авдіївському коксохіму
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29.09.2023 19:30 Ответить
 
 