Новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. ФОТО

Российские СМИ показали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Снимок показывает масштаб разрушений с близкого расстояния. "В здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", - говорится в сообщении.

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Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

По сообщению Сил специальных операций, в результате поражения штаба ЧФ РФ ликвидировано 35 офицеров, и среди них - командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.