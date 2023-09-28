Новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. ФОТО
Российские СМИ показали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Снимок показывает масштаб разрушений с близкого расстояния. "В здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.
Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.
По сообщению Сил специальных операций, в результате поражения штаба ЧФ РФ ликвидировано 35 офицеров, и среди них - командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.
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То узкій дух там рус'ю пахнєт.
Швидка доставка, швиденька 😊
То у будівлі штабу ЧФ , на той час ( в робочий день , опівдні ) перебувала лише одна людина .!!?
Мабуть сторож .
Невже на світі існують люди які в таку маячню ще й можуть вірити . ??
це майстерність !
Вы хоть сами в это верите?
Лично вы оставили бы уважаемого Залужного работать в здании генштаба?
Или мы один народ?
Кацапы байки травили про уничтожение наших командиров. Но там хоть на телеграм канал в ссылки были. Своего Конашенкова они на бред не подписывали.
Фигуры такого ранга невозможно утаить дольше суток.
Усе як ******* кацапи - Колони, франтони у стилі "ампір" й купа гівна всередині...
живий звісно!
"гастролі газманова ув театрі чмф сосии"
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