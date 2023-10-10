Российское ГРУ контролирует так называемую ЧВК "Редут", участвовавшую в боях на Киевщине и востоке Украины, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главное разведывательное управление Генерального штаба РФ (ГРУ) контролирует и финансирует российскую так называемую частную военную компанию "Редут", наемники которой участвовали в полномасштабном вторжении и боях на Киевщине, Харьковщине и востоке Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проектов "Схемы" и "Система".

Журналисты установили подразделения в составе ППК "Редут", идентифицировали сотню бойцов, выяснили, на каких финансовых условиях они подписывают контракты, а также – кто отдавал им приказы на местах и непосредственно курировал из ГРУ России.

Более трети идентифицированных журналистами военных формирований фигурировали в базах "Миротворца" как участники военных действий в Украине с 2014 года. Приблизительно каждый шестой ранее служил в группе "Вагнер", каждый десятый - воевал в Сирии, на стороне режима Башара Асада.

Еще одна тенденция, которую заметили журналисты "Системы", проанализировав базу судебных приставов РФ – среди идентифицированных "редутовцев" по меньшей мере три десятка должников с общей суммой долга более 200 тысяч долларов.

В 2023 году сразу несколько отрядов "ЧВК "Редут" начали набирать заключенных из российских колоний. Они попадают в "Редут" из разных регионов: Мордовии, Тулы, Екатеринбурга, Владивостока, Белгорода, Пермского края, Республики Башкортостан, Свердловской и Саратовской областей. Журналисты, опираясь на открытые данные и разговоры с родственниками осужденных, смогли узнать имена 32 таких заключенных.

В расследовании журналисты называют имена боевых командиров. В частности, батальон "Чибис" в составе "Редута", который заходил в Киевскую область - возглавлял сербский военный Давор Савичич с позывным "Волк". В прошлом разыскиваемый Интерполом, с 2014 года он воевал на Донбассе и Сирии, в частности, в составе группы "Вагнер" – командовал взводом сербов.

В 2019 году, как писали в российских медиа, Давор Савичич снова приехал на Донбасс – как инструктор в "группе специалистов ГРУ, которые помогали армии так называемой "ДНР". В 2022-м Савичич еще раз вернулся в Украину, в Киевскую область – дополнительно это подтверждается биллингами, к которым получили доступ "Схемы" – данные о передвижении его телефона, соединявшегося с вышками связи в нескольких селах недалеко от столицы.

Командиром одной из рот, как обнаружили "Схемы" – был Алексей Верещагин. В прошлом – президент киевского байкерского клуба "Ночные волки". После 2014 года – боевик незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией на Донбассе. Именно этот военный вместе с подчиненными в марте 2022-го выгнал из собственного дома жителей деоккупированного села Качалы Киевской области и, согласно их показаниям журналистам, организовал там пункт дислокации.

Еще один "редутовец", также участвовавший в штурме Киевщины - командир одной из рот Алексей Макаревич. Согласно данным СБУ, в 2014-15 годах Макаревич воевал на Донбассе. Сейчас его уже нет в живых.

Отмечается, что "Редут", который в РФ позиционируется как "добровольческое" формирование, на самом деле является скрытой системой рекрутинга наемников для российской разведки.

С помощью анализа внутренних документов, страниц российских военных в соцсетях, данных по закрытым российским базам и спутниковым снимкам территории Украины, журналисты также смогли установить путь этого формирования по территории Украины после 24 февраля: часть наемников ЧВК "Редут" участвовали в боевых действиях на Киевщине, впоследствии на Харьковщине, Донетчине и Луганщине.

Смотрите: Пропагандист Соловьев критикует Израиль за бомбардировку Сектора Газа: "Мы так не ведем войну. Неприемлемые для нас методы". ВИДЕО

"Схемы" получили в свое распоряжение внутренние документы ЧВК "Редут", доказывающие связь с ГУР РФ, и в которых бойцы сами указывают, что подчиняются ГРУ.

Это, в частности, рапорт по потерям одного из подразделений "Редута" - "Волков", или справка, выданная одному из военных, где указана военная часть, которая, согласно анализу журналистов, является частью спецназовцев ГРУ ГШ, который воюет в Украине с 2015 года.

Также журналисты идентифицировали, что по меньшей мере четверо из бойцов подразделения "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ – в российских базах данных как место их работы и проживания указана военная разведка или связаны с ней в/ч.

Журналисты "Системы" пообщались с десятком рекрутеров, набирающих бойцов для разных подразделений в составе "Редута", и как потенциальные новобранцы уже на этапе отбора узнали, что управление и финансирование так называемой "ЧВК" осуществляет российская разведка.

Читайте: По данным разведки, Россия передавала ХАМАС оружие, чтобы потом обвинить в этом Украину, - Кислица

В ходе расследования журналисты также пообщались с некоторыми наемниками ЧВК "Редут", которые в 2022 году попали в украинский плен, а затем были осуждены за пытки жителей Харьковщины. Это Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Быч ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра").

Как говорится в расследовании, они ехали служить в 16 бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России. База этой бригады находится под Тамбовом, там же бойцы ЧВК тренируются перед тем, как уехать в Украину.

Осужденные рассказали журналистам, что приказы искать "атовцев" и других проукраинских активистов на Харьковщине отдавал непосредственно военный с позывным "Амур". Он проводил допросы задержанных жителей. "Редутовцы" называют "Амура" "куратором от ГРУ". Идентифицировать его пока не удалось.

Кроме того, журналисты разоблачили полковника Алексея Кондратьева – одного из основных кураторов так называемого "добровольческого корпуса" по линии ГРУ, куда входят и "редутовцы", и генерал-лейтенанта и заместителя председателя российской разведки Владимира Алексеева – главного инициатора создания этой так называемой "ЧВК". Отмечается, что за набор наемников в так называемые ЧВК и добровольческие формирования отвечает, скорее всего, Сергей Дроздов.

Также смотрите: Ликвидированные оккупанты после атаки на колонну армии РФ на Запорожье: "Наши каспийские морпехи. Дагестанцы. У этого мозг разорван полностью. Этот сгорел". ВИДЕО 18+

Ни Алексеев и Кондратьев, ни минобороны РФ и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов не ответили.