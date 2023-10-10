Російське ГРУ контролює так звану ПВК "Редут", яка брала участь у боях на Київщині та сході України, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головне розвідувальне управління Генерального штабу РФ (ГРУ) контролює та фінансує російську так звану приватну військову компанію "Редут", найманці якої брали участь у повномасштабному вторгненні та в боях на Київщині, Харківщині та сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні проєктів "Схеми" та "Система".

Журналісти встановили підрозділи у складі ПВК "Редут", ідентифікували сотню бійців, з’ясували на яких фінансових умовах вони підписують контракти, а також – хто віддавав їм накази на місцях та безпосередньо курував з ГРУ Росії.

Більше від третини ідентифікованих журналістами військових формування фігурували в базах "Миротворця" як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Приблизно кожен шостий раніше служив у групі "Вагнер", кожен десятий – воював у Сирії, на боці режиму Башара Асада.

Ще одна тенденція, яку помітили журналісти "Системи", проаналізувавши базу судових приставів РФ – серед ідентифікованих "редутівців" щонайменше три десятки боржників із загальною сумою боргу понад 200 тисяч доларів.

У 2023 році одразу декілька загонів "ПВК "Редут" почали набирати ув’язнених із російських колоній. Вони потрапляють у "Редут" із різних регіонів: Мордовії, Тули, Єкатеринбурга, Владивостока, Бєлгорода, Пермського краю, Республіки Башкортостан, Свердловської та Саратовської областей. Журналісти, спираючись на відкриті дані та розмови із родичами засуджених, змогли дізнатися імена 32 таких ув’язнених.

У розслідуванні журналісти також називають імена бойових командирів. Зокрема, батальйон "Чібіс" у складі "Редуту", що заходив на Київщину – очолював сербський військовий Давор Савічич із позивним "Вовк". У минулому розшукуваний Інтерполом, з 2014 року він воював на Донбасі та в Сирії, зокрема, у складі групи "Вагнер" – командував взводом сербів.

Також читайте: 200 найманців з Куби беруть участь у війні РФ проти України, - нардеп Заблоцький. ФОТО

У 2019 році, як писали у російських медіа, Давор Савічич знову приїхав на Донбас – як інструктор у "групі фахівців ГРУ, які допомагали армії так званої "ДНР". У 2022-му Савічич вкотре повернувся в Україну, на Київщину – додатково це підтверджується білінгами, до яких отримали доступ "Схеми" – дані щодо пересування його телефона, що з’єднувався з вежами зв’язку в декількох селах неподалік столиці.

Командиром однієї з рот, як виявили "Схеми" – був Олексій Верещагін. У минулому – президент київського байкерського клубу "Нічні вовки". Після 2014 року – бойовик незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією на Донбасі. Саме цей військовий разом із підлеглими у березні 2022-го вигнав із власного будинку мешканців деокупованого села Качали на Київщині і, згідно з їхніми свідченнями журналістам, організував там пункт дислокації.

Ще один "редутівець", який також брав участь у штурмі Київщини – командир однієї з рот Олексій Макаревич. Згідно з даними СБУ, в 2014-15 роках Макаревич воював на Донбасі. Нині його вже немає серед живих.

Зазначається, що "Редут", який у РФ позиціонують як "добровольче" формування, насправді є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки.

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина найманців ПВК "Редут" брали участь у бойових діях на Київщині, згодом на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти перекинули в Маріуполь та район до 5 тис. окупантів, - Андрющенко. ФОТО

"Схеми" отримали у своє розпорядження внутрішні документи ПВК "Редут", які доводять зв'язок з ГУР РФ, і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів "Редуту" – "Вовків", чи довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Також журналісти ідентифікували, що щонайменше четверо з бійців підрозділу "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних як місце їхньої роботи та проживання зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч.

Журналісти "Системи" поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі "Редуту", і як потенційні новобранці вже на етапі добору дізналися, що управління і фінансування так званої "ПВК" здійснює російська розвідка.

Читайте також: Кремль уникатиме нових хвиль мобілізації до президентських виборів, - британська розвідка

Під час розслідування журналісти також поспілкувалися з деякими найманцями ПВК "Редут", які у 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Це Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра").

Як йдеться у розслідуванні, вони їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії. База цієї бригади знаходиться під Тамбовом, там же бійці ПВК тренуються перед тим, як поїхати в Україну.

Засуджені розповіли журналістам, що накази шукати "атовців" та інших проукраїнських активістів на Харківщині віддавав безпосередньо військовий із позивним "Амур". Він же проводив допити затриманих мешканців. "Редутівці" називають "Амура" "куратором від ГРУ". Ідентифікувати його наразі не вдалося.

Крім того, журналісти викрили полковника Олексія Кондратьєва – одного з основних кураторів так званого "добровольчого корпусу" за лінією ГРУ, куди входять і "редутівці", та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – головного ініціатора створення цієї так званої "ПВК". Зазначається, що за набір найманців у так звані ПВК і добровольчі формування відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов.

Дивіться також: Попри купу хвороб та необізнаність російський загарбник пішов на війну. ВІДЕО

Ані Алєксєєв та Кондратьєв, ані міноборони РФ та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання журналістів не відповіли.