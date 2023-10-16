Вражеские обстрелы Харьковщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли пгт Боровая и село Глушковка, ударили управляемой авиабомбой по с. Чернещина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

15 октября около 23:00 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Почти полностью разрушено учебное заведение, возник пожар.

Также вчера около 21:00 враг ударил управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района: повреждены частные домовладения.

В с. Глушковка Купянского района в результате обстрела со стороны оккупационных войск получил повреждения жилой дом и гараж.

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