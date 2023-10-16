РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости
3 144 1

Ночная атака на Кировоградщину: есть попадания, ранен человек

ракета

В результате вражеской атаки ракетами и дронами на Кировоградщину есть попадание. Ранен 1 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами.

Работало ПВО. Есть сбивание, но к сожалению есть и попадание. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", – отметил он.

По данным Воздушных сил, всего ПВО уничтожило 2 ракеты и 11 "шахедов". Также сообщалось, что прошлой ночью Россия атаковала Украину "шахедами", взрывы прогремели в Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеские воздушные цели снова имели сложную траекторию движения, работу ПВО усложняли погодные условия, - ОК "Юг"

Автор: 

обстрел (27351) ракеты (3576) дроны (3974) Кировоградская область (633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міста атак говорять куди саме ця смерть летіла. Горіть в пеклі москалі.
показать весь комментарий
16.10.2023 09:17 Ответить
 
 