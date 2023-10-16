Ночная атака на Кировоградщину: есть попадания, ранен человек

В результате вражеской атаки ракетами и дронами на Кировоградщину есть попадание. Ранен 1 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами.

Работало ПВО. Есть сбивание, но к сожалению есть и попадание. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", – отметил он.

По данным Воздушных сил, всего ПВО уничтожило 2 ракеты и 11 "шахедов". Также сообщалось, что прошлой ночью Россия атаковала Украину "шахедами", взрывы прогремели в Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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