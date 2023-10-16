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Нічна атака на Кіровоградщину: є влучання, поранено людину

ракета

Внаслідок ворожої атаки ракетами та дронами на Кіровоградщину є влучання. Поранено 1 людину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами.

Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - зазначив він. 

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За даними Повітряних сил, загалом ППО знищила 2 ракети та 11 "шахедів". Також повідомлялося, що минулої ночі Росія атакувала Україну "шахедами", вибухи пролунали у Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Автор: 

обстріл (28672) ракети (4030) дрони (4758) Кіровоградська область (571)


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Міста атак говорять куди саме ця смерть летіла. Горіть в пеклі москалі.
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16.10.2023 09:17 Відповісти
 
 