Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Окупанти минулої доби обстріляли смт Борова та село Глушківка, вдарили керованою авіабомбою по с. Чернещина.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа.
Також вчора близько 21:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.
У с. Глушківка Куп‘янського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ зазнав пошкоджень житловий будинок та гараж.
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