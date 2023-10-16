Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби обстріляли смт Борова та село Глушківка, вдарили керованою авіабомбою по с. Чернещина.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли смт Борова Ізюмського району. Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа.

Також вчора близько 21:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.

У с. Глушківка Куп‘янського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ зазнав пошкоджень житловий будинок та гараж.

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