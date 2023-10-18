Российские военные показали применение ложных целей на фронте. ФОТО

Войска российских захватчиков на фронте используют ложные цели, чтобы обмануть украинских защитников и уберечь свою технику.

Об этом пишет российский Telegram-канал "ПриZрак Новороссии", передает Цензор.НЕТ.

Пропагандисты отмечают, что нужно выбирать правильное место для ложной цели.

"Это должен быть район, где происходит активная деятельность: ездят танки, стреляют орудия и т.д. Т.е. туда должна летать аэроразведка врага. Понятно, не надо ставить ложную позицию в 200 м от реальной", - говорится в сообщении.

"Макеты. На самом деле их роль в успехе - не более 10%. Первый прилет по ложной, которая на фото, был ещё, когда на ней был просто шалаш из веток (самый частый вид маскировки на тот момент). На самом деле, достаточно изобразить отдельные элементы:дульный тормоз, щит, станину... Конечно, если у вас есть связи с машиностроительными заводами, можно заказать макет один в один (как для укров делает ахметовский "Метинвест"). Ещё один вариант- подбитая техника", - объясняет пропагандист.

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Также рашисты отмечают, что позиция должна быть "живой".

"Следы от Уралов, следы траков, бытовой мусор ( вот и есть место, куда можно вывезти банки из под энергетиков). Имитация блиндажа, костерок раз в пару дней, стреляные гильзы и т.д., и т.п. Переодически появляться на ложной и обновлять", - добавил он.

Оккупанты также показали остатки ложной цели: "Это был пятый ее обстрел. Были оф 155мм, были натовские кассеты, но добила ее "Баба Яга" птабом (противотанковая авиационная бомба. - Ред.). А могла сжечь реальную технику".





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