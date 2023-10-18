Российские военные показали применение ложных целей на фронте. ФОТО
Войска российских захватчиков на фронте используют ложные цели, чтобы обмануть украинских защитников и уберечь свою технику.
Об этом пишет российский Telegram-канал "ПриZрак Новороссии", передает Цензор.НЕТ.
Пропагандисты отмечают, что нужно выбирать правильное место для ложной цели.
"Это должен быть район, где происходит активная деятельность: ездят танки, стреляют орудия и т.д. Т.е. туда должна летать аэроразведка врага. Понятно, не надо ставить ложную позицию в 200 м от реальной", - говорится в сообщении.
"Макеты. На самом деле их роль в успехе - не более 10%. Первый прилет по ложной, которая на фото, был ещё, когда на ней был просто шалаш из веток (самый частый вид маскировки на тот момент). На самом деле, достаточно изобразить отдельные элементы:дульный тормоз, щит, станину... Конечно, если у вас есть связи с машиностроительными заводами, можно заказать макет один в один (как для укров делает ахметовский "Метинвест"). Ещё один вариант- подбитая техника", - объясняет пропагандист.
Также рашисты отмечают, что позиция должна быть "живой".
"Следы от Уралов, следы траков, бытовой мусор ( вот и есть место, куда можно вывезти банки из под энергетиков). Имитация блиндажа, костерок раз в пару дней, стреляные гильзы и т.д., и т.п. Переодически появляться на ложной и обновлять", - добавил он.
Оккупанты также показали остатки ложной цели: "Это был пятый ее обстрел. Были оф 155мм, были натовские кассеты, но добила ее "Баба Яга" птабом (противотанковая авиационная бомба. - Ред.). А могла сжечь реальную технику".
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https://tsn.ua/exclusive/baba-yaga-zsu-pokazali-unikalnu-**********-zbroyu-yaka-do-smerti-lyakaye-voroga-2413468.html "Баба-Яга": ЗСУ показали унікальну українську зброю, яка до смерті лякає ворога
https://charter97.org/ru/news/2023/10/15/567740/ «Баба Яга» разорвала на части российский танк Т-80
"а баба яга его добила" - надутый матрас как новый - особенно поржал
Дутая башня - усилиями Маши...
Ростовой... Двухсвольной... Престольной...
В стойкі кобили -( далі текст недостойний )*
Хіба і це шапіто?
Там з п'яти метрів невідрізниш макет це чи справжня бабаха. Навіть обігрівачі ставлять у "моторний відсік", щоб у тепловізорі як справжне виглядало.
А це якась паделка з уроку труда інтерната для одноруких з одним пальцем...
Для хибних цілей, швидше за все, якість не головне. Звичайно, не для всяких.
Головне-працює чи ні.
Кацапи роблять бензобак для дрона з пластикової пляшки, і це працює.
І тут не реготати треба, а варто повчитись знаходити просте, дешеве та ефективне рішення.
Якщо кацапи беруть трубу, фарбують в зелений колір, чіпляють на один кінець пластикову 5-літрову каністру, накидають масксітку, і це виглядає як гармата, то навіщо винаходити велосипед?
Думаю, головне для "паделкі" схожість та ефективність, а не фірмовий вигляд.
Може раз на сто і така їхня х*іта спрацьовує, хто зна...
Хтось писав про "пол-шестого" - є польові гармати, у яких для маскування люфу "кладуть" на землю, наприклад, МТ-12 "Рапіра", Д-48, Д-44 (власне, на останню цей муляж дещо подібний; про недоліки писати не буду, бо москалі теж можуть прочитати цей допис). Загалом, якість виконання для муляжів не має виняткового значення - з висоти польоту дрона навіть з файною ортикою деталі не помітні.
Що ж до відсутності слідів прильотів - фото зроблене тоді, коли встановили (у них, мабуть, як і у нах - необхідний фотозвіт для "насальніка").
Не русские оккупанты, не рашисты, не кацапы, а российские военные. ✊
Посадка цілесенька, жодної посіченної гілки. Суха трава і хоч би десь хоч малесеньке підгорання. А зі слідів від вибухів одна ховрахова нора