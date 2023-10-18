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Новости Фото Война
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Российские военные показали применение ложных целей на фронте. ФОТО

Войска российских захватчиков на фронте используют ложные цели, чтобы обмануть украинских защитников и уберечь свою технику.

Об этом пишет российский Telegram-канал "ПриZрак Новороссии", передает Цензор.НЕТ.

Пропагандисты отмечают, что нужно выбирать правильное место для ложной цели.

"Это должен быть район, где происходит активная деятельность: ездят танки, стреляют орудия и т.д. Т.е. туда должна летать аэроразведка врага. Понятно, не надо ставить ложную позицию в 200 м от реальной", - говорится в сообщении.

"Макеты. На самом деле их роль в успехе - не более 10%. Первый прилет по ложной, которая на фото, был ещё, когда на ней был просто шалаш из веток (самый частый вид маскировки на тот момент). На самом деле, достаточно изобразить отдельные элементы:дульный тормоз, щит, станину... Конечно, если у вас есть связи с машиностроительными заводами, можно заказать макет один в один (как для укров делает ахметовский "Метинвест"). Ещё один вариант- подбитая техника", - объясняет пропагандист.

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Также рашисты отмечают, что позиция должна быть "живой".

"Следы от Уралов, следы траков, бытовой мусор ( вот и есть место, куда можно вывезти банки из под энергетиков). Имитация блиндажа, костерок раз в пару дней, стреляные гильзы и т.д., и т.п. Переодически появляться на ложной и обновлять", - добавил он.

Оккупанты также показали остатки ложной цели: "Это был пятый ее обстрел. Были оф 155мм, были натовские кассеты, но добила ее "Баба Яга" птабом (противотанковая авиационная бомба. - Ред.). А могла сжечь реальную технику".

Российские военные показали применение ложных целей на фронте 01
Российские военные показали применение ложных целей на фронте 02

Читайте также: Оккупант об обстановке на фронте: "Штурм провален, бл#дь. Все в говно. Всех убили нах#й. Жратвы не подвозят три недели, воды - седьмой день". АУДИО

Автор: 

армия РФ (19400)


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Топ комментарии
+12
следов прилётов нету в округе так что не щработало
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18.10.2023 10:58
+4
Ну треба ж щось збрехать?
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18.10.2023 11:50
+3
П'ятий обстріл? А чого не двадцять п'ятий? Пи₴діти,так з розмахом. Ох і недоумки кацапські.
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18.10.2023 11:11
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следов прилётов нету в округе так что не щработало
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18.10.2023 10:58 Ответить
слєдов кацапскава памьота...
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18.10.2023 11:27 Ответить
бабу ягу кацапи очень бояться - она ровняет технуку в НОЛЬ
https://tsn.ua/exclusive/baba-yaga-zsu-pokazali-unikalnu-**********-zbroyu-yaka-do-smerti-lyakaye-voroga-2413468.html "Баба-Яга": ЗСУ показали унікальну українську зброю, яка до смерті лякає ворога
https://charter97.org/ru/news/2023/10/15/567740/ «Баба Яга» разорвала на части российский танк Т-80
"а баба яга его добила" - надутый матрас как новый - особенно поржал
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18.10.2023 12:26 Ответить
Я тоже не понял, где признаки ее уничтожения)) как стояла деревяшка, так и стоит.
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18.10.2023 11:44 Ответить
Ну треба ж щось збрехать?
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18.10.2023 11:50 Ответить
Ствол - на пол-шестого...
Дутая башня - усилиями Маши...
Ростовой... Двухсвольной... Престольной...
В стойкі кобили -( далі текст недостойний )*
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18.10.2023 11:07 Ответить
Шапіто...
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18.10.2023 11:07 Ответить
Наші теж влаштують хибні цілі.
Хіба і це шапіто?
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18.10.2023 11:12 Ответить
Я бачив "макети" що роблять наші...
Там з п'яти метрів невідрізниш макет це чи справжня бабаха. Навіть обігрівачі ставлять у "моторний відсік", щоб у тепловізорі як справжне виглядало.
А це якась паделка з уроку труда інтерната для одноруких з одним пальцем...
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18.10.2023 11:52 Ответить
Я не про якість, а про підхід в принципі.
Для хибних цілей, швидше за все, якість не головне. Звичайно, не для всяких.
Головне-працює чи ні.
Кацапи роблять бензобак для дрона з пластикової пляшки, і це працює.
І тут не реготати треба, а варто повчитись знаходити просте, дешеве та ефективне рішення.
Якщо кацапи беруть трубу, фарбують в зелений колір, чіпляють на один кінець пластикову 5-літрову каністру, накидають масксітку, і це виглядає як гармата, то навіщо винаходити велосипед?
Думаю, головне для "паделкі" схожість та ефективність, а не фірмовий вигляд.
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18.10.2023 12:36 Ответить
А хто сказав що це працює, кацапи?
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18.10.2023 14:58 Ответить
І тут, саме про якість.
Може раз на сто і така їхня х*іта спрацьовує, хто зна...
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18.10.2023 15:01 Ответить
Повнісью підтримую Vigo - це ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО. Ми також так робимо.
Хтось писав про "пол-шестого" - є польові гармати, у яких для маскування люфу "кладуть" на землю, наприклад, МТ-12 "Рапіра", Д-48, Д-44 (власне, на останню цей муляж дещо подібний; про недоліки писати не буду, бо москалі теж можуть прочитати цей допис). Загалом, якість виконання для муляжів не має виняткового значення - з висоти польоту дрона навіть з файною ортикою деталі не помітні.
Що ж до відсутності слідів прильотів - фото зроблене тоді, коли встановили (у них, мабуть, як і у нах - необхідний фотозвіт для "насальніка").
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19.10.2023 12:41 Ответить
П'ятий обстріл? А чого не двадцять п'ятий? Пи₴діти,так з розмахом. Ох і недоумки кацапські.
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18.10.2023 11:11 Ответить
https://t.me/voynareal/75096 У Курській області 18 пропущених: дрони від СБУ влаштували «бавовну» у військовому таборі біля аеродрому «Халіно»
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18.10.2023 11:32 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/61171 За уточненою інформацією, у Дніпровському районі четверо постраждалих. Це жінки - 56, 65 і 75 років. Та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Загинула 31-річна жінка.
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18.10.2023 11:34 Ответить
Треба шукати перш за все м'ясо поблизу заліза - така вірна прикмета не підведе і дозволить чітко відділяти макети без м'ясної начинки від техніки. Трупи, трупи і ще раз трупи - така правильна установка допоможе від будь-яких хитрощів ворога.
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18.10.2023 11:38 Ответить
Так це те саме,що збили усі безпілотники не літакового типу, а Халіно з 3000 орків накрили. Це був привіт від СБУ,красивий і ефективно
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18.10.2023 11:47 Ответить
То не хибна ціль. Це просто частина їхньої аналоговнетної техніки ))
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18.10.2023 11:49 Ответить
"Российские военные показали применение ложных целей на фронте"
Не русские оккупанты, не рашисты, не кацапы, а российские военные.
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18.10.2023 12:04 Ответить
Ерефські війскові тому що показали не на фронті, а десь у підмосков'ї.
Посадка цілесенька, жодної посіченної гілки. Суха трава і хоч би десь хоч малесеньке підгорання. А зі слідів від вибухів одна ховрахова нора
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18.10.2023 13:20 Ответить
А бувають вибухи без обпалення котрого я не бачу на викладених фото?! На скільки я розумі ні. Та й протитанкова бомба не розірвалась і пролежала у грунті до іржі перед фотосесією?! Якось притягнута за вуха "ефективність" цієї хибної цілі!
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18.10.2023 12:40 Ответить
По хибній цілі, хибним снарядом
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20.10.2023 19:35 Ответить
 
 