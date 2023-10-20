Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам. ФОТО

Предприниматель фиктивно устраивал мужчин водителями международных рейсов и вносил их данные в базу. Теперь ему грозит до 9 за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Как резервные водители международных рейсов мужчины беспрепятственно выезжали за пределы страны. В ходе следствия правоохранители установили, что в течение июня 2022 - мая 2023 по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин в возрасте от 23 до 57 лет", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали перевозчика и провели обыски дома и в офисе у него и у лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Предпринимателю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.

"За незаконный подработок подозреваемого может ждать до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

