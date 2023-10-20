РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9917 посетителей онлайн
Новости Фото
3 317 10

Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам. ФОТО

Предприниматель фиктивно устраивал мужчин водителями международных рейсов и вносил их данные в базу. Теперь ему грозит до 9 за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Как резервные водители международных рейсов мужчины беспрепятственно выезжали за пределы страны. В ходе следствия правоохранители установили, что в течение июня 2022 - мая 2023 по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин в возрасте от 23 до 57 лет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мужчина администрировал группу в Viber с сообщениями о том, где вручают повестки. Может сесть на 8 лет

Правоохранители задержали перевозчика и провели обыски дома и в офисе у него и у лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Предпринимателю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.

"За незаконный подработок подозреваемого может ждать до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи во Львове обещали за $1000 "нарисовать" уклонисту инвалидность. Могут сесть на десять лет. ФОТО

Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам 01
Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам 02
Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам 03
Перевозчик из Одесской области помог уехать за границу 18 уклонистам 04

Автор: 

Одесская область (3781) Нацполиция (16704) уклонисты (1043)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А на скільки ж років повинні "присісти" воєнкоми, котрі відмазують сотнями а то й тисячами?
(судячи з майна, рахунків та хатинок за кордоном)
показать весь комментарий
20.10.2023 15:02 Ответить
+6
То,что ему грозит 9 лет
Еще не значит -что он вообще сядет
показать весь комментарий
20.10.2023 15:02 Ответить
+1
Біжать і будуть бігти, нічого з цим не зробиш люди завжди втікали від війни. Будувати якусь стратегію не враховуючи даного факту просто дурити самих себе. В 21 ст є зброя, жахлива зброя - все разом те що прилетіло в Україну просто петарда в порівнянні з нею, та яка дає хороший шанс меншому з мізками вистояти проти більшого, ящо й далі витрачати час на фасади а не неї Україні кінець.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухилянти, фас!
показать весь комментарий
20.10.2023 14:56 Ответить
А на скільки ж років повинні "присісти" воєнкоми, котрі відмазують сотнями а то й тисячами?
(судячи з майна, рахунків та хатинок за кордоном)
показать весь комментарий
20.10.2023 15:02 Ответить
То,что ему грозит 9 лет
Еще не значит -что он вообще сядет
показать весь комментарий
20.10.2023 15:02 Ответить
Біжать і будуть бігти, нічого з цим не зробиш люди завжди втікали від війни. Будувати якусь стратегію не враховуючи даного факту просто дурити самих себе. В 21 ст є зброя, жахлива зброя - все разом те що прилетіло в Україну просто петарда в порівнянні з нею, та яка дає хороший шанс меншому з мізками вистояти проти більшого, ящо й далі витрачати час на фасади а не неї Україні кінець.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:26 Ответить
а в тебе мізги то на місці, вчора тебе бачив під Авдійом, добре воюєш - три авіаносці послав на штурм і захватив 2 орка.

мізгуєш прямо як Ейнштейн
показать весь комментарий
20.10.2023 15:40 Ответить
Що ти бачило? І що могло взагалі бачити під юбкою крім жінчиної манди?
показать весь комментарий
20.10.2023 15:58 Ответить
якщо правда оце і інше то Представляю преміанта на премію Антиванга, товариша(правда чийого саме) - Колдо.. Кулколо.... Куколдо..., ну там хрінь якась, товариша - Галасливі пальчики!
саме йому потрібно цей титул вручити, разом з тов. Пєсковим, як товаришам котрі шо не напишуть - все мимо.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
 
 