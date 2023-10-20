Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам. ФОТО
Підприємець фіктивно влаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів та вносив їх дані до бази. Тепер йому загрожує до 9 за ґратами з конфіскацією майна.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Як резервні водії міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року - травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали перевізника та провели обшуки вдома й в офісі у нього та в осіб, які можуть бути причетні до "схеми".
Підприємцю повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.
"За незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - розповіли в поліції.
(судячи з майна, рахунків та хатинок за кордоном)
Еще не значит -что он вообще сядет
мізгуєш прямо як Ейнштейн
саме йому потрібно цей титул вручити, разом з тов. Пєсковим, як товаришам котрі шо не напишуть - все мимо.