Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам. ФОТО

Підприємець фіктивно влаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів та вносив їх дані до бази. Тепер йому загрожує до 9 за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Як резервні водії міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року - травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали перевізника та провели обшуки вдома й в офісі у нього та в осіб, які можуть бути причетні до "схеми".

Підприємцю повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

"За незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - розповіли в поліції.

