3 317 10

Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам. ФОТО

Підприємець фіктивно влаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів та вносив їх дані до бази. Тепер йому загрожує до 9 за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Як резервні водії міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року - травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Чоловік адміністрував групу в Viber із дописами про те, де вручають повістки. Може сісти на 8 років

Правоохоронці затримали перевізника та провели обшуки вдома й в офісі у нього та в осіб, які можуть бути причетні до "схеми".

Підприємцю повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

"За незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - розповіли в поліції.

Також читайте: До 3 років тюрми засудили ухилянта на Харківщині: Він заявив, що не готовий брати зброю до рук

Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам 01
Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам 02
Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам 03
Перевізник з Одещини допоміг виїхати за кордон 18 ухилянтам 04

Одеська область Нацполіція ухилянти
Ухилянти, фас!
показати весь коментар
20.10.2023 14:56 Відповісти
А на скільки ж років повинні "присісти" воєнкоми, котрі відмазують сотнями а то й тисячами?
(судячи з майна, рахунків та хатинок за кордоном)
показати весь коментар
20.10.2023 15:02 Відповісти
То,что ему грозит 9 лет
Еще не значит -что он вообще сядет
показати весь коментар
20.10.2023 15:02 Відповісти
Біжать і будуть бігти, нічого з цим не зробиш люди завжди втікали від війни. Будувати якусь стратегію не враховуючи даного факту просто дурити самих себе. В 21 ст є зброя, жахлива зброя - все разом те що прилетіло в Україну просто петарда в порівнянні з нею, та яка дає хороший шанс меншому з мізками вистояти проти більшого, ящо й далі витрачати час на фасади а не неї Україні кінець.
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
а в тебе мізги то на місці, вчора тебе бачив під Авдійом, добре воюєш - три авіаносці послав на штурм і захватив 2 орка.

мізгуєш прямо як Ейнштейн
показати весь коментар
20.10.2023 15:40 Відповісти
Що ти бачило? І що могло взагалі бачити під юбкою крім жінчиної манди?
показати весь коментар
20.10.2023 15:58 Відповісти
якщо правда оце і інше то Представляю преміанта на премію Антиванга, товариша(правда чийого саме) - Колдо.. Кулколо.... Куколдо..., ну там хрінь якась, товариша - Галасливі пальчики!
саме йому потрібно цей титул вручити, разом з тов. Пєсковим, як товаришам котрі шо не напишуть - все мимо.
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
 
 