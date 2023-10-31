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Оккупанты ударили по Херсону: Попали в машину, погиб мужчина. ФОТО (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В пригороде попали в автомобиль. Он загорелся. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего", - говорится в сообщении.

Информация пока уточняется.

Впоследствии Офис Генпрокурора обнародовал последствия вражеских обстрелов.

"На автодороге в направлении с. Приднепровское под вражескую атаку попал легковой автомобиль. По предварительным данным, погиб водитель", - говорится в сообщении

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Оккупанты ударили по Херсону: Попали в машину, погиб мужчина 01
Оккупанты ударили по Херсону: Попали в машину, погиб мужчина 02

Автор: 

обстрел (27760) Херсон (2888)


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Что там ООН, в упор не видит когда росийские террористы обстреливают мирные города где убивают гражданских людей? Х+отя чего от ООН ожидать если там в основном сидят представители террористов
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31.10.2023 11:16 Ответить
Кожен день обстріли Херсону, а Зеленський тільки відосіки непрощо знімає
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31.10.2023 11:51 Ответить
 
 