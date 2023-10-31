Оккупанты ударили по Херсону: Попали в машину, погиб мужчина. ФОТО (обновлено)
Российские оккупационные войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В пригороде попали в автомобиль. Он загорелся. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего", - говорится в сообщении.
Информация пока уточняется.
Впоследствии Офис Генпрокурора обнародовал последствия вражеских обстрелов.
"На автодороге в направлении с. Приднепровское под вражескую атаку попал легковой автомобиль. По предварительным данным, погиб водитель", - говорится в сообщении
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Nosov #582146
показать весь комментарий31.10.2023 11:16 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Kan Kan #518965
показать весь комментарий31.10.2023 11:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль