Оккупанты ударили по Херсону: Попали в машину, погиб мужчина. ФОТО (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В пригороде попали в автомобиль. Он загорелся. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего", - говорится в сообщении.

Информация пока уточняется.

Впоследствии Офис Генпрокурора обнародовал последствия вражеских обстрелов.

"На автодороге в направлении с. Приднепровское под вражескую атаку попал легковой автомобиль. По предварительным данным, погиб водитель", - говорится в сообщении

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