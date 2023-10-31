Окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік. ФОТО (оновлено)
Російські окупаційні війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.
Інформація наразі уточнюється.
Згодом Офіс Генпрокурора оприлюднив наслідки ворожого обстрілу.
"На автодорозі в напрямку с. Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль. За попередніми даними, загинув водій", - йдеться в повідомленні.
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Alex Nosov #582146
показати весь коментар31.10.2023 11:16 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Kan Kan #518965
показати весь коментар31.10.2023 11:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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