Окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік. ФОТО (оновлено)

Російські окупаційні війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.

Інформація наразі уточнюється.

Згодом Офіс Генпрокурора оприлюднив наслідки ворожого обстрілу.

"На автодорозі в напрямку с. Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль. За попередніми даними, загинув водій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти минулої доби 98 разів обстріляли Херсонщину, випустили 38 КАБів, 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення



