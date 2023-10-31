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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік. ФОТО (оновлено)

Російські окупаційні війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого", - йдеться в повідомленні.

Інформація наразі уточнюється.

Згодом Офіс Генпрокурора оприлюднив наслідки ворожого обстрілу.

"На автодорозі в напрямку с. Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль. За попередніми даними, загинув водій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти минулої доби 98 разів обстріляли Херсонщину, випустили 38 КАБів, 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення

Окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік 01
Окупанти вдарили по Херсону: Влучили в автівку, загинув чоловік 02

Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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Что там ООН, в упор не видит когда росийские террористы обстреливают мирные города где убивают гражданских людей? Х+отя чего от ООН ожидать если там в основном сидят представители террористов
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31.10.2023 11:16 Відповісти
Кожен день обстріли Херсону, а Зеленський тільки відосіки непрощо знімає
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31.10.2023 11:51 Відповісти
 
 