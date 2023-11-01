"Слуга народа" Радуцкий сделал израильский паспорт, - экс-советник Ермака. ФОТО
У народного депутата из фракции "Слуга народа" Михаила Радуцкого есть паспорт гражданина Израиля.
Об этом в фейсбуке сообщил экс-советник руководителя ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Фото 1. Известный защитник украинских ценностей Михаил Радуцкий горячо бросился защищать Украину от московского шпиона Арестовича.
Фото 2. Израильский паспорт известного защитника Украинских ценностей Михаила Радуцкого, - экс-советник Ермака.
Топ комментарии
+25 Герхард
показать весь комментарий01.11.2023 22:47 Ответить Ссылка
+13 Анатолій Бойко #504832
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+13 Дарниця КИЇВ
показать весь комментарий01.11.2023 22:46 Ответить Ссылка
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Бойовий підар Люся Арестович. 33 анальних вихода. Вся дупа в шрамах.
Новую родину от арабов защищать.
Кстати что значит "сделал израильский паспорт"?
За какие заслуги?
буде битися в підземних хамасівських ходах? - перший в тій норі?
шо б ці вибрані зелені падли так за Україну билися, як вони, нахапані,
собі ізраєльські паспорти роблять...
А тепер подвійна халепа - від військкоматів тре' відмазуватися не в одній, а у двох країнах.
"іудаїзм" і "анно доміні" це несумісні речі. цю дурню створили такі як ти)) книжки краще почитай, ніж гівном плюватися, а то все життя зі шпателем проходиш.
Не, ну а шо...?
які там ізральтянcькі? яких в природі нема?
Там розберуться...))
неочікувано. Не може такого бути. Депутат зі "слуги урода" порушив 4 статтю Конституції України. Невірю.
причём оба...и израильский,и палестинский....
токо мокшанский никто не увидит.
бо в ВР мабуть більше половини таких "українців"