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"Слуга народа" Радуцкий сделал израильский паспорт, - экс-советник Ермака. ФОТО

У народного депутата из фракции "Слуга народа" Михаила Радуцкого есть паспорт гражданина Израиля.

Об этом в фейсбуке сообщил экс-советник руководителя ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Фото 1. Известный защитник украинских ценностей Михаил Радуцкий горячо бросился защищать Украину от московского шпиона Арестовича.

Слуга народа Радуцкий сделал израильский паспорт, - экс-советник Ермака 01

Фото 2. Израильский паспорт известного защитника Украинских ценностей Михаила Радуцкого, - экс-советник Ермака.

Слуга народа Радуцкий сделал израильский паспорт, - экс-советник Ермака 02

Читайте также: "Ущерб, который наносит Украине Зеленский и его команда, стал больше, чем польза", - Арестович

Слуга народа Радуцкий сделал израильский паспорт, - экс-советник Ермака 03

Автор: 

двойное гражданство (161) Слуга народа (2636) Радуцкий Михаил (287) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+25
А те, що сама Люся здриснула з України і носа не каже?

Бойовий підар Люся Арестович. 33 анальних вихода. Вся дупа в шрамах.
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01.11.2023 22:47 Ответить
+13
В ЦАХАЛ попер
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01.11.2023 22:46 Ответить
+13
Show must go on! (C)
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01.11.2023 22:46 Ответить
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В ЦАХАЛ попер
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01.11.2023 22:46 Ответить
Ага, повіз яйця по 17 гривень...
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02.11.2023 00:21 Ответить
кошерні
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02.11.2023 08:11 Ответить
Show must go on! (C)
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01.11.2023 22:46 Ответить
Нехай гризуться а я жуватиму попкорн.
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02.11.2023 07:12 Ответить
А те, що сама Люся здриснула з України і носа не каже?

Бойовий підар Люся Арестович. 33 анальних вихода. Вся дупа в шрамах.
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01.11.2023 22:47 Ответить
33 анальних входа.
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01.11.2023 23:10 Ответить
То було раніше, коли воно ще не було бойовим. А тепер у Люсі тільки регулярні неконтрольовані виходи лайна.
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02.11.2023 00:55 Ответить
Люся тепер буде супер-викривач і борець з корупцією! І зе-виборці будуть його на руках носити! Їм подобається таке…
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02.11.2023 01:37 Ответить
може він збирається мобілізуватись в ЦАХАЛ.
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01.11.2023 22:48 Ответить
Вже набрали. ЦАХАЛ не гумовий
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01.11.2023 22:49 Ответить
ще є повно місць у штаті Герцлійського ТрО.
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01.11.2023 22:53 Ответить
На Acadia Beach. Саме то. Парк поруч
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01.11.2023 22:55 Ответить
Герцлію поки що не потягне - не доріс до рівня льоні-космоса) мамаши-фітоняши не надонатили люсю до того рівня
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01.11.2023 23:21 Ответить
Вот и прекрасно. Теперь нужно его мобилизовать на фронт.

Новую родину от арабов защищать.

Кстати что значит "сделал израильский паспорт"?

За какие заслуги?
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01.11.2023 22:48 Ответить
подав документи, що в нього мама етнічна єврейка. і шо він іудей.
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01.11.2023 23:12 Ответить
СДД.
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01.11.2023 22:49 Ответить
Невже Радуцький вирішив рванути добровольцем в Тель-Авів?
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01.11.2023 22:50 Ответить
Все простіше - із цим паспортом він на кордоні бажаний гість , жодних проблем при його перетині , а далі те саме по всьому світові цивілізованому .
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01.11.2023 23:16 Ответить
Ну і шо теперь ? Нам за це хтось заплатить? Скільки там в Раді ,ціх політичних шльондр, та збоченців ,театру вистачить на всіх, далі ржи Те
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01.11.2023 22:51 Ответить
"Нам за це хтось заплатить? " - За це ви заплатили , своїм вибором у 2019 , та руїнами і смертями з 2022 ((
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01.11.2023 23:18 Ответить
Це не до мене , як би я не іронізіровала ,то на стрічкі були би сплошні...букви (((
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01.11.2023 23:28 Ответить
Відлік втрат слід починати не з 2019. Пригадайте свій вибір у 2010. А як Мустафа з Серьожою старалися! Де ви тепер правдоруби-правдолюби?
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02.11.2023 08:06 Ответить
в Цахал вступить?
буде битися в підземних хамасівських ходах? - перший в тій норі?
шо б ці вибрані зелені падли так за Україну билися, як вони, нахапані,
собі ізраєльські паспорти роблять...
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01.11.2023 22:52 Ответить
Певно, коли те чудо робило ізраїльський паспорт, хамас сидів на дупі ціхо.
А тепер подвійна халепа - від військкоматів тре' відмазуватися не в одній, а у двох країнах.
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01.11.2023 23:21 Ответить
Таке враження, що Арестович просто заздрить, що ізраїльський паспорт є не лише в нього, а й у Радуцького, Коломойського, ІМХО що й у зеленського й єрмака, не кажучи вже про Шефіра та Арахамії ... Хіба можуть такі достойні люди не заботіцца об Україну? І вони такі да, заботяцца 24/7, що аж гай гуде і наші західні партнери в шоці від тієї потужної заботи ...
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01.11.2023 22:52 Ответить
скан чогось на івріті с датою анно доміні))
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01.11.2023 22:52 Ответить
Не віриш ? Воно і правильно , це ж не "барігі на краві " , а "шлюхи народні " , мівіною на теплій водичці зрощені . Вони зрадити Україну ніяк не здатні , навіть думку таку женуть , 24/7 про своїх виборців піклуючись.
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01.11.2023 23:23 Ответить
школота, пробіл перед комою не ставиться)
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01.11.2023 23:52 Ответить
"школоті " , ідіоте зелений , вже 66 (( , тому коли набираю текст без окулярів на телефоні -пальці своїм життям іноді живуть , тож твій висер мене ніяк не зачіпає . А от ти , зкацаплений , вивчи краще як вірно пишеться слово "іврит "
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02.11.2023 09:55 Ответить
навіщо "зкацапленому" твій "іврит"?)) перед крапкой теж пробіл не ставиться, тупа школота. і так по всім твоїм шести рядкам - теж пальці винні в 66 років?))
"іудаїзм" і "анно доміні" це несумісні речі. цю дурню створили такі як ти)) книжки краще почитай, ніж гівном плюватися, а то все життя зі шпателем проходиш.
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02.11.2023 16:27 Ответить
Дурнику зкацаплений - не перед "крапкой" , як тебе транслейт навчив , а "крапкою" . Тому , зелена школота , засохни
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02.11.2023 18:28 Ответить
та то місклік був)) якби я через транслейт писав, то граматичних помилок би не було. тому ідіотів в інеті по капсу та пробілам видно)) а в тебе пальці знову пробіли самі друкують?)) я ж тебе вже двічі вчив. а може не в мізках діло? спробуй не мастурбувати доки текст набиваєш, подивимся що вийде. чекаю на відповідь))
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02.11.2023 19:15 Ответить
" набиваєш, подивимся що вийде. чекаю на відповідь" (( Зєлєбобік , замість мастурбувати - попрацюй над власними помилками , уважно вивчи як пишуть текст після крапки , а потім відвідай психіатра , тобі це не завадить зробити
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02.11.2023 19:47 Ответить
не втримався?)) я ж "зкацапленим" був, думав, що після "міскліка" стану "зпіндосеним", а воно "зєлєбобіком")) навіть про "капс лок" воно не зрозуміло. хоча, чому я дивуюсь? сільска місцевість - шмурдяк всі жеруть поколіннями з дитинства, морска риба - то дорого, то місцяни придумали. воно ніколи не чуло ні про різні літочислення, ні про сонячний та місячний календарі. воно сере під кожнем каментом про "бариг" та "клоунів" і навіть не намагається нічого зрозуміти. і це наше майбутнє.
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02.11.2023 20:42 Ответить
Чмошник , твоє майбутнє у зелених помиях , про які я з самого початку написав , що , до речі , не заважає тобі мати статус скацапленого ідіота , який намагається мені щось довести тупим "навіть про "капс лок" воно не зрозуміло " Біжи далі за зеслиз топити , відробляй недогризки , якими він тебе годує .
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02.11.2023 20:58 Ответить
ахахахааха butthurt. школота, то ще не найгірше. через таких як ти нас називають тупими селяками, йододефіцитними. на третій день вже клінічний ідіот би зрозумів, що не може бути офіційного тексту на "івриту" з датою християнского календаря. але ти все одно ти сереш зеленим гівном зі своєї сральні біля паркану. я тричі голосував за Порошенко, навіть в другому туру в 2019 - я був в 25%. з того, що ти спадковий ідіот не слідує, що я за Зеленського.
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03.11.2023 20:04 Ответить
У госп. Ермака есть 80 советников . И один или два имеют в придачю к украинскому паспорту , еще другой .... погоды неменяет.
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01.11.2023 23:07 Ответить
Навіщо так багато писати якщо зевлада все це одним словом замінила #акакаяразніца ?
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01.11.2023 23:25 Ответить
а ще ж, отой зап санек. шо даїшників чморив.
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01.11.2023 23:13 Ответить
маланскькі манси нас, українців, не турбують - ідіть лісом всі разом
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01.11.2023 23:16 Ответить
Жабогадюкінг.
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01.11.2023 23:18 Ответить
Так може в'йо його до ізраільского військомату?
Не, ну а шо...?
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01.11.2023 23:37 Ответить
воно не знає до якого воно в Україні приписане...
які там ізральтянcькі? яких в природі нема?
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01.11.2023 23:49 Ответить
Ну можна степлером йому ярмолку прибить, на лоба записку "крутий воЄн", трохи нижче цей паспорт і відправити літаком у Хайфу...
Там розберуться...))
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01.11.2023 23:56 Ответить
Як неочікувано. Не може такого бути. Депутат зі "слуги урода" порушив 4 статтю Конституції України. Не вірю.
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01.11.2023 23:47 Ответить
Вже прібарахлілся?
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01.11.2023 23:47 Ответить
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01.11.2023 23:47 Ответить
похоже скоро и скриншоты паспортов люсинды уплывут в сеть...
причём оба...и израильский,и палестинский....
токо мокшанский никто не увидит.
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01.11.2023 23:57 Ответить
А тебе "жаба давить": ТОбі й кацапського вистачить!
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02.11.2023 02:31 Ответить
Так! Не обижайте Люсю! А то его девчонки пожалеют, и проголосуют за него.
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02.11.2023 00:35 Ответить
Вот куда девается наш моб ресурс!
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02.11.2023 01:12 Ответить
зелена тіковня - почяток
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02.11.2023 01:28 Ответить
буба таки не брехав - буба таки вирок Україні!
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02.11.2023 04:37 Ответить
чует наработался-скоро тикать
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02.11.2023 06:15 Ответить
А що Люська хотіла,щоби у Крадуцького був аусвайс Сектора Газа???)
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02.11.2023 06:39 Ответить
"...на цІй непотрЕб" - тут дві букви треба переставити, нє? А взагалі вже по#єр на цю гризню #идівні, сала їм, сала
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02.11.2023 07:08 Ответить
Шпигун Ізрахлю працює в українському парламенті
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02.11.2023 07:38 Ответить
Україну окупували не тільки кацапи!
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02.11.2023 07:39 Ответить
Так радуцький і йому подібні(половина Ради, уряду і офісу Президента) вірять в Україну, що зробили собі ізраїльські, російські і угорські паспорти. А як читають з папірця на відосах гарні промови, так 73%?
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02.11.2023 08:12 Ответить
Тож вони і хочуть запровадити подвійне громадянство, щоб було куди тікати,
бо в ВР мабуть більше половини таких "українців"
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02.11.2023 09:03 Ответить
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02.11.2023 08:37 Ответить
Яка, блд, несподіванка...
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02.11.2023 09:11 Ответить
Хтось здивований?
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02.11.2023 09:25 Ответить
от вже ж цІй хФельшир крадуцкій!!))
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02.11.2023 09:52 Ответить
 
 