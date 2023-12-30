Пограничники отрицают, что не выпускают многодетных мужчин, но проверяют тщательно. ФОТО

Украинцы жалуются на многочасовые очереди на пропускных пунктах из-за проверки документов мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска Краковец не пропускают автобусы уже больше 15-17 часов", - рассказала изданию женщина по имени Алина, которая выезжала в Польшу.

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По ее словам, среди людей ходят слухи, что есть устное распоряжение не выпускать многодетных мужчин.

Впрочем, она не смогла подтвердить, что не выпустили многодетных.

В то же время спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг изменения правил пересечения границы.

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"Пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства №57. Правила, в том числе, определяют условия пересечения границы во время действия военного положения, особенно это касается мужчин-граждан Украины, которым вообщем ограничено покидать пределы Украины", - отметил он.

"Правилами четко определены категории и условия, согласно которых граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, например, с другой целью, либо используя поддельные или фиктивные документы", - добавил спикер Госпогранслужбы.

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"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", - добавил Демченко.

Ранее Демченко заверил УП, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на слухи в соцсетях.