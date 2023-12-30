РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6123 посетителя онлайн
Новости Фото Война
13 731 64

Пограничники отрицают, что не выпускают многодетных мужчин, но проверяют тщательно. ФОТО

Украинцы жалуются на многочасовые очереди на пропускных пунктах из-за проверки документов мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска Краковец не пропускают автобусы уже больше 15-17 часов", - рассказала изданию женщина по имени Алина, которая выезжала в Польшу.

Читайте также: Изменений в правилах пересечения границы нет, - представитель Госпогранслужбы Демченко об уведомлении в соцсетях об усилении контроля

По ее словам, среди людей ходят слухи, что есть устное распоряжение не выпускать многодетных мужчин.

Впрочем, она не смогла подтвердить, что не выпустили многодетных.

Пограничники отрицают, что не выпускают многодетных мужчин, но проверяют тщательно 01

В то же время спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг изменения правил пересечения границы.

Смотрите также: В соцсетях сообщают об ужесточении контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу. ВИДЕО

"Пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства №57. Правила, в том числе, определяют условия пересечения границы во время действия военного положения, особенно это касается мужчин-граждан Украины, которым вообщем ограничено покидать пределы Украины", - отметил он.

"Правилами четко определены категории и условия, согласно которых граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, например, с другой целью, либо используя поддельные или фиктивные документы", - добавил спикер Госпогранслужбы.

Читайте также: Зеленский: В вопросе выезда студентов за границу нужно найти справедливое решение

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", - добавил Демченко.

Ранее Демченко заверил УП, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на слухи в соцсетях.

Автор: 

Госпогранслужба (6432) граница (5270) мужчины (132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Сначала говновброс по закону о мобилизации. Теперь говновброс по инвалидам и многодетным. И кто же эти говновбросы делает сейчас по заданию Ху#ла, а?
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:24
+12
всілякі безуглі і подоляки.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:31
+11
Правильно роблять, тому що на тлі майбутньої мобілізації активізувались "псевдо" інваліди, супроводжуючі, які хочуть виїхати з країни, а таких велика...велика..маса людей, раніше цим треба було займатись, але добре й так, як ніколи....
показать весь комментарий
30.12.2023 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.12.2023 16:20 Ответить
Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:24 Ответить
в очередь, сукины дети, в очередь
показать весь комментарий
30.12.2023 16:22 Ответить
Невістка сьогодні повернулася з Польщі.
Казала, що автобус стояв у черзі на кордоні 15 годин...
показать весь комментарий
30.12.2023 16:54 Ответить
Не впускали інвалідів?
показать весь комментарий
30.12.2023 17:06 Ответить
Шукали ухилянтів під жіночими спідницями.
показать весь комментарий
30.12.2023 17:12 Ответить
Не впускали ухилянтів?
показать весь комментарий
30.12.2023 17:27 Ответить
Так. Цілі натовпи ухилянтів просяться зараз в Україну, щоб потрапити в ТЦК.
Але їх пропускають тільки за великі гроші. Кажуть, що ЗСУ і без них обійдуться.
показать весь комментарий
30.12.2023 17:37 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2023 17:40 Ответить
Где этот чертов инвалид?!
("Операція "ГИ")
показать весь комментарий
30.12.2023 19:31 Ответить
Я минулого року їздив до Польщі пораненого забирати , простояли у черзі 12 годин . Що вашу невістку так здивувало , раніше вона кордон проїздила під звуки оркестру і з хлібом сіллю на рушнику без черги ??
показать весь комментарий
30.12.2023 20:51 Ответить
Факт чого , ще раз запитую , вперше на кордоні черга , вона там тільки сьогодні , а до того все за 5 хвилин робилося ?
показать весь комментарий
30.12.2023 22:00 Ответить
Ну до тебе , ідіоте , мені далеко
показать весь комментарий
30.12.2023 22:54 Ответить
За її словами, серед людей ходять чутки, що є якесь усне розпорядження не випускати багатодітних чоловіків.

Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.

Сказала якась Аліна!!!!!

Рівень новин.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:22 Ответить
Авжеж. Із ОПи д'єрмак зателефонував. А поскільки письмово щось наказувати йому посада не дозволяє то він ''усно дав наказ'' . Заодно і слідів злочину не залишив.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:47 Ответить
Сначала говновброс по закону о мобилизации. Теперь говновброс по инвалидам и многодетным. И кто же эти говновбросы делает сейчас по заданию Ху#ла, а?
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:24 Ответить
А хто працює вентилятором і розкидає це лайно?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:27 Ответить
всілякі безуглі і подоляки.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:31 Ответить
Те, у кого нет мозгов или они случайно потерялись в 2019-м.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:36 Ответить
О ні,вони не загубилися в 2019. До 2019 їх не один рік виращювали, серіалами гівно квартала. Як майбутніх зебілів.
показать весь комментарий
30.12.2023 17:20 Ответить
"Думаю, что Ермак, планируя эти мероприятия, не думал, что Залужный выйдет с публичным заявлением, в котором спокойно пояснит, что мобилизация нужна для пополнения потерь и осуществления ротации. Но он же сказал о том, что военные не делали заявки на 500 тыс мобилизованных, не предлагали какой-то дикой дичи, которую придумали товарищи Ермака и в общем - четко разложил по сторонам котлеты и мухи. После этой речи вся конструкция стала трещать по швам, поскольку те, кто слушал Залужного, тут же пришли к выводу о том, что самые спорные моменты законопроекта имеют зеленый цвет и не имеют отношения к Залужному. Тут же ринулись помои о том, что он имеет «военно-полевую жену» и прочая дрянь. Причем, это стали выливать те, кто с улыбкой рассуждал о «корабельных соснах» или ржали со своего однопартийца, который от проститутки получил условия «табу».
https://dl-news.defence-line.org/?p=19662
показать весь комментарий
30.12.2023 16:55 Ответить
А звідки тоді таки черги на кордоні, якщо це говновброс? Прикордонники прочитали говновброс й перестали випускати людей, чи що? Поясніть, пліз.)
показать весь комментарий
30.12.2023 17:26 Ответить
Им приказали создать людям гембель под Новый Год.
Кто бы это мог сделать?
показать весь комментарий
30.12.2023 17:50 Ответить
А як "ретельно" перевіряють? Роблять тест ДНК?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:25 Ответить
раздевают до гола просят показать чем детей сделал, а потом присесть и покашлять, вдруг из жопы что то выпадет.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:27 Ответить
Сєверная Корея ! тьху болять на вас.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:25 Ответить
Ні не північна корея, а США circa 1970.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:28 Ответить
А що було в США в 1970? Ви про В'єтнам? Так там не призивали навіть 30-річних не призивали, призив був 18-25 років шляхом лотереї і дуже ретельні медкомісії - зі сколіозом навіть не брали.
Ну і кордони не закривали. Клінтон - ухилянт, спалив повістку і поїхав у Швецію пересидів кілька років. І він ж із бідної родини, хабарем там і не пахло - просто взяв і виїхав...
показать весь комментарий
30.12.2023 17:10 Ответить
Найвідоміший ухилянт, - Мухамед Алі. Відмовився служити в американській армії.

В апреле 1967-го года Мохаммед Али (Кассиус Клей) официально отказался от прохождения военной службы. Спустя час Спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксёрской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира.
На Али завели уголовное дело за уклонение от армии, и 19-го июня 1967-го года он предстал перед американским судом за свои убеждения.
Ниже приведён отрывок из исторической речи, произнесённой 25-летним боксёром во время судилища:

"Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму - пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моём пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий."

показать весь комментарий
30.12.2023 18:05 Ответить
Правильно роблять, тому що на тлі майбутньої мобілізації активізувались "псевдо" інваліди, супроводжуючі, які хочуть виїхати з країни, а таких велика...велика..маса людей, раніше цим треба було займатись, але добре й так, як ніколи....
показать весь комментарий
30.12.2023 16:29 Ответить
Це протизаконно. А ви виправдовуєте диктатуру. Сенсу воювати за таке ж саме?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:33 Ответить
Зелебобік , тільки зареєстровувався - вже лиже жОПі . За що вам дебілам гроші тільки платять, від вас же за кілометр тхне цвіллю.
Єдиниі псевдоінваліди - це зелена шобла , яка сховалася за бронню
показать весь комментарий
30.12.2023 16:45 Ответить
А ти иди , кацап смердючий
показать весь комментарий
30.12.2023 18:02 Ответить
А ти ухилянт чи інвалід?
показать весь комментарий
30.12.2023 18:18 Ответить
Нарід яка обирає циркового пудєля замість сторожового пса хоче бути рабом або хоче бути знищеним.... Просто пррроцькі слова з 2019...
показать весь комментарий
30.12.2023 16:49 Ответить
А пес таки значно серйозніше, ніж циркова шавка. Він і гавкне, і вкусить, і задницю кому треба порве. А шмаркате щеня тільки дзявулить і сре під себе. А потім то гімно навколо себе розкидає зебілам межи очі..
показать весь комментарий
30.12.2023 18:01 Ответить
Чув лічно, від швагера сусідчиного брата куми, що когось не випускають, але це тимчасово та брехня.
показать весь комментарий
30.12.2023 16:52 Ответить
А що робити чоловікам призовного віку під час війни за кордоном, нехай вони і багатодітні? Чому вони товчуться на виїзді до Польщі, а не в ТЦК?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:52 Ответить
Мілліон, дерев , літом в Криму , прикордонна слуюба керується лише законом , а не ЦУ з жОПи .
показать весь комментарий
30.12.2023 17:10 Ответить
Прикордонники заперечують, що не випускають багатодітних чоловіків, але перевіряють ретельно

Ще й расстраіваются при цьому страшенно!

показать весь комментарий
30.12.2023 17:25 Ответить
Ох Вупі, Вупі
показать весь комментарий
30.12.2023 19:36 Ответить
Сейчас найдут какую то девочку инспектора и скажут_ " Не правильно был понят приказ"!
показать весь комментарий
30.12.2023 18:27 Ответить
Закройте те границы нахер, только для проверенных волонтеров и дипломатов высшего уровня. Все. Вообще что бы не было никаких категорий. Какого черта вообще "багатодітний батько" прется за границу? Причина?
показать весь комментарий
30.12.2023 18:44 Ответить
ЇДЕ ПО ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ, ЩО Ж ТУт НЕ ПОЙНЯТНО?!
показать весь комментарий
30.12.2023 19:41 Ответить
Брешуть прикордонники. Вже є відео в ТікТок, очевидно мають якусь інструкцію, яка для них вище закону.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:51 Ответить
Ось це відео:

https://streamable.com/dep7ug
показать весь комментарий
30.12.2023 19:33 Ответить
ловят, ловят а они всё равно лезут и лезут. забывают что возвращаться придётся. государство может и простит а вот люди?
показать весь комментарий
03.01.2024 14:23 Ответить
 
 