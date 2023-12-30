Пограничники отрицают, что не выпускают многодетных мужчин, но проверяют тщательно. ФОТО
Украинцы жалуются на многочасовые очереди на пропускных пунктах из-за проверки документов мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На пункте пропуска Краковец не пропускают автобусы уже больше 15-17 часов", - рассказала изданию женщина по имени Алина, которая выезжала в Польшу.
По ее словам, среди людей ходят слухи, что есть устное распоряжение не выпускать многодетных мужчин.
Впрочем, она не смогла подтвердить, что не выпустили многодетных.
В то же время спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг изменения правил пересечения границы.
"Пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства №57. Правила, в том числе, определяют условия пересечения границы во время действия военного положения, особенно это касается мужчин-граждан Украины, которым вообщем ограничено покидать пределы Украины", - отметил он.
"Правилами четко определены категории и условия, согласно которых граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, например, с другой целью, либо используя поддельные или фиктивные документы", - добавил спикер Госпогранслужбы.
"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", - добавил Демченко.
Ранее Демченко заверил УП, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на слухи в соцсетях.
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Казала, що автобус стояв у черзі на кордоні 15 годин...
Але їх пропускають тільки за великі гроші. Кажуть, що ЗСУ і без них обійдуться.
("Операція "ГИ")
Втім, вона не змогла підтвердити, що не випустили саме багатодітних.
Сказала якась Аліна!!!!!
Рівень новин.
Подсказываю: те, кто влияет и на ВР, и на погранцов одновременно.
Следите за зелёными руками, скоро будут ещё говновбросы.
https://dl-news.defence-line.org/?p=19662
Кто бы это мог сделать?
Ну і кордони не закривали. Клінтон - ухилянт, спалив повістку і поїхав у Швецію пересидів кілька років. І він ж із бідної родини, хабарем там і не пахло - просто взяв і виїхав...
В апреле 1967-го года Мохаммед Али (Кассиус Клей) официально отказался от прохождения военной службы. Спустя час Спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксёрской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира.
На Али завели уголовное дело за уклонение от армии, и 19-го июня 1967-го года он предстал перед американским судом за свои убеждения.
Ниже приведён отрывок из исторической речи, произнесённой 25-летним боксёром во время судилища:
"Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму - пожалуйста. Но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моём пути к свободе, не позволяете мне быть равным с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий."
Єдиниі псевдоінваліди - це зелена шобла , яка сховалася за бронню
Ще й расстраіваются при цьому страшенно!
https://streamable.com/dep7ug