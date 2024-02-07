Оккупанты ударили беспилотником по полицейскому авто на Днепропетровщине: правоохранители не пострадали. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области оккупанты попали беспилотником по автомобилю с полицейскими, которые ехали документировать последствия российских обстрелов. Правоохранители не пострадали.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские Владимир Секретнюк, Сергей Мамот и Сергей Музыченко входят в состав сводной группы, которая выезжает и документирует последствия обстрелов в Марганецкой громаде.

7 февраля в 13:30 в полицию поступил вызов о попадании дроном по гражданскому автомобилю и ранении двух местных жителей. Группа документирования сразу отправилась на место. По дороге полицейские услышали звуки быстро приближавшегося беспилотника.

Отреагировали мгновенно – остановили автомобиль и спрятались в безопасном месте. В это время дрон попал в их транспорт и взорвался. Автомобиль хотя и был бронированным, однако получил значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники полиции телесных повреждений не получили.





