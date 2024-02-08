Последствия атаки Одессы "шахедами": Травмированы двое патрульных. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего травмированы двое патрульных полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Ночью россияне совершили воздушную атаку ударными БПЛА.
"В результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна", - говорится в сообщении.
Травмированы двое патрульных, они госпитализированы.
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показать весь комментарий08.02.2024 09:40 Ответить Мне нравится 0
Evgen Karpenko
показать весь комментарий08.02.2024 09:41 Ответить Мне нравится 0
Зоя #583491
показать весь комментарий08.02.2024 20:28 Ответить Мне нравится 0
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