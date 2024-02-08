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Последствия атаки Одессы "шахедами": Травмированы двое патрульных. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего травмированы двое патрульных полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Ночью россияне совершили воздушную атаку ударными БПЛА.

"В результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Травмированы двое патрульных, они госпитализированы.

Также читайте: Ночью Одесщину атаковали "шахеды", повреждены многоэтажки и учебное заведение

Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі

Автор: 

обстрел (27165) Одесса (7885) Офис Генпрокурора (2468)


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хєрань
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08.02.2024 09:40 Ответить
Тільки вчора бачив, як "рускАязЫчнЫе" баби з ринку, ледве, не палками, виганяли військових...
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08.02.2024 09:41 Ответить
Где ты бачило , на шмарафоне?
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08.02.2024 20:28 Ответить
 
 