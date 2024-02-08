Последствия атаки Одессы "шахедами": Травмированы двое патрульных. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего травмированы двое патрульных полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Ночью россияне совершили воздушную атаку ударными БПЛА.

"В результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Травмированы двое патрульных, они госпитализированы.

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