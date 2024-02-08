Наслідки атаки Одеси "шахедами": Травмовано двох патрульних. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого травмовано двох патрульних поліцейських.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Вночі росіяни здійснили повітряну атаку ударними БПЛА
"Внаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Травмовано двох патрульних, їх госпіталізовано.
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показати весь коментар08.02.2024 09:40 Відповісти Мені подобається 0
Evgen Karpenko
показати весь коментар08.02.2024 09:41 Відповісти Мені подобається 0
Зоя #583491
показати весь коментар08.02.2024 20:28 Відповісти Мені подобається 0
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