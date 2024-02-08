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Наслідки атаки Одеси "шахедами": Травмовано двох патрульних. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого травмовано двох патрульних поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Вночі росіяни здійснили повітряну атаку ударними БПЛА

"Внаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

Травмовано двох патрульних, їх госпіталізовано.

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Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі
Атака шахедів по Одесі

Автор: 

обстріл (28486) Одеса (5461) Офіс Генпрокурора (3250)


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хєрань
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08.02.2024 09:40 Відповісти
Тільки вчора бачив, як "рускАязЫчнЫе" баби з ринку, ледве, не палками, виганяли військових...
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08.02.2024 09:41 Відповісти
Где ты бачило , на шмарафоне?
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08.02.2024 20:28 Відповісти
 
 