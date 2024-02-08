Вследствие попадания вражеского дрона-камикадзе в автомобиль погибли двое гражданских на Херсонщине. ФОТО
Во время очередной атаки россиян на Херсонскую область два человека погибли, еще один человек травмирован.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого есть тела двух погибших людей. Вероятно, в транспорт ударил дрон-камикадзе. Другие подробности происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что в больницу доставлен 58-летний мужчина, который получил травмы в результате обстрела Белозерской громады. В момент атаки мужчина пытался добраться до укрытия.
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