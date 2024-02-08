Рашисты дважды ударили по Авдеевке: Погибла женщина
Российские оккупационные войска нанесли два удара по Авдеевке, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке. Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары — погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома", - говорится в сообщении.
Глава ОВА подчеркнул, что в городе до сих пор остаются более 900 жителей, подвергающих себя смертельной опасности.
"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" – подытожил он.
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Вячеслав Зубарєв
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neverlok lok
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Вячеслав Зубарєв
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Лена Реброва #507007
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Viktor Mozhaiev
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