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Новости Война
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Рашисты дважды ударили по Авдеевке: Погибла женщина

авдіївка

Российские оккупационные войска нанесли два удара по Авдеевке, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке. Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары — погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома", - говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что в городе до сих пор остаются более 900 жителей, подвергающих себя смертельной опасности.

"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" – подытожил он.

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Автор: 

обстрел (27071) Авдеевка (2444)


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Ну якщо кабами 35 разів за 2 години.....артилерією без зупинки.. то так. двічи вдарив ракетами....їбані ви підари...
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08.02.2024 17:09 Ответить
бредятіна ..пишуть за сьогодні 84 фаба прилетіло ..Що Цензор має на увазі під словом "удар" ?
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08.02.2024 17:10 Ответить
так ракетою то 2 рази. значить пишемо по авдіївці вдарили 2 рази.завтра буде один раз вдарили ( з стєчкіна)
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08.02.2024 17:17 Ответить
А чого вона не виїхала,навіщо сидіти в зоні бойових дій,де знести можуть все нафіг
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08.02.2024 17:29 Ответить
А Ви як гадаєте? Там таких більше 1000, чекають на "асвабаждение".
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08.02.2024 17:46 Ответить
 
 