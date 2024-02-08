Рашисти двічі вдарили по Авдіївці: Загинула жінка
Російські окупаційні війська завдали двох ударів по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА наголосив, що у місті досі залишаються понад 900 жителів, які наражають себе на смертельну небезпеку.
"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - підсумував він.
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Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар08.02.2024 17:09 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар08.02.2024 17:10 Відповісти Мені подобається 0
Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар08.02.2024 17:17 Відповісти Мені подобається 0
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Лена Реброва #507007
показати весь коментар08.02.2024 17:29 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Mozhaiev
показати весь коментар08.02.2024 17:46 Відповісти Мені подобається 0
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