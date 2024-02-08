Рашисти двічі вдарили по Авдіївці: Загинула жінка

Російські окупаційні війська завдали двох ударів по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА наголосив, що у місті досі залишаються понад 900 жителів, які наражають себе на смертельну небезпеку.

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - підсумував він.

Читайте: Авдіївка залишається основним напрямом для російської армії на полі бою, - британська розвідка