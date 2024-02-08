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Новини Війна
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Рашисти двічі вдарили по Авдіївці: Загинула жінка

авдіївка

Російські окупаційні війська завдали двох ударів по Авдіївці, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА наголосив, що у місті досі залишаються понад 900 жителів, які наражають себе на смертельну небезпеку.

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - підсумував він.

Читайте: Авдіївка залишається основним напрямом для російської армії на полі бою, - британська розвідка

Автор: 

обстріл (28449) Авдіївка (2342)


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Ну якщо кабами 35 разів за 2 години.....артилерією без зупинки.. то так. двічи вдарив ракетами....їбані ви підари...
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08.02.2024 17:09 Відповісти
бредятіна ..пишуть за сьогодні 84 фаба прилетіло ..Що Цензор має на увазі під словом "удар" ?
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08.02.2024 17:10 Відповісти
так ракетою то 2 рази. значить пишемо по авдіївці вдарили 2 рази.завтра буде один раз вдарили ( з стєчкіна)
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08.02.2024 17:17 Відповісти
А чого вона не виїхала,навіщо сидіти в зоні бойових дій,де знести можуть все нафіг
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08.02.2024 17:29 Відповісти
А Ви як гадаєте? Там таких більше 1000, чекають на "асвабаждение".
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08.02.2024 17:46 Відповісти
 
 