Обстрел Купянска: количество погибших увеличилось до 2. ФОТОрепортаж

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома в Купянске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"ГСЧСники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины и фрагменты тела (предварительно, мужчины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на жилые районы г. Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждениям подвергся и частный сектор. Изуродованы не менее 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы.

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