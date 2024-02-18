Обстрел Купянска: количество погибших увеличилось до 2. ФОТОрепортаж
Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома в Купянске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
"ГСЧСники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины и фрагменты тела (предварительно, мужчины)", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на жилые районы г. Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждениям подвергся и частный сектор. Изуродованы не менее 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы.
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цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
вороги. Але то = "каждий чєловєк может блаблабла свою "вєру"" Може чергова клоунада. - бо "поломаниє рьобра" якось не дуже спонукають до бадьорих промов в\на суді
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
це офіційно сказано.
а тепер - всім це кажи, можеш зробити коротенький запис з цитатами цих уродів типу Гунділ Кіряєва і Васіліча, ой, отого №2, чи як воно там, Влапута
в дві в тебе погано...
бо по базару зразу видно шо скрепний товарищ
шо тут спорити то?
чекай, процитую, бо зітреш комент ::::::::::::
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так і знав що зараз за дупу буде...
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а зате трильйон дерев посадимо, якщо Боригу не получилось
блін, навіть "знаки" були шо впала ця його посвідка говноко.мандувача при\на інаугурації.
всі хто нормальний поняли шо буде "біда". Ікзеклі!, як говорять на англійській, тобто - "власне"