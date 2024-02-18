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Обстрел Купянска: количество погибших увеличилось до 2. ФОТОрепортаж

Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов жилого дома в Купянске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"ГСЧСники спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела двух погибших: женщины и фрагменты тела (предварительно, мужчины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на жилые районы г. Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждениям подвергся и частный сектор. Изуродованы не менее 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия обстрела Купянска: оккупанты сбросили на город не менее 5 авиабомб. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська

Автор: 

обстрел (27292) Харьковщина (5577) Купянск (638)


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Топ комментарии
+3
Свого часу, у 2014 році, так водили навтовпи, оті дивні дядьки у рясах від гундяєва з хоругвами, попереду валандалися істеричні клікуші з патретами прутіна та іконками, та ще волали «… недапустім…» та « …прутін ввєді…» не уточнюючи, кому і куди, і що саме, «ввєсті повинен»
цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
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18.02.2024 10:26
+3
Результати Ставки Зеленського, як СРАТЬєха..
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18.02.2024 11:23
+2
в ООН у нас хто?
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
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18.02.2024 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Свого часу, у 2014 році, так водили навтовпи, оті дивні дядьки у рясах від гундяєва з хоругвами, попереду валандалися істеричні клікуші з патретами прутіна та іконками, та ще волали «… недапустім…» та « …прутін ввєді…» не уточнюючи, кому і куди, і що саме, «ввєсті повинен»
цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
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18.02.2024 10:26 Ответить
недавно почитав висер Дубінського - "топить" проти протидії влади щодо "уп" чи як там, ну, не вказано шо "мп", так даний персонаж "забуває" шо попи московські то як раз те що ви і кажеш.
вороги. Але то = "каждий чєловєк может блаблабла свою "вєру"" Може чергова клоунада. - бо "поломаниє рьобра" якось не дуже спонукають до бадьорих промов в\на суді
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18.02.2024 10:31 Ответить
Ви не повірите, московські попи і сьогодні мають вивезти українських баранів на "хресний хід", ніби під лозунгами миру і припинення війни. І нарід піде і буде вимагати тут припинення нашого супротиву проти ворога, бо на Цапії за призиви до припинення війни - тюрма. А вина у цьому, що тут до цього часу діє ворожа секта - Сатанінський московський патріархат виключно Прензидента України Зеленського і його ОП, які не заборонили цю секту, а лагідно дали призабути наріду цю тему, ніби прийнявши який подібний закон.
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18.02.2024 10:52 Ответить
в ООН у нас хто?
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
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18.02.2024 10:26 Ответить
по цих кадрах бачно все...
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18.02.2024 10:29 Ответить
діск, ти географічну карту подивись - ось ця рожева пляма каже - "ми ні на кого ніколи не нападали".
це офіційно сказано.
а тепер - всім це кажи, можеш зробити коротенький запис з цитатами цих уродів типу Гунділ Кіряєва і Васіліча, ой, отого №2, чи як воно там, Влапута
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18.02.2024 10:34 Ответить
діск, може однією рукою?
в дві в тебе погано...
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18.02.2024 10:43 Ответить
як погодка во Владіку?
бо по базару зразу видно шо скрепний товарищ
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18.02.2024 10:46 Ответить
ну таке собі, діск, сніг і вітер
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18.02.2024 10:50 Ответить
ну тоді твердим вітром тобі в .... спину, так як ви любите
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18.02.2024 11:16 Ответить
так і знав що зараз за дупу буде...
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18.02.2024 11:18 Ответить
дивись, я ж не казав ні слова про скрепне місце, тобто ти виявився, як і я думав - русачком.
шо тут спорити то?
чекай, процитую, бо зітреш комент ::::::::::::
\\\\\\\\\\\\\\\\\

так і знав що зараз за дупу буде...

Відповісти Керування спамом Мені подобається \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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18.02.2024 11:22 Ответить
Куп"янськ після Авдіївки ?
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18.02.2024 10:40 Ответить
Після Авдіївки Куп'янськ, Слов'янськ і Краматорськ.
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18.02.2024 10:55 Ответить
потужно контрзахистимо, в "пику" проклятому непосадженому Боризі
а зате трильйон дерев посадимо, якщо Боригу не получилось
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18.02.2024 11:20 Ответить
Результати Ставки Зеленського, як СРАТЬєха..
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18.02.2024 11:23 Ответить
зеля - сталініст.
блін, навіть "знаки" були шо впала ця його посвідка говноко.мандувача при\на інаугурації.
всі хто нормальний поняли шо буде "біда". Ікзеклі!, як говорять на англійській, тобто - "власне"
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18.02.2024 11:39 Ответить
 
 