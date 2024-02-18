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Обстріл Куп’янська: кількість загиблих збільшилась до 2. ФОТОрепортаж

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку в Куп’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

"ДСНСники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми й наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки та фрагменти тіла (попередньо чоловіка)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках.Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог активно використовує КАБи, ракети С-300, артилерію, зруйнована цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054) Куп’янськ (763)


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Топ коментарі
+3
Свого часу, у 2014 році, так водили навтовпи, оті дивні дядьки у рясах від гундяєва з хоругвами, попереду валандалися істеричні клікуші з патретами прутіна та іконками, та ще волали «… недапустім…» та « …прутін ввєді…» не уточнюючи, кому і куди, і що саме, «ввєсті повинен»
цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
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18.02.2024 10:26
+3
Результати Ставки Зеленського, як СРАТЬєха..
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18.02.2024 11:23
+2
в ООН у нас хто?
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
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18.02.2024 10:26
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Свого часу, у 2014 році, так водили навтовпи, оті дивні дядьки у рясах від гундяєва з хоругвами, попереду валандалися істеричні клікуші з патретами прутіна та іконками, та ще волали «… недапустім…» та « …прутін ввєді…» не уточнюючи, кому і куди, і що саме, «ввєсті повинен»
цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
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18.02.2024 10:26 Відповісти
недавно почитав висер Дубінського - "топить" проти протидії влади щодо "уп" чи як там, ну, не вказано шо "мп", так даний персонаж "забуває" шо попи московські то як раз те що ви і кажеш.
вороги. Але то = "каждий чєловєк может блаблабла свою "вєру"" Може чергова клоунада. - бо "поломаниє рьобра" якось не дуже спонукають до бадьорих промов в\на суді
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18.02.2024 10:31 Відповісти
Ви не повірите, московські попи і сьогодні мають вивезти українських баранів на "хресний хід", ніби під лозунгами миру і припинення війни. І нарід піде і буде вимагати тут припинення нашого супротиву проти ворога, бо на Цапії за призиви до припинення війни - тюрма. А вина у цьому, що тут до цього часу діє ворожа секта - Сатанінський московський патріархат виключно Прензидента України Зеленського і його ОП, які не заборонили цю секту, а лагідно дали призабути наріду цю тему, ніби прийнявши який подібний закон.
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18.02.2024 10:52 Відповісти
в ООН у нас хто?
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
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18.02.2024 10:26 Відповісти
по цих кадрах бачно все...
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18.02.2024 10:29 Відповісти
діск, ти географічну карту подивись - ось ця рожева пляма каже - "ми ні на кого ніколи не нападали".
це офіційно сказано.
а тепер - всім це кажи, можеш зробити коротенький запис з цитатами цих уродів типу Гунділ Кіряєва і Васіліча, ой, отого №2, чи як воно там, Влапута
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18.02.2024 10:34 Відповісти
діск, може однією рукою?
в дві в тебе погано...
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18.02.2024 10:43 Відповісти
як погодка во Владіку?
бо по базару зразу видно шо скрепний товарищ
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18.02.2024 10:46 Відповісти
ну таке собі, діск, сніг і вітер
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18.02.2024 10:50 Відповісти
ну тоді твердим вітром тобі в .... спину, так як ви любите
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18.02.2024 11:16 Відповісти
так і знав що зараз за дупу буде...
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18.02.2024 11:18 Відповісти
дивись, я ж не казав ні слова про скрепне місце, тобто ти виявився, як і я думав - русачком.
шо тут спорити то?
чекай, процитую, бо зітреш комент ::::::::::::
\\\\\\\\\\\\\\\\\

так і знав що зараз за дупу буде...

Відповісти Керування спамом Мені подобається \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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18.02.2024 11:22 Відповісти
Куп"янськ після Авдіївки ?
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18.02.2024 10:40 Відповісти
Після Авдіївки Куп'янськ, Слов'янськ і Краматорськ.
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18.02.2024 10:55 Відповісти
потужно контрзахистимо, в "пику" проклятому непосадженому Боризі
а зате трильйон дерев посадимо, якщо Боригу не получилось
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18.02.2024 11:20 Відповісти
Результати Ставки Зеленського, як СРАТЬєха..
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18.02.2024 11:23 Відповісти
зеля - сталініст.
блін, навіть "знаки" були шо впала ця його посвідка говноко.мандувача при\на інаугурації.
всі хто нормальний поняли шо буде "біда". Ікзеклі!, як говорять на англійській, тобто - "власне"
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18.02.2024 11:39 Відповісти
 
 