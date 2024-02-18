Обстріл Куп’янська: кількість загиблих збільшилась до 2. ФОТОрепортаж

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку в Куп’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

"ДСНСники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми й наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки та фрагменти тіла (попередньо чоловіка)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках.Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.

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