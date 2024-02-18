Обстріл Куп’янська: кількість загиблих збільшилась до 2. ФОТОрепортаж
Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів житлового будинку в Куп’янську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.
"ДСНСники врятували з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми й наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалось деблокувати з-під завалів тіла двох загиблих: жінки та фрагменти тіла (попередньо чоловіка)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 лютого близько 13:30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони м. Куп’янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках.Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані.
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цей хуіло….
Вони блокували досить масштабно, рух військових колон ЗСУ та НацГвардії, на захист кордону на Сході України!!!
Ось такий він, сруськай мір в Україні!
вороги. Але то = "каждий чєловєк может блаблабла свою "вєру"" Може чергова клоунада. - бо "поломаниє рьобра" якось не дуже спонукають до бадьорих промов в\на суді
просто знаю хто у рашки - світить лисиною Небзденя. А перед тим був якийсь теж такий же дебіл, отруїли, звісно(реально - "пінфракт мікарда", ага, тут була новина)
У нас був Сергєєв, в ООН то, але Єлдак звісно певно вигнав, так що кожен день кричати про тероризм орків, нікому?
Але цих виродків зелених можливо судитимуть?
Сцуддя Вовк чи той, шо в Дубаї на пляжі пузач, як воно.... дебільне прізвище... Тупіцький, мля, Сталін би заржав, як після славного шашлику і пари тисяч розстріляних совків, тобто, агентів японської там кого то там то
це офіційно сказано.
а тепер - всім це кажи, можеш зробити коротенький запис з цитатами цих уродів типу Гунділ Кіряєва і Васіліча, ой, отого №2, чи як воно там, Влапута
в дві в тебе погано...
бо по базару зразу видно шо скрепний товарищ
шо тут спорити то?
чекай, процитую, бо зітреш комент ::::::::::::
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так і знав що зараз за дупу буде...
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а зате трильйон дерев посадимо, якщо Боригу не получилось
блін, навіть "знаки" були шо впала ця його посвідка говноко.мандувача при\на інаугурації.
всі хто нормальний поняли шо буде "біда". Ікзеклі!, як говорять на англійській, тобто - "власне"