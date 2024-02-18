Оккупанты нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 февраля военные государства-агрессора нанесли ракетный удар по г. Богодухов Харьковской области. Повреждены нежилые помещения и автомобили. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Предварительно, тип ракеты – С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, также вечером 17 февраля оккупанты нанесли около 40 ударов из РСЗО "Ураган" по с. Светличное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены пять частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома, автомобили, здание старостинского округа.

Прокуроры вместе со следователями полиции собрали подтверждения и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

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При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).