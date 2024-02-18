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Оккупанты нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 февраля военные государства-агрессора нанесли ракетный удар по г. Богодухов Харьковской области. Повреждены нежилые помещения и автомобили. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Предварительно, тип ракеты – С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, также вечером 17 февраля оккупанты нанесли около 40 ударов из РСЗО "Ураган" по с. Светличное Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены пять частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома, автомобили, здание старостинского округа.

Прокуроры вместе со следователями полиции собрали подтверждения и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577)


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- Здохни путін та зеленський - ви два виродки, відповідати вашим дітям, прокляті на століття!!!
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18.02.2024 11:55 Ответить
Без отвєток, це якась ганьба, є ж куди
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18.02.2024 12:22 Ответить
 
 