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Окупанти завдали ракетного удару по Богодухову на Харківщині. ФОТОрепортаж

В ніч на 18 лютого військові держави-агресора завдали ракетного удару по м. Богодухів на Харківщині. Пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Попередньо, тип ракети - С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, також ввечері 17 лютого окупанти завдали близько 40 ударів з РСЗВ "Ураган" по с. Світличне Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено пʼять приватних будинків та два двоповерхові багатоквартирні будинки, автівки, будівлю старостинського округу.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації.

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Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28648) Харківщина (6054)


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- Здохни путін та зеленський - ви два виродки, відповідати вашим дітям, прокляті на століття!!!
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18.02.2024 11:55 Відповісти
Без отвєток, це якась ганьба, є ж куди
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18.02.2024 12:22 Відповісти
 
 