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Из-под завалов в Славянске спасатели извлекли тело охранника. ФОТОрепортаж

17 февраля 2024 года, в 19:40, российская армия нанесла ракетный удар по центру города Славянска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Отмечается, что враг попал в здание славянской школы № 18, в которой размещались социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Спасатели уже завершили поисковые работы.

"Под завалами разрушенной школы найдено тело погибшего мужчины - сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет. Искренние соболезнования его родным и близким", - сообщил Лях.

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Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську
Наслідки удару по Слов'янську

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обстрел (27327) смерть (9230) жертва (300) Славянск (2577)


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18.02.2024 13:08 Ответить
 
 