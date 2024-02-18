Из-под завалов в Славянске спасатели извлекли тело охранника. ФОТОрепортаж
17 февраля 2024 года, в 19:40, российская армия нанесла ракетный удар по центру города Славянска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
Отмечается, что враг попал в здание славянской школы № 18, в которой размещались социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.
Спасатели уже завершили поисковые работы.
"Под завалами разрушенной школы найдено тело погибшего мужчины - сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет. Искренние соболезнования его родным и близким", - сообщил Лях.
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Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий18.02.2024 13:08 Ответить Мне нравится 3
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