Ночью на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Был пожар. ФОТО
В 04:00 18 февраля на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет. Также на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", - говорится в сообщении.
Больше информации пока не известно.
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кремлівська інтернет -пи..добратія ( а ще просто чмошні створіння) присвоюють собі гучні,патріотичні ніки..
Жопі одні гражданє кацапстана ?
Я це точно знаю, бо свого часу замахалась звітувати так званому куратору про свої переміщення. І коли вийшла заміж - перевіряли чоловіка.
P,S, На днях було повідомлення як арештували якусь конструкторку військового підприємства за передачу техдокументації одночасно кацапам і іранцям (( Оху@нна спецперевірка скажу я вам , а про рядових робітників взагалі промовчу ((.
Дивись, пальці не зітри.
Ось такий "слон" з "мухи" на воду дує.
Необхідно розвинути:
"це офісний планктон притарабанив газовий балон і плитку. Сушили порох для шефа на полювання. Догодити хотіли..."
Лісом, дурне теля.
Лісом, абортивний матеріал.