Ночью на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Был пожар. ФОТО

В 04:00 18 февраля на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет. Также на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", - говорится в сообщении.

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Больше информации пока не известно.