Вночі на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Була пожежа. ФОТО
О 04:00 18 лютого на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації наразі не відомо.
Топ коментарі
+22 Бандерівець
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+20 kelt kant
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+12 Павел Большак
показати весь коментар18.02.2024 13:47
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кремлівська інтернет -пи..добратія ( а ще просто чмошні створіння) присвоюють собі гучні,патріотичні ніки..
Жопі одні гражданє кацапстана ?
Я це точно знаю, бо свого часу замахалась звітувати так званому куратору про свої переміщення. І коли вийшла заміж - перевіряли чоловіка.
P,S, На днях було повідомлення як арештували якусь конструкторку військового підприємства за передачу техдокументації одночасно кацапам і іранцям (( Оху@нна спецперевірка скажу я вам , а про рядових робітників взагалі промовчу ((.
Дивись, пальці не зітри.
Ось такий "слон" з "мухи" на воду дує.
Необхідно розвинути:
"це офісний планктон притарабанив газовий балон і плитку. Сушили порох для шефа на полювання. Догодити хотіли..."
Лісом, дурне теля.
Лісом, абортивний матеріал.