Вночі на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Була пожежа. ФОТО

О 04:00 18 лютого на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - йдеться у повідомленні.

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