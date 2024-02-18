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Вночі на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Була пожежа. ФОТО

О 04:00 18 лютого на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ. 

"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові ворог суттєво пошкодив об’єкти обленерго, повністю знищена підстанція (оновлено)

Вибух у Львові
Вибух у Львові

Більше інформації наразі не відомо.

Автор: 

вибух (4481) Львів (3075) пожежа (4337)


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Топ коментарі
+22
Понаприймали до Львова "бєжєнців" без перевірки, тепер вони диверсії влаштовують!
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18.02.2024 13:36
+20
ти хворе? чи на підробітках? може ти для громадян України-переселенців, які зі сходу чи півдня переїхали в західні області ще й фільтраційні табори запропонуєш??? ти хоч своєю довбешкою іноді користайся за призначенням - не жерти в неї, а хоч іноді думати нею спробуй. Те саме пропоную тим хто тебе встигнув лайкнути...
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18.02.2024 13:49
+12
Не дуже то ті біженці у ваш Львів і просяця, ти ба який приймач вєлікодушний...
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18.02.2024 13:47
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Понаприймали до Львова "бєжєнців" без перевірки, тепер вони диверсії влаштовують!
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18.02.2024 13:36 Відповісти
Не дуже то ті біженці у ваш Львів і просяця, ти ба який приймач вєлікодушний...
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18.02.2024 13:47 Відповісти
п р о с я ця
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18.02.2024 16:00 Відповісти
Хлєбало завалі!!
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18.02.2024 16:33 Відповісти
ти хворе? чи на підробітках? може ти для громадян України-переселенців, які зі сходу чи півдня переїхали в західні області ще й фільтраційні табори запропонуєш??? ти хоч своєю довбешкою іноді користайся за призначенням - не жерти в неї, а хоч іноді думати нею спробуй. Те саме пропоную тим хто тебе встигнув лайкнути...
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18.02.2024 13:49 Відповісти
нагадую..

кремлівська інтернет -пи..добратія ( а ще просто чмошні створіння) присвоюють собі гучні,патріотичні ніки..
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18.02.2024 13:55 Відповісти
Kelt , Бандерівець частково має рацію . Усіх хто зараз влаштовується на роботу на оборонні підприємства треба перевіряти , але ж у першу чергу треба перевірити і тих хто давно працює - багато " консервів " .
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18.02.2024 14:07 Відповісти
Справа в тому, що Бандерівець жодним словом не обмововся про тих біженців, яких приймають "на роботу на оборонних підприємствах", тим більше, що там, я впевнений на 100%, перевірку проходять всі, кого приймають і це правильно!. Бандерівець дослівно сказав: "Понаприймали до Львова "бєжєнців" без перевірки, тепер вони диверсії влаштовують!". Невже ви не бачите різниці між "роботою на оборонних підприємствах" та тими, хто переїхав до Львова (а саме про них казав Бандерівець в своєму дописі). Просто треба завжди думати головою ЩО ти пишеш і ЯК це виглядає. А допис Бандерівця, нажаль, виглядає, як спроба кинути тінь на всіх переселенців, які переїхали до Львова. Браво! Кацапська блогерня лише радітиме цьому, бо це вже поділ між громадянами України.
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18.02.2024 14:18 Відповісти
Ви праві, таке краще розголосу не придавати, або якщо публікувати - то з висновками експертів. Щоб на болотах радісно не вили всілякі с@кабєєві.
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18.02.2024 14:31 Відповісти
так, виглядає і справді так як спробу кинути тінь на всіх переселенців.. проте з іншої сторони, зовсім не обов'язково комусь із неперевірених переселенців працювати на подібному заводі чи об'єкті, який під охороною і перевіряються усі працівники... достатньо бути просто переселенцем (консервою, диверсантом, заїзджим навіть із Польщі чи з Угорщини) десь у Львові чи поблизу, щоб запустити невеличкий дрон і влаштувати подібну пожежу на об'єкті..
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18.02.2024 17:32 Відповісти
"тим більше, що там, я впевнений на 100%, перевірку проходять всі, кого приймають і це правильно!. " А хто і як ту перевірку проводить ? Невже СБУ ? (( Те саме що зобов'язане спецперевірку усім держслужбовцям проводити і напроводило так що у верховному суді , верховній раді і Жопі одні гражданє кацапстана ?
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18.02.2024 17:51 Відповісти
Всі, хто працює на оборонку проходять спецперевірку й стають на облік в Укроборонпромі. Там ще й дають підписку про нерозголошення й зобов'язуються надавати будь які данні, що стосуються зміни місця проживання, сімейного стану, від'їзду у відпустку/відрядження.

Я це точно знаю, бо свого часу замахалась звітувати так званому куратору про свої переміщення. І коли вийшла заміж - перевіряли чоловіка.
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18.02.2024 14:25 Відповісти
"Я це точно знаю, бо свого часу замахалась звітувати так званому куратору про свої переміщення. І коли вийшла заміж - перевіряли чоловіка." Це ви так у часи совка "замахувалися " , чи минулого року як зрадники сбушники повернулися назад на свої посади після втечі у 2022 ?
P,S, На днях було повідомлення як арештували якусь конструкторку військового підприємства за передачу техдокументації одночасно кацапам і іранцям (( Оху@нна спецперевірка скажу я вам , а про рядових робітників взагалі промовчу ((.
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18.02.2024 17:56 Відповісти
Дивлюсь, ти на кожен мій пост хрінь пісюкаєш. От перед тобою, бидлото, ще не звітувала.

Дивись, пальці не зітри.
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18.02.2024 18:15 Відповісти
Чмошниця , засохни , бо мокрою ненароком від "кісню" рвонеш ************* репана .
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18.02.2024 18:57 Відповісти
Менше в дзеркало дивись.
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18.02.2024 19:02 Відповісти
То не я з нього на тебе дивлюся , то твоя пика невмивана там ((
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18.02.2024 19:04 Відповісти
Нема там довбешки. Колода, яка ще і від призову ховається. Мамкин цензор.
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18.02.2024 14:55 Відповісти
ні краще росіян з НЕ законно виданими українськими паспортами заселити весь захід УКРАЇНИ
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18.02.2024 16:03 Відповісти
які докази цієї маячні?
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18.02.2024 13:53 Відповісти
З фоток допису виглядає на пожежу в офісі від вибуху газового балону.
Ось такий "слон" з "мухи" на воду дує.
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18.02.2024 14:07 Відповісти
"газовий балон в офісі" ????? - цікава версія......
Необхідно розвинути:
"це офісний планктон притарабанив газовий балон і плитку. Сушили порох для шефа на полювання. Догодити хотіли..."
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18.02.2024 14:23 Відповісти
Чом би й ні? Може там плитка для приготування їжі була. Може там лабораторія була. Доречі, кісневі балони вибухають, якщо змазати різьбу на вентелі.
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18.02.2024 14:29 Відповісти
Це у вас із власного досвіду такі пізнання про кисень , чи Цензора начиталися ? (( Яку в дідька різьбу на вентилі кисневого балона і чим мажуть , звісно якщо молодиця балон з вагіною не сплутала , а солідол з лубрикантом ((
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18.02.2024 18:00 Відповісти
Судячи з вашого тексту, то ви черенок від лопати постійно використовуєте. І крім нього експерименти проводити ще хз з чим.
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18.02.2024 18:13 Відповісти
Черенок в основному згадує той хто ним користується ( це за Фрейдом , раптом що ) , звісно , співчуваю вам що дожилися до того стану коли не в змозі вібратора придбати , але за відсутністю такого та при вашому темпераменті , дивлюся , що черенок вам зайде на ура , як іще одній кацапоговорящій снаряд 152 ((
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18.02.2024 19:01 Відповісти
Тоді за Фрейдом - то ти себе із солідолом та лубрикенами обмальовував.

Лісом, дурне теля.
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18.02.2024 19:04 Відповісти
Старушка ізєргіль , тєбє твой тєлєфон слово лубрикант пєрєвьол как лубрікєн ? Нє удівітєльно што ти послє кіслорода іспользуєш чєрєнок
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18.02.2024 19:11 Відповісти
А, на рахунок кисня й мастил - хімію треба було вивчати, а не підручник курити.
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18.02.2024 18:27 Відповісти
У родовому відмінку вірно буде "кисню " а не кисня , мадам потрібно було у школі не курити і лубрикант купувати , а правопис вчити ((
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18.02.2024 19:03 Відповісти
Не перекладай свої лабораторні на мене. Те що виправляє телефон - не завжди перепровіряю.

Лісом, абортивний матеріал.
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18.02.2024 19:05 Відповісти
Так ти ,тупе , без телефона нічого не варте (( Не дивно що для тебе спецперевірка була настільки обтяжливою , що довелося постійно "кураторові звітувати" , не здивуюся якщо звітування полягало у прочистці черенком куратора твоїх гландів , консерва КДБшна ((
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18.02.2024 19:14 Відповісти
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18.02.2024 19:59 Відповісти
Консерва - на черенок ((
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18.02.2024 20:23 Відповісти
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18.02.2024 20:37 Відповісти
Дурень, в тебе словесний понос, чи тобі коментарі оплачують поштучно, чи ти просто дурень?
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18.02.2024 21:41 Відповісти
Ти ідіот , чи ідіотка ? Просто цікаво стало ... Чи просто маруся під іншим ніком ? Якщо не маруся , то поглянь , телепню на самий перший пост і звірся із змістом статті (( Вам , пердунам старим , вочевидь від самотності аби що написати , аби іще для вас була окрема гілка для коментарів : " Для прихильників деменції " ((
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18.02.2024 21:50 Відповісти
Так би відразу і написав, що ти ідіот, я б не витрачав на тебе час.
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19.02.2024 22:17 Відповісти
Так ти тупий ідіот А я витрачу трішки , саме є вільний Ідіоте , це ж ти як лайно до підошви прилип , тебе ніхто ні знав , ні бачив , а ти розсмерділося (( Засихай пошвидше , тоді смердіти перестанеш і відпадеш Бувай , розсадник деменції
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19.02.2024 22:25 Відповісти
 
 