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Россияне из минометов обстреляли Волчанск: Ранения получили 2 человека. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли Волчанск в Харьковской области из минометов. Ранения получили 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В результате обстрела в 9:45 ранения получили двое мужчин 36 и 37 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль.

По предварительным данным, россияне обстреляли город из минометов.

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Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577) Волчанск (394)


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