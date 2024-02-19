Россияне из минометов обстреляли Волчанск: Ранения получили 2 человека. ФОТО

Российские оккупационные войска обстреляли Волчанск в Харьковской области из минометов. Ранения получили 2 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В результате обстрела в 9:45 ранения получили двое мужчин 36 и 37 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль.

По предварительным данным, россияне обстреляли город из минометов.

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