Россияне из минометов обстреляли Волчанск: Ранения получили 2 человека. ФОТО
Российские оккупационные войска обстреляли Волчанск в Харьковской области из минометов. Ранения получили 2 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
В результате обстрела в 9:45 ранения получили двое мужчин 36 и 37 лет. Оба – охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль.
По предварительным данным, россияне обстреляли город из минометов.
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