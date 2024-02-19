Росіяни з мінометів обстріляли Вовчанськ: Поранення дістали 2 особи. ФОТО
Російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині з мінометів. Поранення дістали 2 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Внаслідок обстрілу о 9:45 поранення дістали двоє чоловіків 36 та 37 років. Обидва - охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні.
Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль.
За попередніми даними, росіяни обстріляли місто з мінометів.
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