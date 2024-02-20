На Закарпатье задержали 20-летнего россиянина у границы со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники на окраине села Оноковцы Ужгородского района задержали 20-летнего россиянина, пытавшегося покинуть территорию Украины. Он проживал в Чернигове с 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, мужчину, который направлялся по окраине пограничного села Оноковцы в направлении украинско-словацкой границы, зафиксировала фотоловушка пограничников.

На поиски предполагаемого правонарушителя выслали пограничные наряды отделения "Оноковцы". Разыскать неизвестного удалось в нескольких сотнях метров от границы. Его выследили с помощью тепловизора.

Задержанный оказался двадцатилетним гражданином России.

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"Правоохранители установили, что он прибыл в Украину в 2021 году и с тех пор проживал в Чернигове. Иностранец решил покинуть территорию Украины и добраться до Чехии, где проживают его друзья. Он промониторил интернетресурсы и соцсети, спланировал маршрут и приехал в Ужгород, чтобы оттуда пробраться в Словакию. Юноша дождался тьмы и отправился из города пешком. На пути следования его задержал пограничный наряд", - говорится в сообщении.

Задержанный помещен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После установления всех обстоятельств он будет привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и за нарушение правил пребывания на территории Украины. Дальнейшую судьбу россиянина будет решать суд, добавили в пресс-службе ГНСУ.

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