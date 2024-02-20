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На Закарпатье задержали 20-летнего россиянина у границы со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники на окраине села Оноковцы Ужгородского района задержали 20-летнего россиянина, пытавшегося покинуть территорию Украины. Он проживал в Чернигове с 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, мужчину, который направлялся по окраине пограничного села Оноковцы в направлении украинско-словацкой границы, зафиксировала фотоловушка пограничников.

На поиски предполагаемого правонарушителя выслали пограничные наряды отделения "Оноковцы". Разыскать неизвестного удалось в нескольких сотнях метров от границы. Его выследили с помощью тепловизора.

Задержанный оказался двадцатилетним гражданином России.

Смотрите: Задержаны мужчины, которые притворились военными и пытались выехать в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

"Правоохранители установили, что он прибыл в Украину в 2021 году и с тех пор проживал в Чернигове. Иностранец решил покинуть территорию Украины и добраться до Чехии, где проживают его друзья. Он промониторил интернетресурсы и соцсети, спланировал маршрут и приехал в Ужгород, чтобы оттуда пробраться в Словакию. Юноша дождался тьмы и отправился из города пешком. На пути следования его задержал пограничный наряд", - говорится в сообщении.

Задержанный помещен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После установления всех обстоятельств он будет привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и за нарушение правил пребывания на территории Украины. Дальнейшую судьбу россиянина будет решать суд, добавили в пресс-службе ГНСУ.

Также смотрите: Двое мужчин, убегая в Словакию, попали в водную ловушку и вызвали спасателей, - ГПСУ. ФОТО

Росіянин біля кордону зі Словаччиною
Росіянин біля кордону зі Словаччиною

Автор: 

Госпогранслужба (6475) мужчины (132) Закарпатская область (2589)


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Топ комментарии
+10
Ліси рідіють, річки - міліють, скоро не буде де втопити або повісити москаля
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20.02.2024 14:27
+8
Навіщо було його зупиняти? Він нам потрібен? Нащо?!
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20.02.2024 14:22
+4
Треба було застрілити його!
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20.02.2024 14:13
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Треба було застрілити його!
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20.02.2024 14:13 Ответить
Навіщо було його зупиняти? Він нам потрібен? Нащо?!
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20.02.2024 14:22 Ответить
Згоден. Він нам не потрібен. Після виявлення російського громадянства застрелити за спробу незаконного перетину державного кордону.
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20.02.2024 15:51 Ответить
Ліси рідіють, річки - міліють, скоро не буде де втопити або повісити москаля
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20.02.2024 14:27 Ответить
ти забув, щр патрони сиріють
ну в сенсі мокріють, з повагою до того, на чиє прізвище схоже...
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20.02.2024 16:33 Ответить
Сокира не заржавіє
А є ще лобзик.
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20.02.2024 17:34 Ответить
Херої. І дрони з тепловізорами у них є і взагалі все, що потрібно на фронті...
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20.02.2024 14:31 Ответить
Ну... Прикордонники не втрачають дрони через ворожу РЕБ, як це постійно відбувається на фронті.
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20.02.2024 14:40 Ответить
Так може і взагалі прикордонники не потрібні?
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20.02.2024 14:51 Ответить
Поц про що ти мелеш, прикордонники мелють русявих файно
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20.02.2024 15:38 Ответить
Мелють русню ті, хто на сході. А ці, хто на заході - і тепловізори мають і взагалі - запаковані краще на будь-які штурмові частини.
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20.02.2024 16:46 Ответить
млядь,прохідний двір ,а не країна !!! в країні війсковий стан,а кацапи живуть не ховаючись ! корумпована поліція все знає,але бере гроші і мовчить ! де був дільничий поліцейский і чого не "знав",що на його території живе кацапський члєн ???
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20.02.2024 14:32 Ответить
Ну й куди його? А не можна було стрільнути за порушення кордону? Казали "стій", не послухався. І пуляли б у спину гидоті.
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20.02.2024 14:56 Ответить
Купити білет на поїзд в ЄС. Не в Росію його ж віддавати. Не хоче жити в Україні - на вихід.
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20.02.2024 15:14 Ответить
То купи йому білет. І на прощання в дупу поцілуй
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20.02.2024 15:39 Ответить
Нехай би йшло собі нафіг .
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20.02.2024 15:31 Ответить
Е нєєєєє, воно, якщо дійшло до Словаччини, одразу б почало блеяти про русохвобію і як він натєрпєлся біндерафцеф (паетаму дайтє дєнєх, а завтра я вам насру под дверью). просто прикопати та й усе.
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20.02.2024 17:47 Ответить
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20.02.2024 17:49 Ответить
Якщо його відправлять до расєї його заберуть в тамошню армію і він хоч не хоч буде воювати проти нас ще з більшою заповзятістю і помстою.
Амінь дебільному государству
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20.02.2024 16:10 Ответить
ДЕ ВІН І В КОГО ПРИГРІВСЯ В ЧЕРНІГОВІ????
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20.02.2024 16:19 Ответить
У прабабушкі, содєржатєльніци явочной квартири НКВС
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20.02.2024 17:48 Ответить
В обменный фонд. Если конечно он там нужен кому-нибудь...
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21.02.2024 12:53 Ответить
Вы куда побежали а 73%?Себа.ся не выйдет!Вы должны этот концерт 95 квартала досмотреть до конца!
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21.02.2024 15:53 Ответить
Мабуть, таки тарифи на листи з ГУР для прикордонників, стали значно більшими з 2022 року…
Пішли уже, без отих листів.
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21.02.2024 19:46 Ответить
 
 