Под Авдеевкой погиб основатель бренда GODZYKI Кирилл Ульман. ФОТО

В бою под Авдеевкой погиб украинский военный, боец противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман "Німець".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице бренда GODZYKI.

Стало известно, что Кирилл Ульман погиб 15 февраля под Авдеевкой.

"Именно в этот день погиб, защищая Украину, мой творец, мой Ульман Кирилл. Погиб как герой, если бы не он и его побратимы, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог парням выйти из котла, а сам не смог выйти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA скорбит и чувствует эту непоправимую потерю. Потому что даже с начала войны, находясь на передовой, он всегда был с нами", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Макаровской ОТГ в Facebook, Кирилл Ульман дал возможность отойти гарнизону из Авдеевки ценой собственной жизни.

"Ценой жизни позволил отход гарнизона: во время выхода из Авдеевки героически погиб Кирилл Ульман Только пять месяцев назад Герой женился, в мирной жизни он был предпринимателем", - говорится в сообщении.

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