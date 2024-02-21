Под Авдеевкой погиб основатель бренда GODZYKI Кирилл Ульман. ФОТО
В бою под Авдеевкой погиб украинский военный, боец противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман "Німець".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице бренда GODZYKI.
Стало известно, что Кирилл Ульман погиб 15 февраля под Авдеевкой.
"Именно в этот день погиб, защищая Украину, мой творец, мой Ульман Кирилл. Погиб как герой, если бы не он и его побратимы, то ребята не смогли бы эвакуироваться из Авдеевки. Он помог парням выйти из котла, а сам не смог выйти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA скорбит и чувствует эту непоправимую потерю. Потому что даже с начала войны, находясь на передовой, он всегда был с нами", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению Макаровской ОТГ в Facebook, Кирилл Ульман дал возможность отойти гарнизону из Авдеевки ценой собственной жизни.
"Ценой жизни позволил отход гарнизона: во время выхода из Авдеевки героически погиб Кирилл Ульман Только пять месяцев назад Герой женился, в мирной жизни он был предпринимателем", - говорится в сообщении.
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21.02.2024 728 доба війни
41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно", бажано прихопити Зеленського з єрмаком і татаровим, щоб там вони провели, свої дивні оті сидіння СТАВКИ з наморщеними лобами!! СРАТЬєхи…
Пильнуймо Україну! Допомагаймо Захисникам України!!
Назвить будь ласка призвіще слуги народу, яке запропонувало ЗНИЩІТИ БАНК СПЕРМИ військових
пропоную цього покідька на гиляку
У Верховній Раді депутат Михайло Радуцький вніс цю правку,
ще той гавнюк продав усі маски перед ковідом в Україні.
ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНЦІВ. На гиляку
" Якщо в нас мільйонна армія, хай воює, що мало?"
І це прикро. І знаю дуже багато людей, які падуть на коліна перед росією, ніж будуть захищати свою країну. А все " бабло".
Алеж ідіоти не розуміють, що нечисть над ними не зжалиться.
Ідіоти і кончені виродки.
Я вже не знаю , чи функціонально варто було генераторів ідей тримати пересічним бійцем на передку ?! Може варто було вчити на офіцера-аналітика ?!
Про особистість самого "Німця" Кирила . Помер цілий світ в його обличчі . Для тих , хто його любив як близьку людину -- біль ніколи не заспокоїться .
Навіть моя донька - апполітична й індеферентна до загальних питань нічого крім жахливою люті по відношенню навіть до цивільних громадян московитських болот не відчуває .
починалося 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Вірю, знаю, що Тебе зустрів сам Ісус і ввів в Царство Небесне, де мир і спокій.
Дякуємо!!! Низький уклін.