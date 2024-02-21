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12 019 19

Під Авдіївкою загинув засновник бренду GODZYKI Кирило Ульман. ФОТО

У бою під Авдіївкою загинув український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман "Німець".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці бренду GODZYKI.

Стало відомо, що Кирило Ульман загинув 15 лютого під Авдіївкою.

"Саме в цей день загинув, захищаючи Україну, мій творець, мій Ульман Кирило. Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA сумує та відчуває цю непоправну втрату. Бо навіть з початку війни знаходячись на передовій, він завжди був із нами", - йдеться у дописі.

Згідно з повідомленням Макарівської ОТГ у Facebook,  Кирило Ульман дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

"Ціною життя дозволив відхід гарнізону: під час виходу з Авдіївки героїчно загинув Кирило Ульман Лише п’ять місяців тому Герой одружився, у мирному житті він був підприємцем", - йдеться в дописі.

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Загинув Кирило Ульман
Загинув Кирило Ульман
Загинув Кирило Ульман

Автор: 

втрати (4401) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+28
Десь поруч, із Захисником України, в окопах сидять і оті самі призначенці Зеленського, Резніков, Гончарук, Баканов Гогішвіллі та ще добра чисельність штатної бригади!! Бо Зеленський, чітко виконує, хоть на останок свого сидіння, обов'язки Президента України!

21.‎02.‎2024 728 доба війни

41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно", бажано прихопити Зеленського з єрмаком і татаровим, щоб там вони провели, свої дивні оті сидіння СТАВКИ з наморщеними лобами!! СРАТЬєхи…

Пильнуймо Україну! Допомагаймо Захисникам України!!
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21.02.2024 12:03
+23
Цвіт нації гине.

Назвить будь ласка призвіще слуги народу, яке запропонувало ЗНИЩІТИ БАНК СПЕРМИ військових
пропоную цього покідька на гиляку
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21.02.2024 12:04
+10
Вічна пам'ять
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21.02.2024 12:17
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Десь поруч, із Захисником України, в окопах сидять і оті самі призначенці Зеленського, Резніков, Гончарук, Баканов Гогішвіллі та ще добра чисельність штатної бригади!! Бо Зеленський, чітко виконує, хоть на останок свого сидіння, обов'язки Президента України!

21.‎02.‎2024 728 доба війни

41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно", бажано прихопити Зеленського з єрмаком і татаровим, щоб там вони провели, свої дивні оті сидіння СТАВКИ з наморщеними лобами!! СРАТЬєхи…

Пильнуймо Україну! Допомагаймо Захисникам України!!
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21.02.2024 12:03 Відповісти
Цвіт нації гине.

Назвить будь ласка призвіще слуги народу, яке запропонувало ЗНИЩІТИ БАНК СПЕРМИ військових
пропоную цього покідька на гиляку
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21.02.2024 12:04 Відповісти
ЦЕ на щастя виправили, от яки б ще й у відставку добровільно пішли, було б чудово!!!
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21.02.2024 12:08 Відповісти
Депутати собі наколядовали і вже готуються звалити у теплі края
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21.02.2024 12:17 Відповісти
До речі , а призвіще ТОГО ПОКІДЬКА ТРЕБА ОЗВУЧИТИ
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21.02.2024 12:19 Відповісти
"Тиждень тому українці обурювалися правкою до ухваленого в листопаді закону про заморожування репродуктивного матеріалу захисників і захисниць. Кричущим виявився саме момент утилізації біоматеріалу в разі загибелі його власника чи власниці, мовляв, для чого тоді така програма взагалі потрібна? "

У Верховній Раді депутат Михайло Радуцький вніс цю правку,
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Дякую. Будем знати гавнюка СЛУГУ НАРОДУ РАДУЦЬКОГО , щоб николи не голосувати за нього і цю партію

ще той гавнюк продав усі маски перед ковідом в Україні.

ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНЦІВ. На гиляку
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21.02.2024 12:50 Відповісти
"Слуга" Радуцкий.
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21.02.2024 20:51 Відповісти
Є люди, а є Люди...
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21.02.2024 12:07 Відповісти
А знаєте, що зараз саме огидне- це те що люди, так не з великої літери, почали кричати після сигналів жОПи, про мільйону армію і що треба провести аудит,
" Якщо в нас мільйонна армія, хай воює, що мало?"
І це прикро. І знаю дуже багато людей, які падуть на коліна перед росією, ніж будуть захищати свою країну. А все " бабло".
Алеж ідіоти не розуміють, що нечисть над ними не зжалиться.
Ідіоти і кончені виродки.
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21.02.2024 14:21 Відповісти
Вічна пам'ять
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21.02.2024 12:17 Відповісти
Йще років так 70 Україна як держава буде відговтуватися від такое втрати генофонду .
Я вже не знаю , чи функціонально варто було генераторів ідей тримати пересічним бійцем на передку ?! Може варто було вчити на офіцера-аналітика ?!
Про особистість самого "Німця" Кирила . Помер цілий світ в його обличчі . Для тих , хто його любив як близьку людину -- біль ніколи не заспокоїться .

Навіть моя донька - апполітична й індеферентна до загальних питань нічого крім жахливою люті по відношенню навіть до цивільних громадян московитських болот не відчуває .
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21.02.2024 12:40 Відповісти
Війна з кацапами знову забирає цвіт нації, її майбутнє, залишаючи мордате антимайданне сміття,яке заполонило майже всі міста подалі від фронту. Вічна пам'ять тобі Герою і Царство Небсне!
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Нестерпний біль від таких втрат наших героїв , для яких життя тільки
починалося 😪😪😪
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21.02.2024 12:41 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 12:56 Відповісти
Спочивай, Герою!
Вірю, знаю, що Тебе зустрів сам Ісус і ввів в Царство Небесне, де мир і спокій.
Дякуємо!!! Низький уклін.
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21.02.2024 13:43 Відповісти
Зелена пліснява методично нищить Українську армію
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21.02.2024 13:50 Відповісти
😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔🥀🥀🥀🥀🥀
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21.02.2024 13:52 Відповісти
 
 