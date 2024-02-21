Під Авдіївкою загинув засновник бренду GODZYKI Кирило Ульман. ФОТО

У бою під Авдіївкою загинув український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман "Німець".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці бренду GODZYKI.

Стало відомо, що Кирило Ульман загинув 15 лютого під Авдіївкою.

"Саме в цей день загинув, захищаючи Україну, мій творець, мій Ульман Кирило. Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA сумує та відчуває цю непоправну втрату. Бо навіть з початку війни знаходячись на передовій, він завжди був із нами", - йдеться у дописі.

Згідно з повідомленням Макарівської ОТГ у Facebook, Кирило Ульман дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.

"Ціною життя дозволив відхід гарнізону: під час виходу з Авдіївки героїчно загинув Кирило Ульман Лише п’ять місяців тому Герой одружився, у мирному житті він був підприємцем", - йдеться в дописі.

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