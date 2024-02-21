Під Авдіївкою загинув засновник бренду GODZYKI Кирило Ульман. ФОТО
У бою під Авдіївкою загинув український військовий, боєць протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман "Німець".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці бренду GODZYKI.
Стало відомо, що Кирило Ульман загинув 15 лютого під Авдіївкою.
"Саме в цей день загинув, захищаючи Україну, мій творець, мій Ульман Кирило. Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися із Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти із котла, а сам не зміг вийти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA сумує та відчуває цю непоправну втрату. Бо навіть з початку війни знаходячись на передовій, він завжди був із нами", - йдеться у дописі.
Згідно з повідомленням Макарівської ОТГ у Facebook, Кирило Ульман дозволив відхід гарнізону з Авдіївки ціною власного життя.
"Ціною життя дозволив відхід гарнізону: під час виходу з Авдіївки героїчно загинув Кирило Ульман Лише п’ять місяців тому Герой одружився, у мирному житті він був підприємцем", - йдеться в дописі.
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21.02.2024 728 доба війни
41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно", бажано прихопити Зеленського з єрмаком і татаровим, щоб там вони провели, свої дивні оті сидіння СТАВКИ з наморщеними лобами!! СРАТЬєхи…
Пильнуймо Україну! Допомагаймо Захисникам України!!
Назвить будь ласка призвіще слуги народу, яке запропонувало ЗНИЩІТИ БАНК СПЕРМИ військових
пропоную цього покідька на гиляку
У Верховній Раді депутат Михайло Радуцький вніс цю правку,
ще той гавнюк продав усі маски перед ковідом в Україні.
ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНЦІВ. На гиляку
" Якщо в нас мільйонна армія, хай воює, що мало?"
І це прикро. І знаю дуже багато людей, які падуть на коліна перед росією, ніж будуть захищати свою країну. А все " бабло".
Алеж ідіоти не розуміють, що нечисть над ними не зжалиться.
Ідіоти і кончені виродки.
Я вже не знаю , чи функціонально варто було генераторів ідей тримати пересічним бійцем на передку ?! Може варто було вчити на офіцера-аналітика ?!
Про особистість самого "Німця" Кирила . Помер цілий світ в його обличчі . Для тих , хто його любив як близьку людину -- біль ніколи не заспокоїться .
Навіть моя донька - апполітична й індеферентна до загальних питань нічого крім жахливою люті по відношенню навіть до цивільних громадян московитських болот не відчуває .
починалося 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Вірю, знаю, що Тебе зустрів сам Ісус і ввів в Царство Небесне, де мир і спокій.
Дякуємо!!! Низький уклін.