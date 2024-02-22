Врачи достали из ноги раненого военнослужащего часть гранаты ВОГ-17. ФОТО
Врачи извлекли из голени раненого военнослужащего часть взрывного элемента от гранаты ВОГ-17.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что конечность военному удалось спасти.
В настоящее время пациент чувствует себя стабильно. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и лечению.
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Alexandr Петров
показать весь комментарий22.02.2024 16:56 Ответить Мне нравится 7
Oleksandr Kachmola #584402
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Марина Нєчаєва #561431
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Андрей Иванов #404935
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Ярема Стогін #518708
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