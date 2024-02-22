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Врачи достали из ноги раненого военнослужащего часть гранаты ВОГ-17. ФОТО

Врачи извлекли из голени раненого военнослужащего часть взрывного элемента от гранаты ВОГ-17.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

ВОГ-17 у нозі пораненого

Отмечается, что конечность военному удалось спасти.

В настоящее время пациент чувствует себя стабильно. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и лечению.

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ранение (3386) врачи (1516)


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Це просто неймовірно...
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22.02.2024 16:56 Ответить
Одужуй Герою.
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22.02.2024 16:56 Ответить
В нас неймовірні люди.
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22.02.2024 16:58 Ответить
У нас лучшие врачи! Спасибо вам, вы много спасли жизни наших защитников!
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22.02.2024 18:01 Ответить
Нічого "неймовірного". Стороннє тіло м"яких тканин гомілки. Кістки не пошкоджені. Якщо не пошкоджена артерія - повернеться на фронт після одужання і реабілітації.
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22.02.2024 20:47 Ответить
 
 