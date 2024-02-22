Врачи достали из ноги раненого военнослужащего часть гранаты ВОГ-17. ФОТО

Врачи извлекли из голени раненого военнослужащего часть взрывного элемента от гранаты ВОГ-17.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что конечность военному удалось спасти.

В настоящее время пациент чувствует себя стабильно. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и лечению.

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