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Лікарі дістали з ноги пораненого військовослужбовця частину гранати ВОГ-17. ФОТО

Лікарі дістали з гомілки пораненого військовослужбовця частину вибухового елемента від гранати ВОГ-17.

Про це повідомляє командування Медичних сид ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

ВОГ-17 у нозі пораненого

Зазначається, що кінцівку військовому вдалось врятувати.

Наразі пацієнт почувається стабільно. Його готують до подальшої медичної евакуації та лікування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарі дістали з руки пораненого українського воїна бойовий елемент гранати ВОГ-17. ФОТО

Автор: 

поранення (2805) лікарі (1288)


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Це просто неймовірно...
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22.02.2024 16:56 Відповісти
Одужуй Герою.
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22.02.2024 16:56 Відповісти
В нас неймовірні люди.
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22.02.2024 16:58 Відповісти
У нас лучшие врачи! Спасибо вам, вы много спасли жизни наших защитников!
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22.02.2024 18:01 Відповісти
Нічого "неймовірного". Стороннє тіло м"яких тканин гомілки. Кістки не пошкоджені. Якщо не пошкоджена артерія - повернеться на фронт після одужання і реабілітації.
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22.02.2024 20:47 Відповісти
 
 