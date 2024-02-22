Лікарі дістали з ноги пораненого військовослужбовця частину гранати ВОГ-17. ФОТО

Лікарі дістали з гомілки пораненого військовослужбовця частину вибухового елемента від гранати ВОГ-17.

Про це повідомляє командування Медичних сид ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кінцівку військовому вдалось врятувати.

Наразі пацієнт почувається стабільно. Його готують до подальшої медичної евакуації та лікування.

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