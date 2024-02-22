Лікарі дістали з ноги пораненого військовослужбовця частину гранати ВОГ-17. ФОТО
Лікарі дістали з гомілки пораненого військовослужбовця частину вибухового елемента від гранати ВОГ-17.
Про це повідомляє командування Медичних сид ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що кінцівку військовому вдалось врятувати.
Наразі пацієнт почувається стабільно. Його готують до подальшої медичної евакуації та лікування.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alexandr Петров
показати весь коментар22.02.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 7
Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар22.02.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 17
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар22.02.2024 16:58 Відповісти Мені подобається 8
Андрей Иванов #404935
показати весь коментар22.02.2024 18:01 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар22.02.2024 20:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль