РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11825 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 139 5

Враг сбросил взрывчатку с беспилотника на предприятие в Никополе. Погиб мужчина, разбиты грузовики. ФОТО

Войска РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на территорию предприятия в Никополе Днепропетровской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Никополе погиб человек... россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет. Атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение дня Никополь и 4 громады Днепропетровщины подверглись 19 атакам дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, агрофирма, спортивный объект, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Нікополь

Автор: 

обстрел (27366) Никополь (1036) дроны (3977)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацаподебіли вирішили, що у цивільній фурі патріоти з хаймарсами
показать весь комментарий
25.02.2024 12:46 Ответить
мільйоном дронів можна дати отвєтку так шо мало не покажеться, нє зебоби?
показать весь комментарий
25.02.2024 13:38 Ответить
Кацапські істоти коли ви вже всі виздихаєте! Кошмарять цивільних кожного дня. Говнокомандувач, де адекватні відповіді по кацапах?
показать весь комментарий
25.02.2024 13:43 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 14:00 Ответить
а що за небом не дивимося, де військові та мусарські пенсіонери їх же сотні тисяч сидять на пільгах та пенсія з 45 років? по кулемету і на дах чи це не для їхньої величності, їм би по кишенях пробігтися, голову на мітенгу розбити беззбройному чи бізнес для шефа віджати, там можна ******** пару доларів.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:01 Ответить
 
 