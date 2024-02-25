Враг сбросил взрывчатку с беспилотника на предприятие в Никополе. Погиб мужчина, разбиты грузовики. ФОТО
Войска РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на территорию предприятия в Никополе Днепропетровской области. Погиб мужчина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Никополе погиб человек... россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет. Атака пришлась на территорию одного из предприятий. Повреждены здания, разбиты грузовики", - говорится в сообщении.
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igor koval #550777
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Ihor Demkiv #524736
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