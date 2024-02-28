"Не братья", - надпись на обломке "Шахеда" в Одессе. ФОТО ДНЯ

На обломке российского беспилотника, которым противник атаковал ночью в Одессу, видна надпись "Не братья".

Соответствующие фото обнародовала прокуратура Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Надпись на обломке беспилотника должна быть "Не браться" ("Не братися" на украинском. - Ред.). Но там символически виднеется "Не братья".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в Одессе вечером 27 февраля. Враг запустил на прибрежные территории "Шахеды". ПВО сбила все беспилотники. Падение обломков одного из них привело к замыканию в электросети объекта критической инфраструктуры.