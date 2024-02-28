"Не братья", - надпись на обломке "Шахеда" в Одессе. ФОТО ДНЯ
На обломке российского беспилотника, которым противник атаковал ночью в Одессу, видна надпись "Не братья".
Соответствующие фото обнародовала прокуратура Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Надпись на обломке беспилотника должна быть "Не браться" ("Не братися" на украинском. - Ред.). Но там символически виднеется "Не братья".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в Одессе вечером 27 февраля. Враг запустил на прибрежные территории "Шахеды". ПВО сбила все беспилотники. Падение обломков одного из них привело к замыканию в электросети объекта критической инфраструктуры.
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Хоча від цього напису я просто ридаю -
яких "родствєннічков" потєрялі 😂👍
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Не братком, а *****!
Монголи, це самобутній, самодостатній народ, з прадавньою культурою та історією.
А кацапи- це андрофаги (людожери), крадії чужої культури, історії.
Відчуйте різницю, між своїми питаннями, мені і цій людині.
.
"УС""С" отклеился ...
І з цього ви зробили висновок, що я рахую їх братами? Та ще і образився за них?
Тому і запитання у мене було до вас, та і є. Як ви поєднали непоєднувані речі.
Ще раз повторюю своє запитання, тдя тих хто в танку, або зебіл. Як ви змогли прийти до такого питання мені, І через це вони стають братами? Після яких слів в моєму повідомленні Там написано не братьСя. Дивиться уважно. Ви до такого запитання дійшли, де логіка? Поясніть.
дальність - 700 км
БЧ - 700 кг !
єдине чого йому не вистачало то ******** системи наведення.
А так Лондон поруйнували сильно
Щось жодний український історик не написав що Росія з Україною є братськими народами
Це кацапи таке видумали
Щоб українці навіть мрій не мали відійти від Росії
Ось така (тюрьма) народів кацапщина
Коли зрозуміли що навіть російськомовна Одеса але не рада кацапам то звісно не братья
Тільки для колаборантів братья