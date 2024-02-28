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"Не братья", - надпись на обломке "Шахеда" в Одессе. ФОТО ДНЯ

На обломке российского беспилотника, которым противник атаковал ночью в Одессу, видна надпись "Не братья".

Соответствующие фото обнародовала прокуратура Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Надпись на обломке беспилотника должна быть "Не браться" ("Не братися" на украинском. - Ред.). Но там символически виднеется "Не братья".

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Уламки шахеду в Одесі з написом "Не братья"
Уламки шахеду в Одесі з написом "Не братья"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в Одессе вечером 27 февраля. Враг запустил на прибрежные территории "Шахеды". ПВО сбила все беспилотники. Падение обломков одного из них привело к замыканию в электросети объекта критической инфраструктуры.

Автор: 

беспилотник (3649) Одесса (7901)


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Топ комментарии
+28
підораси ,які нах ще "братья"?
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28.02.2024 12:45
+19
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28.02.2024 12:49
+18
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28.02.2024 12:48
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підораси ,які нах ще "братья"?
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28.02.2024 12:45 Ответить
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28.02.2024 12:48 Ответить
До кідарів нарешті дійшло.

Хоча від цього напису я просто ридаю -
яких "родствєннічков" потєрялі 😂👍


.
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28.02.2024 13:27 Ответить
Вже багато років у цьому ніхто і не сумнівався.
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28.02.2024 15:03 Ответить
Оказался "старший брат"
Не братком, а *****!
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28.02.2024 12:45 Ответить
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28.02.2024 12:49 Ответить
Це, взагалі, феноментальне по значенню фото.
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28.02.2024 13:03 Ответить
Когда нах москали стали "Старшими Братьями"??? Чмошниками были такими и остались. Для чмошников они "старшие братья"
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28.02.2024 13:17 Ответить
Брат брата не вбиває. Московити показали свою сутність, тепер у вас ніколи не буде братів серед людей. Гнийте у своєму мордорі вбивці
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28.02.2024 12:47 Ответить
а как же Каин и Авель?
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28.02.2024 15:12 Ответить
Со временем эти ****** забыли уже кто на кого напал!
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28.02.2024 12:47 Ответить
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28.02.2024 12:50 Ответить
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28.02.2024 12:53 Ответить
Монголи нах ні які братья.
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28.02.2024 12:48 Ответить
Кацапи нікому не браття і ніякі не монголи, тим більш не слов'яни.
Монголи, це самобутній, самодостатній народ, з прадавньою культурою та історією.
А кацапи- це андрофаги (людожери), крадії чужої культури, історії.
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28.02.2024 13:22 Ответить
Нарешті дійшло до них
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28.02.2024 12:48 Ответить
"Не браться" - це елевони, при транспортуванні Шахеду за них брати не можна
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28.02.2024 13:28 Ответить
Схоже, що так. А вже сенсацію сотворили.
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28.02.2024 13:36 Ответить
Сенсація в тому, що в нас тепер не 73% дебілів, а всі 93%, в т.ч. у Цензорі. Дебіл на дебілі, дебілом поганяє... Альо, Бутусов, прокинься!
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28.02.2024 23:17 Ответить
довго ж до них доходило )
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28.02.2024 12:50 Ответить
Не браться. Там написано. Було фото з повним написом
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28.02.2024 12:51 Ответить
Таки да. Мене спочатку здивував пробiл.
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28.02.2024 13:38 Ответить
Так, а те, що зараз - не правда?
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28.02.2024 15:07 Ответить
А не можно було і у мене так само спитати. Зовсім інші запитання. Тепер зрозуміло що ви мали на увазі.
Відчуйте різницю, між своїми питаннями, мені і цій людині.
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28.02.2024 19:47 Ответить
Москаль мені не брат . Йди нах звідси , чушпан болотяний .
.
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28.02.2024 12:51 Ответить
"УС" "С" отклеился ...
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28.02.2024 12:51 Ответить
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28.02.2024 12:51 Ответить
Дійшло кацапчикам нарешті. 400 років ішло...
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28.02.2024 12:52 Ответить
та неправда, понад 600років, з ХІV-го століття.
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28.02.2024 13:04 Ответить
Там написано не братьСя. Дивиться уважно.
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28.02.2024 12:53 Ответить
Всю новость прочти
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28.02.2024 12:58 Ответить
І через це вони стають братами?
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28.02.2024 15:11 Ответить
Я перепрошую, п'ять разів прочитав. Ви як дійшли до такого розуміння, що вони стають братами?
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28.02.2024 15:25 Ответить
В моєму дописі не ствердження, а питання до Вас. Хіба через те, що "Там написано не братьСя. Дивиться уважно" вони стали братами? Ви немов образилися за них. Хоча там різні варіанти написання.
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28.02.2024 16:29 Ответить
Добре, не ствердження у вас, а запитання. То як ви змогли дійти до такого запитання, прочитавши мій допис. Де я просто вказав на те, що там немає букви С.
І з цього ви зробили висновок, що я рахую їх братами? Та ще і образився за них?
Тому і запитання у мене було до вас, та і є. Як ви поєднали непоєднувані речі.
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28.02.2024 17:00 Ответить
Ви схожі на подоляківців, які на рівному місці провокують на полеміку, щоб заробити хоч ще трошки грошенят кривавих. Сподіваюсь, Ви не з їх гурту, то на цьому і закінчимо.
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28.02.2024 17:31 Ответить
Ви взагалі при своєму розумі? То запитуєте мене вони стали братами, то я образився за них. Тепер кажете що я подоляківець і на рівному місці провокує. Провокуєте як раз ви. Бо маячню пишете, і маячною зараз намагаєтеся виправдатися. І до речі та і не відповіли на запитання моє.
Ще раз повторюю своє запитання, тдя тих хто в танку, або зебіл. Як ви змогли прийти до такого питання мені, І через це вони стають братами? Після яких слів в моєму повідомленні Там написано не братьСя. Дивиться уважно. Ви до такого запитання дійшли, де логіка? Поясніть.
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28.02.2024 19:39 Ответить
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28.02.2024 23:27 Ответить
Наступного разу, довбню зелене, запитуй у людей нормально. Тоді може за розумного зійдеш.
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29.02.2024 03:54 Ответить
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29.02.2024 11:36 Ответить
╭∩╮
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29.02.2024 11:51 Ответить
Та йди ти вже за кораблем. Причепився, як зелена шмаркля. Чи заробляєш криваві ********? То вдавишся ними, крапка.
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29.02.2024 12:02 Ответить
╭∩╮
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29.02.2024 12:15 Ответить
Тепер будуть орки і ельфи. А російська говноконцепція про народів-братів виявилась дійсно фуфлом. Але для них це було корисне фуфло, бо використовувалось для загарбання сусідів.
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28.02.2024 12:54 Ответить
прям цілу статтю вже наклепали , бо буква С відклеїлась чи закінчилась у російських чурок
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28.02.2024 12:55 Ответить
Українці з фіноугорськими канібалами московитами ніколи братам і не були
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28.02.2024 12:56 Ответить
Спецом удаляют буквы. Не первый раз.

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28.02.2024 12:57 Ответить
Отже ж перекрутять.Написано "нє брать"та "я".
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28.02.2024 13:00 Ответить
Всі технології,як у Другій світовій..той же ФАУ-1..
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28.02.2024 13:06 Ответить
Фау-1 був круче!
дальність - 700 км

БЧ - 700 кг !
єдине чого йому не вистачало то ******** системи наведення.
А так Лондон поруйнували сильно
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28.02.2024 13:33 Ответить
..невже кацапи - неприродня суміш щура, барана та ведмедя, почали щось падАзрєвать?
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28.02.2024 13:08 Ответить
Ще з 14-го "небратьями" називають. Через вірші на Майдані.
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28.02.2024 13:17 Ответить
..але ж ***** про це "нічО не знає", воно й досі нас "рятує" від біндЄровцев
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28.02.2024 13:54 Ответить
***** живет в собственной параллельной реальности. Про это Меркель еще говорила.
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28.02.2024 14:00 Ответить
А шо це за такий дивний вислів "не браться"??? Це тіпа "не торкатися"? Ну тоді мало б бути "не прикасаться"
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28.02.2024 13:11 Ответить
то є різні речі. "не торкатися" і "не хвататись(тягнути, піднімати)".
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03.03.2024 01:32 Ответить
Цім п.драм українці це ще в 2014 сказали, ти ба коли тількі дійшло до вати
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28.02.2024 13:14 Ответить
Дійшло
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28.02.2024 13:15 Ответить
Комусь не насрати, що там кацапи пишуть?
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28.02.2024 13:19 Ответить
вони вважали, що ми сприймаємо Шахеди за прояв братерської любові? Мабуть щось почали підозрбвати!
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28.02.2024 13:36 Ответить
Україні треба повністю рвати усі зв'язки із колишнім совком. З усіма цими "братами" які під кацапами, точніше під "рузким миром". Щоб стати частиною цивілізованого світу. Бісить коли бачиш що молодь дивиться в тикток і ютьюб все це кацапське сміття. Радує що вже з'явилося багато англомовних блогерів та стримерів.
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28.02.2024 13:41 Ответить
За это и стоял Майдан.
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28.02.2024 14:04 Ответить
ну що за дебілізм, зрозуміло що напис "не браться" там був!
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28.02.2024 14:36 Ответить
чому дебілізм? Спочатку на заводі написали "не браться", а безпосередні виконавці одну букву стерли.
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03.03.2024 01:34 Ответить
Ніколи і не були
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28.02.2024 14:57 Ответить
Давно не сумніваємося. ..
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28.02.2024 15:09 Ответить
Свинособаки украинцам не братья.
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28.02.2024 15:46 Ответить
Действительно, не брат я тебе, гнида кацапонская!
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29.02.2024 07:05 Ответить
Братья -це ті хто є рабом в кацапів
Щось жодний український історик не написав що Росія з Україною є братськими народами
Це кацапи таке видумали
Щоб українці навіть мрій не мали відійти від Росії
Ось така (тюрьма) народів кацапщина
Коли зрозуміли що навіть російськомовна Одеса але не рада кацапам то звісно не братья
Тільки для колаборантів братья
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02.03.2024 02:22 Ответить
 
 