"Не братья", - напис на уламку "Шахеда" в Одесі. ФОТО ДНЯ
На уламку російського безпілотника, яким противник атакував уночі Одесу, видніється напис "Не братья".
Відповідні фото оприлюднила прокуратура Одеської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напис на уламку безпілотника має бути "Не браться" ("Не братися" українською. - Ред.). Але натомість там символічно видніється "Не братья".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вибухи пролунали в Одесі ввечері 27 лютого. Ворог запустив на прибережні території "Шахеди". ППО збили всі безпілотники. Падіння уламків одного з них спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури.
Топ коментарі
+28 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+19 Роман с камнем
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Хоча від цього напису я просто ридаю -
яких "родствєннічков" потєрялі 😂👍
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Не братком, а *****!
Монголи, це самобутній, самодостатній народ, з прадавньою культурою та історією.
А кацапи- це андрофаги (людожери), крадії чужої культури, історії.
Відчуйте різницю, між своїми питаннями, мені і цій людині.
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"УС""С" отклеился ...
І з цього ви зробили висновок, що я рахую їх братами? Та ще і образився за них?
Тому і запитання у мене було до вас, та і є. Як ви поєднали непоєднувані речі.
Ще раз повторюю своє запитання, тдя тих хто в танку, або зебіл. Як ви змогли прийти до такого питання мені, І через це вони стають братами? Після яких слів в моєму повідомленні Там написано не братьСя. Дивиться уважно. Ви до такого запитання дійшли, де логіка? Поясніть.
дальність - 700 км
БЧ - 700 кг !
єдине чого йому не вистачало то ******** системи наведення.
А так Лондон поруйнували сильно
Щось жодний український історик не написав що Росія з Україною є братськими народами
Це кацапи таке видумали
Щоб українці навіть мрій не мали відійти від Росії
Ось така (тюрьма) народів кацапщина
Коли зрозуміли що навіть російськомовна Одеса але не рада кацапам то звісно не братья
Тільки для колаборантів братья