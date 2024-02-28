"Не братья", - напис на уламку "Шахеда" в Одесі. ФОТО ДНЯ

На уламку російського безпілотника, яким противник атакував уночі Одесу, видніється напис "Не братья".

Відповідні фото оприлюднила прокуратура Одеської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напис на уламку безпілотника має бути "Не браться" ("Не братися" українською. - Ред.). Але натомість там символічно видніється "Не братья".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вибухи пролунали в Одесі ввечері 27 лютого. Ворог запустив на прибережні території "Шахеди". ППО збили всі безпілотники. Падіння уламків одного з них спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури.