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"Не братья", - напис на уламку "Шахеда" в Одесі. ФОТО ДНЯ

На уламку російського безпілотника, яким противник атакував уночі Одесу, видніється напис "Не братья".

Відповідні фото оприлюднила прокуратура Одеської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напис на уламку безпілотника має бути "Не браться" ("Не братися" українською. - Ред.). Але натомість там символічно видніється "Не братья".

Дивіться: Наслідки ракетних ударів військ РФ по Покровську: Зруйновано адмінбудівлі, заклади освіти та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Уламки шахеду в Одесі з написом "Не братья"
Уламки шахеду в Одесі з написом "Не братья"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вибухи пролунали в Одесі ввечері 27 лютого. Ворог запустив на прибережні території "Шахеди". ППО збили всі безпілотники. Падіння уламків одного з них спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури.

Автор: 

безпілотник (4195) Одеса (5470)


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Топ коментарі
+28
підораси ,які нах ще "братья"?
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28.02.2024 12:45
+19
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28.02.2024 12:49
+18
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28.02.2024 12:48
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підораси ,які нах ще "братья"?
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28.02.2024 12:45 Відповісти
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28.02.2024 12:48 Відповісти
До кідарів нарешті дійшло.

Хоча від цього напису я просто ридаю -
яких "родствєннічков" потєрялі 😂👍


.
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28.02.2024 13:27 Відповісти
Вже багато років у цьому ніхто і не сумнівався.
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28.02.2024 15:03 Відповісти
Оказался "старший брат"
Не братком, а *****!
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28.02.2024 12:45 Відповісти
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28.02.2024 12:49 Відповісти
Це, взагалі, феноментальне по значенню фото.
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28.02.2024 13:03 Відповісти
Когда нах москали стали "Старшими Братьями"??? Чмошниками были такими и остались. Для чмошников они "старшие братья"
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28.02.2024 13:17 Відповісти
Брат брата не вбиває. Московити показали свою сутність, тепер у вас ніколи не буде братів серед людей. Гнийте у своєму мордорі вбивці
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28.02.2024 12:47 Відповісти
а как же Каин и Авель?
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28.02.2024 15:12 Відповісти
Со временем эти ****** забыли уже кто на кого напал!
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28.02.2024 12:47 Відповісти
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28.02.2024 12:50 Відповісти
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28.02.2024 12:53 Відповісти
Монголи нах ні які братья.
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28.02.2024 12:48 Відповісти
Кацапи нікому не браття і ніякі не монголи, тим більш не слов'яни.
Монголи, це самобутній, самодостатній народ, з прадавньою культурою та історією.
А кацапи- це андрофаги (людожери), крадії чужої культури, історії.
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Нарешті дійшло до них
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28.02.2024 12:48 Відповісти
"Не браться" - це елевони, при транспортуванні Шахеду за них брати не можна
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28.02.2024 13:28 Відповісти
Схоже, що так. А вже сенсацію сотворили.
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28.02.2024 13:36 Відповісти
Сенсація в тому, що в нас тепер не 73% дебілів, а всі 93%, в т.ч. у Цензорі. Дебіл на дебілі, дебілом поганяє... Альо, Бутусов, прокинься!
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28.02.2024 23:17 Відповісти
довго ж до них доходило )
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28.02.2024 12:50 Відповісти
Не браться. Там написано. Було фото з повним написом
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28.02.2024 12:51 Відповісти
Таки да. Мене спочатку здивував пробiл.
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28.02.2024 13:38 Відповісти
Так, а те, що зараз - не правда?
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28.02.2024 15:07 Відповісти
А не можно було і у мене так само спитати. Зовсім інші запитання. Тепер зрозуміло що ви мали на увазі.
Відчуйте різницю, між своїми питаннями, мені і цій людині.
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28.02.2024 19:47 Відповісти
Москаль мені не брат . Йди нах звідси , чушпан болотяний .
.
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28.02.2024 12:51 Відповісти
"УС" "С" отклеился ...
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28.02.2024 12:51 Відповісти
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28.02.2024 12:51 Відповісти
Дійшло кацапчикам нарешті. 400 років ішло...
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28.02.2024 12:52 Відповісти
та неправда, понад 600років, з ХІV-го століття.
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28.02.2024 13:04 Відповісти
Там написано не братьСя. Дивиться уважно.
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28.02.2024 12:53 Відповісти
Всю новость прочти
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28.02.2024 12:58 Відповісти
І через це вони стають братами?
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28.02.2024 15:11 Відповісти
Я перепрошую, п'ять разів прочитав. Ви як дійшли до такого розуміння, що вони стають братами?
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28.02.2024 15:25 Відповісти
В моєму дописі не ствердження, а питання до Вас. Хіба через те, що "Там написано не братьСя. Дивиться уважно" вони стали братами? Ви немов образилися за них. Хоча там різні варіанти написання.
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28.02.2024 16:29 Відповісти
Добре, не ствердження у вас, а запитання. То як ви змогли дійти до такого запитання, прочитавши мій допис. Де я просто вказав на те, що там немає букви С.
І з цього ви зробили висновок, що я рахую їх братами? Та ще і образився за них?
Тому і запитання у мене було до вас, та і є. Як ви поєднали непоєднувані речі.
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28.02.2024 17:00 Відповісти
Ви схожі на подоляківців, які на рівному місці провокують на полеміку, щоб заробити хоч ще трошки грошенят кривавих. Сподіваюсь, Ви не з їх гурту, то на цьому і закінчимо.
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28.02.2024 17:31 Відповісти
Ви взагалі при своєму розумі? То запитуєте мене вони стали братами, то я образився за них. Тепер кажете що я подоляківець і на рівному місці провокує. Провокуєте як раз ви. Бо маячню пишете, і маячною зараз намагаєтеся виправдатися. І до речі та і не відповіли на запитання моє.
Ще раз повторюю своє запитання, тдя тих хто в танку, або зебіл. Як ви змогли прийти до такого питання мені, І через це вони стають братами? Після яких слів в моєму повідомленні Там написано не братьСя. Дивиться уважно. Ви до такого запитання дійшли, де логіка? Поясніть.
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28.02.2024 19:39 Відповісти
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28.02.2024 23:27 Відповісти
Наступного разу, довбню зелене, запитуй у людей нормально. Тоді може за розумного зійдеш.
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29.02.2024 03:54 Відповісти
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29.02.2024 11:36 Відповісти
╭∩╮
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29.02.2024 11:51 Відповісти
Та йди ти вже за кораблем. Причепився, як зелена шмаркля. Чи заробляєш криваві ********? То вдавишся ними, крапка.
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29.02.2024 12:02 Відповісти
╭∩╮
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29.02.2024 12:15 Відповісти
Тепер будуть орки і ельфи. А російська говноконцепція про народів-братів виявилась дійсно фуфлом. Але для них це було корисне фуфло, бо використовувалось для загарбання сусідів.
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28.02.2024 12:54 Відповісти
прям цілу статтю вже наклепали , бо буква С відклеїлась чи закінчилась у російських чурок
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28.02.2024 12:55 Відповісти
Українці з фіноугорськими канібалами московитами ніколи братам і не були
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28.02.2024 12:56 Відповісти
Спецом удаляют буквы. Не первый раз.

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28.02.2024 12:57 Відповісти
Отже ж перекрутять.Написано "нє брать"та "я".
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28.02.2024 13:00 Відповісти
Всі технології,як у Другій світовій..той же ФАУ-1..
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28.02.2024 13:06 Відповісти
Фау-1 був круче!
дальність - 700 км

БЧ - 700 кг !
єдине чого йому не вистачало то ******** системи наведення.
А так Лондон поруйнували сильно
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28.02.2024 13:33 Відповісти
..невже кацапи - неприродня суміш щура, барана та ведмедя, почали щось падАзрєвать?
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28.02.2024 13:08 Відповісти
Ще з 14-го "небратьями" називають. Через вірші на Майдані.
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28.02.2024 13:17 Відповісти
..але ж ***** про це "нічО не знає", воно й досі нас "рятує" від біндЄровцев
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28.02.2024 13:54 Відповісти
***** живет в собственной параллельной реальности. Про это Меркель еще говорила.
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28.02.2024 14:00 Відповісти
А шо це за такий дивний вислів "не браться"??? Це тіпа "не торкатися"? Ну тоді мало б бути "не прикасаться"
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28.02.2024 13:11 Відповісти
то є різні речі. "не торкатися" і "не хвататись(тягнути, піднімати)".
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03.03.2024 01:32 Відповісти
Цім п.драм українці це ще в 2014 сказали, ти ба коли тількі дійшло до вати
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28.02.2024 13:14 Відповісти
Дійшло
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28.02.2024 13:15 Відповісти
Комусь не насрати, що там кацапи пишуть?
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28.02.2024 13:19 Відповісти
вони вважали, що ми сприймаємо Шахеди за прояв братерської любові? Мабуть щось почали підозрбвати!
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28.02.2024 13:36 Відповісти
Україні треба повністю рвати усі зв'язки із колишнім совком. З усіма цими "братами" які під кацапами, точніше під "рузким миром". Щоб стати частиною цивілізованого світу. Бісить коли бачиш що молодь дивиться в тикток і ютьюб все це кацапське сміття. Радує що вже з'явилося багато англомовних блогерів та стримерів.
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28.02.2024 13:41 Відповісти
За это и стоял Майдан.
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28.02.2024 14:04 Відповісти
ну що за дебілізм, зрозуміло що напис "не браться" там був!
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28.02.2024 14:36 Відповісти
чому дебілізм? Спочатку на заводі написали "не браться", а безпосередні виконавці одну букву стерли.
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03.03.2024 01:34 Відповісти
Ніколи і не були
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28.02.2024 14:57 Відповісти
Давно не сумніваємося. ..
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Свинособаки украинцам не братья.
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28.02.2024 15:46 Відповісти
Действительно, не брат я тебе, гнида кацапонская!
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29.02.2024 07:05 Відповісти
Братья -це ті хто є рабом в кацапів
Щось жодний український історик не написав що Росія з Україною є братськими народами
Це кацапи таке видумали
Щоб українці навіть мрій не мали відійти від Росії
Ось така (тюрьма) народів кацапщина
Коли зрозуміли що навіть російськомовна Одеса але не рада кацапам то звісно не братья
Тільки для колаборантів братья
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02.03.2024 02:22 Відповісти
 
 