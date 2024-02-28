Рашисты ударили по жилой застройке Курахово, повреждена пожарная часть. ФОТО

Сегодня, 28 февраля, Россия обстреляла город Курахово Покровского района Донецкой области, оккупанты ударили по жилой застройке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеского удара взрывной волной повреждено здание пожарной части. К счастью, спасатели не пострадали.

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