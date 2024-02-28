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Рашисты ударили по жилой застройке Курахово, повреждена пожарная часть. ФОТО

Сегодня, 28 февраля, Россия обстреляла город Курахово Покровского района Донецкой области, оккупанты ударили по жилой застройке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеского удара взрывной волной повреждено здание пожарной части. К счастью, спасатели не пострадали.

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Пожежна частина у Кураховому після обстрілу
Пожежна частина у Кураховому після обстрілу
Пожежна частина у Кураховому після обстрілу

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775) ГСЧС (4988)


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А чому вдарили ? І це не сарказм ! безугла ... мала інший план. І такого в ньому не прописано. Всьо нє по плану . Вибачте курахівці.
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28.02.2024 13:32 Ответить
*****.Почали складатиКурахове,Часів яр,Селідове,Торецьк.
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28.02.2024 13:33 Ответить
промацують третю лінію оборони
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28.02.2024 14:17 Ответить
 
 